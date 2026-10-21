Á hậu là giảng viên đại học, 25 tuổi lấy chồng doanh nhân, cuộc sống viên mãn trong căn penthouse sang trọng

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc thanh lịch và thành tích học tập nổi bật mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân Hồ Đắc Đức. Sau khi kết hôn năm 2023, cặp đôi xây dựng tổ ấm trong căn penthouse sang trọng tại TP.HCM, được thiết kế theo phong cách Parisian tinh tế.

Sinh năm 1998, Phạm Ngọc Phương Anh được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, cô từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2022.

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Bên cạnh nhan sắc nổi bật, người đẹp còn sở hữu thành tích học vấn đáng ngưỡng mộ. Phương Anh thông thạo tiếng Pháp, từng hai lần đạt IELTS 8.0, hiện là giảng viên tại Đại học RMIT và theo đuổi chương trình tiến sĩ. Hình ảnh một nàng hậu kết hợp hài hòa giữa nhan sắc, tri thức và sự nghiệp riêng giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Về đời tư, Phương Anh kết hôn với doanh nhân Hồ Đắc Đức vào năm 2023, khi cô 25 tuổi. Ông xã của nàng hậu có nền tảng học vấn ấn tượng, từng du học tại Anh và sở hữu học vị tiến sĩ. Cặp đôi được nhiều người nhận xét xứng đôi nhờ sự tương đồng về tri thức, sự nghiệp và phong thái điềm đạm, kín tiếng.

Sau khi kết hôn, cả hai xây dựng tổ ấm trong một căn penthouse sang trọng tại TP.HCM. Không gian sống gây ấn tượng với phong cách Parisian, kết hợp gam màu trắng và nâu gỗ, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn ấm cúng. Căn hộ còn có sân vườn và bể bơi ngoài trời, mang đến không gian thư giãn riêng tư giữa lòng thành phố.

Căn hộ của vợ chồng Á hậu Phương Anh được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng sự hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng. Với không gian rộng rãi, hai phòng khách, hai phòng ngủ cùng khu vực sân vườn và bể bơi ngoài trời, nơi đây đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi của gia đình.

Điểm nổi bật trong thiết kế là sự kết hợp giữa gam trắng chủ đạo và sắc nâu gỗ. Cách phối màu này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trang nhã, đồng thời tạo sự ấm áp cho tổng thể căn hộ. Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những đường nét tinh tế thay vì các chi tiết trang trí quá cầu kỳ.

Không gian phòng khách được bố trí theo thiết kế mở, kết nối với khu bếp và bàn ăn, tạo sự liền mạch giữa các khu vực sinh hoạt chung. Bộ sofa cỡ lớn là điểm nhấn của khu vực tiếp khách, đối diện là kệ tivi và đàn piano, vừa phục vụ nhu cầu thư giãn vừa tăng tính thẩm mỹ cho căn hộ.

Những bình hoa tươi và chậu cây xanh được Phương Anh sử dụng để tô điểm cho không gian. Bên cạnh đó, hệ cửa kính rộng giúp căn phòng đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu.

Khu bếp tiếp tục duy trì bảng màu trắng – nâu gỗ đồng nhất với phòng khách. Hệ tủ bếp màu trắng kết hợp mặt bếp vân đá tạo nên vẻ trang nhã, trong khi các chi tiết gỗ giúp không gian không bị lạnh lẽo.

Bàn đảo rộng rãi được bố trí ở trung tâm, vừa tăng diện tích sơ chế thực phẩm vừa có thể sử dụng như quầy bar mini với dãy ghế ngồi đi kèm. Đây là nơi vợ chồng Phương Anh có thể dùng bữa nhẹ hoặc trò chuyện trong lúc chuẩn bị đồ ăn.

Đối diện khu bếp là bàn ăn cỡ lớn, thuận tiện cho những bữa cơm gia đình. Cách bố trí mở giúp các khu vực liên kết với nhau, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Không gian phòng ngủ được thiết kế theo hướng tối giản, lấy giường ngủ làm trung tâm. Hệ đèn trang trí với ánh sáng dịu nhẹ, bình hoa nhỏ và những món đồ decor được lựa chọn cẩn thận tạo điểm nhấn vừa đủ cho căn phòng.

Thay vì sử dụng nhiều chi tiết cầu kỳ, căn phòng ưu tiên sự tiết chế trong cách sắp đặt, mang đến cảm giác thư thái và riêng tư. Đây cũng là không gian nghỉ ngơi giúp vợ chồng nàng hậu cân bằng cuộc sống sau những giờ làm việc bận rộn.

Trên mạng xã hội, Phương Anh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại nhà, hé lộ các góc nhỏ được chăm chút tỉ mỉ. Từ phòng khách ngập ánh sáng tự nhiên đến căn bếp trang nhã và phòng ngủ ấm áp, tổ ấm của nàng hậu gây ấn tượng bởi sự sang trọng nhưng không phô trương.

Ở tuổi 28, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh tiếp tục theo đuổi công việc giảng dạy và con đường học thuật, đồng thời duy trì sự hiện diện trong các hoạt động giải trí. Cuộc sống hôn nhân bên ông xã có nền tảng học vấn tốt cùng không gian sống tiện nghi cho thấy hình ảnh một người đẹp chú trọng cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư.