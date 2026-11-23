Đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 – Lê Phương Khánh Như đã hoàn thành phần thi thuyết trình dự án Phát triển bền vững (SDGs). Cô chính thức giới thiệu đến Ban Giám khảo và bạn bè quốc tế dự án cộng đồng do mình sáng lập mang tên “Digital Wings”, với thông điệp “Trao Công Nghệ – Mở Ước Mơ”.

Trong phần trình bày bằng tiếng Anh, Khánh Như chia sẻ về hành trình hình thành cũng như những giá trị mà “Digital Wings” hướng đến.

Với phong thái tự tin, khả năng diễn đạt lưu loát và cách truyền tải giàu cảm xúc, đại diện Việt Nam đã giới thiệu rõ ràng mục tiêu, phương thức hoạt động và ý nghĩa của dự án. Nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực dẫn chương trình cũng giúp cô thể hiện sự chủ động, bản lĩnh trước Ban giám khảo.

Á hậu Khánh Như tự tin giới thiệu dự án cộng đồng tại Miss International 2026.

“Digital Wings” được Khánh Như khởi xướng từ một trải nghiệm thực tế trong chuyến đi tình nguyện tại một trường học ở nông thôn. Khi chứng kiến sự hào hứng, tò mò của học sinh trước những ứng dụng công nghệ, cô đồng thời nhận ra các em thậm chí chưa có điều kiện tiếp cận máy tính.

“Tôi nhận ra rằng đôi khi thứ ngăn cách trẻ em khỏi những cơ hội không phải là năng lực của các em, mà đơn giản là khả năng tiếp cận”, Khánh Như chia sẻ.

Với mong muốn thu hẹp khoảng cách số và mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, “Digital Wings” tập trung thu gom, kiểm tra, sửa chữa và tái sử dụng các thiết bị máy tính để trao tặng đến những trường học còn thiếu thốn điều kiện.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ thiết bị, dự án còn hướng đến việc trang bị kiến thức về kỹ năng số cơ bản, an toàn trên môi trường mạng và tạo điều kiện để các em tiếp cận với tiếng Anh, từng bước khai thác những nguồn tri thức trên internet.

Đến nay, Digital Wings đã được triển khai tại nhiều điểm trường, gồm Trường Tiểu học Bác Ái Tây, Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (Khánh Hòa), Trường Tiểu học và THCS Tân Mỹ và Trường THCS Tân Thành (Đồng Tháp).

Đặc biệt, Khánh Như cùng dự án vẫn duy trì kết nối với nhà trường, giáo viên và học sinh để tìm hiểu tình hình sử dụng thiết bị, lắng nghe nhu cầu thực tế và có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình triển khai.

Chia sẻ tại phần thuyết trình, đại diện Việt Nam nhắc đến những lời bày tỏ giản dị của các em học sinh về mong muốn được học thêm tiếng Anh, tìm hiểu máy tính và khám phá thế giới thông qua internet. Chính những mong muốn ấy đã trở thành động lực để cô tiếp tục duy trì dự án, đồng thời là cơ sở để “Digital Wings” phát triển theo đúng nhu cầu của các em.

Khép lại phần trình bày, cô nhấn mạnh quan điểm về đổi mới sáng tạo: Không nhất thiết phải tạo ra một điều gì đó hoàn toàn mới, mà còn là tìm cách đưa những nguồn lực sẵn có đến đúng nơi đang cần. Thông qua dự án “Digital Wings”, Khánh Như mong muốn góp phần để trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở rộng tri thức và tự tin theo đuổi những ước mơ của mình.

Với Khánh Như, “Digital Wings” không chỉ là một dự án cộng đồng được giới thiệu tại Miss International 2026, mà còn là hành trình lan tỏa những cơ hội học tập thiết thực, hướng đến mục tiêu không để bất kỳ đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Sau phần thi thuyết trình dự án SDGs, Lê Phương Khánh Như sẽ bước vào vòng bán kết được tổ chức hôm nay (23/11). Chung kết Miss International 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/11.