Á hậu Hồng Đăng lên tiếng về ồn ào bị nói xấu, sự thật khiến ai cũng đau lòng

Tối muộn 14/10, Á hậu Hồng Đăng bất ngờ đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ những góc khuất mà cô đã trải qua trong hơn một tháng qua. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp lần đầu trực tiếp đề cập đến những thông tin gây tranh cãi liên quan đến mình, sau ồn ào bị Hoa hậu Quỳnh Anh nói xấu trong nhóm chat kín.

Á hậu Hồng Đăng lần đầu lên tiếng về ồn ào bị nói xấu trong nhóm chat kín.

Mở đầu bài viết, Hồng Đăng thông báo một người bạn thân thiết, cũng là người từng đồng hành cùng cô trong dự án thiện nguyện suốt nhiều năm vừa qua đời sau thời gian dài hôn mê. Đây cũng chính là lý do khiến cô lựa chọn im lặng giữa thời điểm những tranh cãi bủa vây.

Người đẹp nghẹn ngào chia sẻ: "Đăng đã mong chờ một phép màu. Nhưng lần này, phép màu đã không đến".

Theo Hồng Đăng, trong hơn một tháng qua, cô phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi vừa hỗ trợ gia đình người bạn giải quyết những thủ tục cần thiết, vừa tiếp tục hoàn thành trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, việc không thể giúp người bạn vượt qua cuộc chiến với những tổn thương tinh thần khiến cô vô cùng day dứt.

Đáng chú ý, Á hậu Hồng Đăng cũng chính thức làm rõ thông tin từng khiến mình hứng chịu nhiều lời công kích trên mạng xã hội.

Cô khẳng định trong quá trình trao đổi với quản lý thí sinh và đại diện ban tổ chức để xin trở về TP.HCM hỗ trợ gia đình người bạn, bản thân chưa từng sử dụng cụm từ "hấp hối", cũng không so sánh tình trạng của bạn với bất kỳ câu chuyện nào khác.

"Đối với Đăng, 'hấp hối' là một cụm từ quá nặng nề trong hoàn cảnh này, khi Đăng và gia đình bạn vẫn hy vọng phép màu sẽ xảy ra", người đẹp bày tỏ. Tuy nhiên, theo lời Hồng Đăng, những thông tin sai lệch sau đó bị lan truyền, khiến cô liên tục nhận về những bình luận và tin nhắn công kích.

Dù vậy, Á hậu Hồng Đăng cho biết cô không mong chờ một lời xin lỗi. Điều người đẹp mong muốn là mỗi người có trách nhiệm hơn với phát ngôn của mình, đặc biệt khi câu chuyện liên quan đến nỗi đau và sự mất mát của người khác.

"Chúng ta có quyền không đồng tình, có quyền chất vấn, nhưng không có nghĩa là chúng ta có quyền bóp méo câu chuyện của người khác hay biến nỗi đau của họ thành chủ đề để mua vui", Hồng Đăng viết.

Á hậu Hồng Đăng cho biết cô không mong chờ một lời xin lỗi.

Một chi tiết khác khiến câu chuyện thêm xót xa là việc Hồng Đăng tiết lộ người bạn quá cố từng chịu nhiều tổn thương vì những lời đánh giá ngoại hình. Theo cô, trước khi đưa ra quyết định tiêu cực, người bạn đã xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội.

Từ câu chuyện này, Hồng Đăng lý giải vì sao câu hỏi về mạng xã hội và sự tự tin của phụ nữ trong đêm chung kết lại chạm đến cảm xúc sâu kín của mình. Cô cũng nhắc đến chiếc vali số 7 từng trở thành chủ đề bàn tán, khẳng định không muốn hình ảnh ấy chỉ được nhớ đến qua những hiểu lầm hay lời chế giễu.

Khép lại tâm thư, Á hậu Hồng Đăng gửi gắm thông điệp về sự tử tế, lòng trắc ẩn và cách mỗi người đối xử với nhau trên mạng xã hội.

"Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ đủ dịu dàng với chính mình để tiếp tục sống, đủ lương thiện với người khác để không khiến những tổn thương thêm nặng nề, và đủ trân trọng những người đang ở bên mình - khi chúng ta vẫn còn có cơ hội", cô chia sẻ.

Khép lại tâm thư, Á hậu Hồng Đăng gửi gắm thông điệp về sự tử tế, lòng trắc ẩn và cách mỗi người đối xử với nhau trên mạng xã hội.

Sau tất cả, những trải lòng của Hồng Đăng không chỉ là lời giải thích từ phía người đẹp trước những ồn ào vừa qua mà còn đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm về sức nặng của ngôn từ. Bởi đôi khi, đằng sau một câu chuyện đang bị bàn tán trên mạng xã hội lại là những mất mát mà người ngoài khó có thể thấu hiểu.

Hiện những chia sẻ từ Á hậu Hồng Đăng vẫn đang là chủ đề bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội.