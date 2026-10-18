Á hậu Emma Lê - Hồng Đăng 'đánh lẻ', tương tác đáng yêu cùng diễn viên Đoàn Minh Anh

Sau hơn nửa tháng bước ra từ cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026, Á hậu Emma Lê và Á hậu Hồng Đăng liên tục nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi xuất hiện trong một số buổi media tour cùng Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Mỹ Anh, Diệu Huyền. Đến mới đây, cả hai bất ngờ cùng nhau "đánh lẻ" tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Á hậu Emma Lê - Hồng Đăng mỗi người mang một vẻ đẹp riêng, vừa sắc sảo vừa đằm thắm.

Tại sự kiện, Emma Lê mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, cá tính khi chọn một chiếc váy màu đen, khoe trọn khung vai quyến rũ. Cô nàng Gen Z thích thú cho biết bản thân là một "tín đồ" của những bộ trang phục sử dụng những màu sắc tương phản.

Trong khi đó, Á hậu Hồng Đăng lại chọn một thiết kế có phần nữ tính, dịu dàng và chững chạc hơn. Bộ trang phục của người đẹp sinh năm 1994 mang phong cách công sở thanh lịch, sang trọng, được điểm xuyết những chi tiết hoa 3D và dùng tông màu hồng nhạt làm chủ đạo.

Cùng với những chia sẻ dành cho BST mới của NTK Đỗ Mạnh Cường, hai nàng Á hậu hạnh phúc gửi những lời chúc ý nghĩa đến phái nữ nhân ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Á hậu Hồng Đăng bày tỏ: "Chúc chúng ta sắp tới có một dịp thật là vui, thật là tự tin và chúng ta hãy luôn xinh đẹp". Emma Lê nhắn gửi: "Nhân dịp ngày 20/10 sắp tới, xin chúc các chị em phụ nữ hãy luôn tự tin, luôn tự chủ và trở thành phiên bản mà mình muốn".

Đặc biệt, nữ diễn viên Đoàn Minh Anh cũng là một trong những khách mời đặc biệt góp mặt, mang đến khung hình "gấp 3 visual" cùng hai người chị Emma Lê và Hồng Đăng. Trong một đoạn clip được "team qua đường" ghi lại, khoảnh khắc ba chị em trò chuyện vui vẻ nhanh chóng được netizen diễn tả hài hước là một "kịch bản phóng sự triệt phá đường dây 'nấu xói'". Ngay sau đó, Đoàn Minh Anh đã thích thú để lại bình luận: "Chị em em chia sẻ kinh nghiệm casting phim mò".

"Ngọc nữ thế hệ mới" Đoàn Minh Anh đọ sắc cùng Á hậu Emma Lê﻿ - Hồng Đăng.