Á hậu Minh Kiên và cơ duyên góp mặt trong Trại Buôn Người

Mới đây, tại buổi premiere Trại Buôn Người, Á hậu Minh Kiên lần đầu chia sẻ về cơ hội góp mặt trong dự án điện ảnh. Người đẹp cho biết cô đã tham gia nhiều buổi casting phim trước đó, nhưng không nghĩ mình sẽ được lựa chọn cho vai Út Đẹt trong Trại Buôn Người.

"Để em được vào vai Út Đẹt thì đó là một cơ duyên. Thật ra thì em đi casting phim rất nhiều, tuy nhiên khi đi casting phim Trại Buôn Người thì cũng là một câu chuyện khá là vui", Minh Kiên kể.

Á hậu Minh Kiên đã có những chia sẻ về cơ duyên góp mặt trong dự án điện ảnh Trại Buôn Người.

Theo người đẹp, trong buổi casting có khoảng hơn 300 - 400 diễn viên. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang sau đó gọi cô lại để tẩy trang, giúp ban giám khảo quan sát diện mạo mộc và chụp hình. Minh Kiên cho biết thời điểm đó cô chỉ giữ một chút hy vọng, chưa nghĩ bản thân có thể được chọn.

Sau đó, cô tiếp tục được ê-kíp mời trở lại để đạo diễn Toni Dương Bảo Anh trực tiếp gặp mặt. Qua buổi trao đổi, đạo diễn nhận thấy Minh Kiên phù hợp với nhân vật Út Đẹt và trao cho cô cơ hội thử sức với vai diễn.

"Một ngày khác thì chị Mèo cũng gọi em lên lại, để anh Toni diện kiến mặt mộc của em và chia sẻ về vai diễn, cảm thấy em phù hợp", Minh Kiên chia sẻ.

Trong phim Trại Buôn Người, Á hậu Minh Kiên đảm nhận vai Út Đẹt.

Nhận vai diễn cũng đồng nghĩa với việc Minh Kiên phải đối mặt với áp lực về diễn xuất. Người đẹp thừa nhận bản thân từng lo lắng về khả năng của mình. Tuy nhiên, chủ đề của Trại Buôn Người là một trong những lý do khiến cô mong muốn tham gia dự án.

"Về chủ đề buôn bán người là một chủ đề em rất mong muốn được tham gia. Bởi vì nó không chỉ là câu chuyện báo động, cần lên án mà còn là câu chuyện thế giới", cô nói.

Minh Kiên cũng bày tỏ sự tự hào khi trở thành một phần của bộ phim và gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, Mèo Bích Trang cùng ê-kíp, các diễn viên đã hỗ trợ cô trong quá trình thực hiện.

"Em rất tự hào khi là một mảnh ghép chung tay với mọi người hoàn thành dự án. Nhân đây em cảm ơn anh Toni, chị Mèo và anh chị ê-kíp, diễn viên đã hỗ trợ và giúp đỡ em", cô bày tỏ.

Trại Buôn Người thuộc thể loại hành động, giật gân, hồi hộp, do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Phim có sự tham gia của Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Á hậu Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Long Điền,.... Tác phẩm dài 135 phút, được phân loại T18.

Minh Kiên cũng bày tỏ sự tự hào khi trở thành một phần của bộ phim Trại Buôn Người.

Phim xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), người tìm cách cứu em gái sau khi cô sa vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới miền Tây. Ny cùng bạn thân bị bắt làm nô dịch trong một sào huyệt lừa đảo, nơi hơn 700 nạn nhân và các trinh sát nằm vùng phải tìm cách sinh tồn, lên kế hoạch trốn thoát.

Trại Buôn Người chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 25/09/2026.