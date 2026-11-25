Theo đó, Giải Pickleball Passion Cup 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới đây, trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII). Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và âm nhạc, mang đến một màu sắc khác bên cạnh những hoạt động trình chiếu, giao lưu điện ảnh của liên hoan phim.

Danh sách khách mời có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả như: Á hậu Huyền My, NSƯT Việt Anh, Quỳnh Nga, Trương Thế Vinh, Trung Ruồi, Minh Luân, Chí Nhân, Văn Anh, Tô Minh Thắng, Trang Emma, Hà Hương… Ở lĩnh vực âm nhạc, Hoàng Bách, Pha Lê, Trung Quân Idol và Ti Ti (HKT) cũng sẽ góp mặt.

NSƯT Việt Anh "sợ" phải chung đội với Quỳnh Nga trong giải đấu mới.

Một trong những chi tiết đáng chú ý là màn tái ngộ của NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga. Cả hai từng cùng tham gia giải đấu trước đó, tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, họ sẽ không còn đứng chung một cặp. Chia sẻ về sự thay đổi này, nam diễn viên hài hước cho biết, anh từng phải “cõng Quỳnh Nga nặng quá” nên đề xuất Ban tổ chức ghép đôi ngẫu nhiên trong mùa giải mới. Quỳnh Nga cũng đồng tình với phương án này.

Trên màn ảnh, NSƯT Việt Anh ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Người phán xử, Sinh tử. Trong khi đó, Quỳnh Nga được khán giả nhớ đến qua Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cả hai đều có niềm yêu thích với pickleball, bộ môn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi ở nhiều độ tuổi.

Pickleball Passion Cup 2026 được tổ chức với chủ đề “Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối”, do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Diễn viên Chí Nhân và ca sĩ Hoàng Bách được đánh giá là các tay vợt "nặng ký".

Á hậu Huyền My khá hào hứng cho giải đấu mới.

Giải đấu có bốn nhóm nội dung, gồm nghệ sĩ, diễn viên và nhà làm phim; đoàn viên, thanh niên và khách mời; đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cùng nội dung đồng đội thương hiệu. Cách phân chia này mở rộng thành phần tham gia, không chỉ giới hạn trong giới nghệ sĩ mà còn có sự góp mặt của nhiều nhóm cộng đồng khác.

Với sự xuất hiện của những gương mặt đến từ nhiều lĩnh vực, Pickleball Passion Cup trở thành một hoạt động giao lưu đáng chú ý bên lề HANIFF VIII. Thay vì chỉ gặp nhau tại thảm đỏ hay những buổi chiếu phim, các nghệ sĩ có dịp kết nối trong một không gian thể thao gần gũi, nơi tinh thần đồng đội và những màn tranh tài sẽ là điểm nhấn của chương trình.