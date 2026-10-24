Á hậu Minh Kiên trở lại sau Trại Buôn Người

Huỳnh Minh Kiên được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Tuy nhiên, hành trình bước vào điện ảnh của người đẹp không hoàn toàn thuận lợi. Theo chia sẻ của Minh Kiên, cô từng trượt casting khoảng 20 bộ phim trước khi có cơ hội tham gia các dự án lớn hơn. Những lần thử vai không thành công trở thành trải nghiệm để cô tiếp tục học hỏi, trau dồi kỹ năng và tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân.

Bus: Chuyến Xe Một Chiều, bộ phim do đạo diễn Luk Vân thực hiện, đánh dấu bước đầu của Minh Kiên trên màn ảnh rộng. Trong tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, tâm linh này, cô đảm nhận vai May, đóng cùng diễn viên Vĩnh Đam. Dù bộ phim chưa đạt doanh thu như kỳ vọng, dự án giúp người đẹp làm quen với môi trường làm phim chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Từ danh hiệu Á hậu đến màn ảnh rộng, Huỳnh Minh Kiên nỗ lực khẳng định khả năng diễn xuất. Ảnh: FBNV

Bước chuyển đáng chú ý hơn đến với Minh Kiên qua Trại Buôn Người. Trong phim, cô vào vai Út Đẹt, cô gái Khmer có hoàn cảnh khó khăn, bị cuốn vào đường dây buôn người xuyên quốc gia. Nhân vật đòi hỏi nữ diễn viên trẻ phải thay đổi hình ảnh, thể hiện tâm lý trong những tình huống khắc nghiệt và tham gia nhiều cảnh quay đòi hỏi sức bền.

Khác với vẻ ngoài chỉn chu thường thấy tại các sự kiện, Minh Kiên chấp nhận để mặt mộc, thể hiện diện mạo lam lũ của nhân vật. Cô còn trải qua những cảnh quay như bị túm tóc, nhảy sông và uống nước bùn. Sự lăn xả trên phim trường giúp người đẹp nhận được sự chú ý, đồng thời cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh một Á hậu chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Thành công phòng vé của Trại Buôn Người, với doanh thu được thông tin ở mức hơn 450 tỷ đồng, càng giúp tên tuổi Minh Kiên được nhắc đến nhiều hơn. Tuy nhiên, sức hút từ một tác phẩm ăn khách chưa đồng nghĩa năng lực diễn xuất đã được khẳng định hoàn toàn. Với một gương mặt còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm điện ảnh, những vai diễn tiếp theo sẽ là cơ hội để cô chứng minh khả năng phát triển lâu dài.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên tiếp tục thử sức với điện ảnh sau dấu ấn trong Trại Buôn Người.

Sau Trại Buôn Người, Minh Kiên tiếp tục góp mặt trong Giao Điểm Sinh Tử, dự án do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất và được Nhà nước đặt hàng. Phim lấy bối cảnh năm 1952 tại chiến khu, xoay quanh hành trình của nhóm bảy người truy tìm kho vũ khí thất lạc từ thời Nhật. Trên đường đi, các nhân vật phải đối mặt với hiểm nguy, những bí mật trong quá khứ và những xung đột nội tâm.

Trong dự án này, Minh Kiên xuất hiện với tạo hình chiến sĩ, khác biệt so với vai Út Đẹt trong bộ phim trước. Việc tiếp tục thử sức với dòng phim chiến tranh mở ra một hướng trải nghiệm mới, đòi hỏi cô đầu tư nhiều hơn cho việc hóa thân vào nhân vật. Phim dự kiến ra rạp ngày 28/10/2026, đánh dấu lần trở lại tiếp theo của người đẹp trên màn ảnh rộng.

Đằng sau hành trình làm nghề là tuổi thơ nhiều thiếu thốn của Minh Kiên. Bố mẹ chia tay trước khi cô chào đời, mẹ là người một mình làm nhiều công việc để nuôi con trưởng thành. Hoàn cảnh ấy khiến người đẹp sớm ý thức việc tự lập và mong muốn cải thiện cuộc sống gia đình. Sau khi giành danh hiệu Á hậu, cô có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp, hỗ trợ mẹ và theo đuổi những mục tiêu cá nhân.

Minh Kiên xuất hiện với tạo hình chiến sĩ trong phim Giao Điểm Sinh Tử.

Từ hơn 20 lần trượt casting đến việc liên tiếp tham gia các dự án điện ảnh, Minh Kiên đang từng bước xây dựng con đường riêng sau cuộc thi nhan sắc. Giao Điểm Sinh Tử vì thế không chỉ là dự án tiếp theo trong sự nghiệp mà còn là cơ hội để cô chứng minh khả năng đảm nhận những dạng vai khác nhau, qua đó từng bước tạo dựng vị trí bằng chính năng lực diễn xuất.