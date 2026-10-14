Á hậu Mâu Thủy hỗ trợ cô bé 15 tuổi chăm cha bệnh nặng trả nợ

Lần đầu tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt, Á hậu Mâu Thủy liên tục rơi nước mắt trước các hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ. Đặc biệt, trường hợp nữ sinh 15 tuổi đã phải cáng đáng gia đình, lo trả nợ và lãi hằng tháng, một mình chăm sóc người cha mất khả năng lao động đã khiến cả trường quay không khỏi nghẹn ngào.

Đó là hoàn cảnh của em Đỗ Thị Trâm (sinh năm 2011), học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Ninh. Trâm mồ côi mẹ từ năm 7 tuổi, hiện sống cùng cha là anh Đỗ Hoàng Giang (sinh năm 1971) tại xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Sau biến cố mất vợ, anh Giang tiếp tục gặp tai nạn ngã giàn giáo trong lúc làm việc, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và mất hoàn toàn khả năng lao động. Do không có tiền chữa trị kịp thời, sức khỏe anh ngày càng suy kiệt, thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau kéo dài.

Cha con Đỗ Thị Trâm oằn mình trước khó khăn.

Mẹ mất, cha đau bệnh triền miên, Trâm đã trở thành người quán xuyến mọi việc trong gia đình khi mới 15 tuổi. Mỗi sáng, em dậy sớm nấu ăn, làm việc nhà rồi mới đến trường. Những lúc cha đau nhức, cô bé chỉ biết ở bên chăm sóc, tìm thuốc miễn phí hoặc mua thuốc giảm đau cho cha uống vì không có tiền đưa cha đến bệnh viện thăm khám.

Mỗi tháng, hai cha con sống dựa vào khoản trợ cấp hộ nghèo 500.000 đồng cùng gạo và nhu yếu phẩm do bà con hỗ trợ. Gia đình hiện còn khoản nợ 10 triệu đồng, mỗi tháng phải trả khoảng 65.000 đồng tiền lãi. Căn nhà được xây tặng trước đây cũng đã xuống cấp, ẩm thấp, khu vực bếp thường xuyên bị dột mỗi khi trời mưa.

Bản thân Trâm cũng cận thị nhưng chiếc kính đã gãy, em phải dùng keo dán lại để tiếp tục sử dụng. Trâm hiếm khi đòi hỏi điều gì vì sợ cha thêm lo lắng. Dù sớm chịu nhiều mất mát, cô bé chưa từng oán trách số phận, luôn cố gắng chăm sóc cha và duy trì việc học.

15 tuổi đã phải làm trụ cột gia đình, cuộc sống vô cùng thiếu thốn nhưng Đỗ Thị Trâm vẫn kiên trì theo đuổi việc học.

Mất mẹ khi còn nhỏ, điều Trâm lo sợ nhất là một ngày không còn cha bên cạnh. Mong ước lớn nhất của em lúc này chỉ là cha bớt đau, sức khỏe dần hồi phục để hai cha con tiếp tục nương tựa vào nhau. Trâm hy vọng bản thân có thể học hành đến nơi đến chốn, sau này đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho cha và giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn.

Biết gia đình thường xuyên thiếu ăn, Trâm luôn ưu tiên dành số tiền ít ỏi có được để mua thức ăn cho cha. Còn bản thân, em đã quen với những bữa cơm chan nước lạnh để qua bữa.

Á hậu Mâu Thủy (áo trắng) hỗ trợ nữ sinh Đỗ Thị Trâm trả hết khoản nợ do chữa bệnh cho cha.

Xót xa trước cảnh hai cha con nương tựa vào nhau giữa muôn vàn khó khăn, Á hậu Mâu Thủy còn đặc biệt cảm phục sự kiên cường của Trâm. Khi biết gia đình Trâm đang mang khoản nợ 10 triệu đồng từ chi phí chữa bệnh trước đây, Mâu Thủy quyết định dùng tiền túi hỗ trợ Trâm trả toàn bộ số tiền nợ này.

Á hậu cũng quyết tâm cố gắng hết sức trong các thử thách của chương trình để giúp Trâm có thêm kinh phí chăm sóc cha, trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi việc học.