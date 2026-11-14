Á hậu Khánh Linh: 'Mong được nhìn nhận ở học tập và tài năng nghệ thuật'
Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong sau đêm đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh bày tỏ chút tiếc nuối khi chưa đạt danh hiệu cao nhất, song cô tin tưởng vào quyết định của Ban tổ chức, Ban giám khảo. Á hậu Khánh Linh khẳng định nỗ lực hết mình để xứng đáng với danh hiệu Á hậu 1.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/a-hau-khanh-linh-mong-duoc-nhin-nhan-o-hoc-tap-va-tai-nang-nghe-thuat-post1893958.tpo