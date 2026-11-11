Á hậu Khánh Như chính thức lên đường, tham dự cuộc thi Miss International 2026

Lần đầu xuất ngoại tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế, á hậu Lê Phương Khánh Như không giấu được sự hào hứng xen lẫn hồi hộp. Sau 6 tháng chuẩn bị kể từ khi được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss International 2026, người đẹp sinh năm 2004 mang đến Nhật Bản không chỉ sự tự tin, nền tảng tri thức mà còn hai dấu ấn đáng chú ý: Dự án nhân ái hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bộ trang phục tôn vinh nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam.

Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như chính thức lên đường sang Tokyo Nhật Bản tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International 2026).

Mở cơ hội học tập cho trẻ em bằng công nghệ

Tại Miss International 2026, Khánh Như giới thiệu dự án SDGs mang tên "Digital Wings", với thông điệp "Trao công nghệ - Mở ước mơ". Dự án hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ, tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua việc thu gom, kiểm tra và tái sử dụng những chiếc laptop, máy tính đã qua sử dụng để trao tặng cho học sinh, Digital Wings mong muốn đưa công nghệ đến gần hơn với những em nhỏ còn thiếu điều kiện học tập. Không dừng ở việc trao tặng thiết bị, dự án còn hướng tới xây dựng các hoạt động học tập và nội dung tiếng Anh, giúp các em từng bước làm quen với công nghệ, tiếp cận tri thức số.

Đây là một trong những nội dung Khánh Như chuẩn bị trong suốt 6 tháng qua để giới thiệu tại đấu trường quốc tế. Dự án không chỉ thể hiện sự quan tâm đến giáo dục mà còn gửi gắm thông điệp về cơ hội học tập bình đẳng, nơi công nghệ có thể trở thành cầu nối giúp trẻ em mở rộng cánh cửa tri thức.

Á hậu Khánh Như.

Đưa tranh Đông Hồ lên sân khấu quốc tế

Bên cạnh dự án cộng đồng, trang phục văn hóa dân tộc cũng là điểm nhấn trong hành trình của Khánh Như tại Miss International 2026. Thiết kế mang tên "Vũ điệu Đông Hồ" được lựa chọn đồng hành cùng người đẹp ở phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc.

Tác phẩm do nhà thiết kế Nguyễn Thị Thu Thảo thực hiện, từng giành giải Nhì Best Costume for Dances of Vietnam trong khuôn khổ Miss World Vietnam 2025.

Lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng "Thiên hạ thái bình", bộ trang phục tái hiện những nét đặc trưng của dòng tranh dân gian Việt Nam qua hình tượng chim công – biểu tượng của vẻ đẹp, sự cao quý và thịnh vượng. Những đường nét, màu sắc và tinh thần tranh Đông Hồ được chuyển tải lên trang phục, tạo nên sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ thời trang sân khấu.

Người đẹp bên nàng hậu cùng công ty đến chúc mừng cô thi tốt.

Thông qua "Vũ điệu Đông Hồ", Khánh Như có cơ hội giới thiệu một nét đẹp nghệ thuật dân gian Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là cách người đẹp mang theo câu chuyện văn hóa quê hương, thay vì chỉ thể hiện hình ảnh cá nhân trên sân khấu cuộc thi.

Sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, Lê Phương Khánh Như hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Cô có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực MC song ngữ, dẫn chương trình và dịch thuật; từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM cùng nhiều thương hiệu lớn. Tại Miss World Vietnam 2025, cô giành danh hiệu á hậu 1.

Tại Nhật Bản, cô sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa cùng thí sinh quốc tế và những phần thi quan trọng như Trang phục Dân tộc, thuyết trình dự án SDGs, bán kết. Đêm chung kết Miss International 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/11.

Với Digital Wings và "Vũ điệu Đông Hồ", Khánh Như mang đến cuộc thi hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng hướng tới việc lan tỏa những giá trị tích cực: trao thêm cơ hội học tập cho trẻ em và giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.