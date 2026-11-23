Ngày 23/11, Á hậu Lê Phương Khánh Như tham gia vòng bán kết cuộc thi Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế 2026) diễn ra tại Nhật Bản. Phần trình diễn áo tắm của đại diện Việt Nam nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp.

Xuất hiện trên sân khấu với nụ cười tươi và phong thái tự tin, Khánh Như nhận được nhiều lời khen về diện mạo. Tuy nhiên, phần trình diễn của cô cũng gây tranh luận, đặc biệt là cách lựa chọn phụ kiện và kỹ năng catwalk.

Khánh Như không sử dụng chiếc khăn choàng như hình ảnh trang phục được công bố trước đó. Đôi giày cô mang trong phần thi cũng khiến một số khán giả nhận xét chưa phù hợp với tổng thể trang phục áo tắm.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng phần catwalk của đại diện Việt Nam còn khá an toàn, chưa tạo được điểm nhấn rõ nét trên sân khấu. Đây là những đánh giá mang tính chủ quan của khán giả, không phải nhận xét chính thức từ ban giám khảo cuộc thi.

Trước những phản hồi trên mạng xã hội, Khánh Như đã trực tiếp lên tiếng. Người đẹp chia sẻ: "Xin lỗi cả nhà nay Như walk với đôi giày này chưa được tốt lắm".

Sau lời chia sẻ của Khánh Như, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, khuyên cô giữ tâm lý thoải mái và tập trung cho đêm chung kết. Một số khán giả bày tỏ hy vọng đại diện Việt Nam sẽ có phần thể hiện tốt hơn ở chặng cuối của cuộc thi.

Cô là một trong bốn thí sinh được ban tổ chức lựa chọn tham gia chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata. Tại sự kiện, người đẹp diện áo dài truyền thống, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ở phần thi trang phục dân tộc, Khánh Như lựa chọn thiết kế Vũ điệu Đông Hồ của Nguyễn Thị Thu Thảo, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Thiên hạ thái bình và hình tượng chim công.

Khánh Như gây tranh cãi vì diện giày thiếu đồng nhất với trang phục

Bên cạnh các phần thi trình diễn, đại diện Việt Nam còn giới thiệu dự án cộng đồng Digital Wings (Đôi cánh số), hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận máy tính, công nghệ và các cơ hội học tập.

Tại phần thuyết trình về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Khánh Như chia sẻ câu chuyện về những học sinh ở vùng nông thôn còn thiếu điều kiện tiếp cận thiết bị công nghệ. Đây cũng là một trong những hoạt động cô chuẩn bị trước khi tham dự cuộc thi quốc tế.

Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 và từng đoạt giải Én Vàng UEF 2024, cuộc thi tìm kiếm tài năng MC song ngữ.

Theo lịch trình được công bố, chung kết Miss International 2026 sẽ diễn ra ngày 25/11 tại Nhật Bản. Sau những ý kiến trái chiều về phần thi áo tắm, người hâm mộ đang chờ đợi màn thể hiện tiếp theo của Khánh Như trong đêm thi quyết định.