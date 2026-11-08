Á hậu Khánh Linh kể phút lo sợ sau cú ngã ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Tại buổi gặp gỡ báo chí sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh lần đầu chia sẻ về sự cố vấp ngã khi trình diễn trang phục dạ hội tối 7/11 tại Hải Phòng.

Ở phần thi dành cho Top 15, người đẹp sinh năm 2006 bất ngờ mất thăng bằng và vấp ngã trên sân khấu khi diện chiếc váy đuôi cá cầu kỳ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành phần trình diễn.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về sự cố ngã trong đêm chung kết tối 7/11.

Kể lại tình huống này, Khánh Linh cho biết sự cố xảy ra khi cô chuẩn bị thực hiện một động tác với phần tà váy.

“Thực sự, việc vấp ngã trên sân khấu là điều tôi không hề mong muốn. Khi đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần để thực hiện một động tác với phần tà váy trong tiết mục trình diễn trang phục dạ hội. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện, tôi vô tình gặp sự cố và bị ngã”, người đẹp chia sẻ.

Sau cú ngã, Khánh Linh cố gắng duy trì phong thái, tiếp tục phần thi như kế hoạch. Cô cho rằng những trải nghiệm biểu diễn trên sân khấu trước đây cùng quá trình rèn luyện tại cuộc thi đã giúp mình không đánh mất tinh thần trước tình huống bất ngờ.

“Tôi phải thừa nhận rằng lúc đó mình thực sự rất run và lo lắng, sợ sự cố sẽ ảnh hưởng đến kết quả cũng như đánh giá của Ban giám khảo”, Á hậu 1 nói.

Dù vậy, Khánh Linh nhìn nhận đây cũng là trải nghiệm giúp cô thể hiện khả năng xử lý tình huống, sự bình tĩnh và bản lĩnh khi đứng trên sân khấu. Người đẹp cho biết, cô biết ơn vì sự cố không mong muốn đã mang đến cho mình một bài học đáng nhớ.

Sự cố vấp ngã của Á hậu Khánh Linh trong đêm chung kết. (Video: World Press)

Ban tổ chức nói gì về cú ngã của Á hậu Khánh Linh?

Trước câu hỏi về việc Khánh Linh vẫn giành danh hiệu Á hậu 1 dù gặp sự cố trong phần thi dạ hội, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết sự cố không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Theo ông, điều may mắn là Khánh Linh không bị chấn thương và có thể tiếp tục phần trình diễn với phong thái tốt.

“Tôi nghĩ đây là một tình huống thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của bạn. Khánh Linh không những đứng dậy mà còn tỏa sáng, tự tin hơn so với trước khi xảy ra sự cố”, ông Phùng Công Sưởng nhận xét.

Trưởng ban tổ chức cho rằng trong tình huống này, không thể xem sự cố hoàn toàn là lỗi chủ quan của thí sinh. Điều đáng ghi nhận là cách Khánh Linh đối diện với tình huống bất ngờ, nhanh chóng lấy lại tinh thần để hoàn thành phần thi.

Á hậu Trần Xuân Khánh Linh trong buổi gặp gỡ báo chí.

“Điểm trừ của bạn là đã để xảy ra sơ suất trên sân khấu, nhưng điểm cộng chính là cách bạn vượt qua sự cố ấy. Đó là thử thách không mong muốn, nhưng khi gặp phải, Khánh Linh đã sẵn sàng đối mặt và xử lý rất xuất sắc”, ông nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, kết quả cuộc thi được quyết định qua quá trình đánh giá kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, chứ không chỉ căn cứ vào một phần trình diễn trong đêm chung kết.

Ban giám khảo theo dõi thí sinh qua nhiều hoạt động, từ các phần thi chính thức đến quá trình sinh hoạt, rèn luyện và ứng xử trong cuộc thi.

“Chúng tôi nhận thấy sự cố này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Như tôi đã chia sẻ, quá trình chấm điểm, đánh giá thí sinh kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Phần trình diễn trên sân khấu chỉ là một phần trong cơ cấu đánh giá tổng thể. Chúng tôi đánh giá cao bản lĩnh của Khánh Linh”, Trưởng ban tổ chức chia sẻ.