'Á hậu đẹp nhất màn ảnh' bỏ showbiz thành phú bà, tuổi 61 vẫn độc thân quyến rũ

Dương Ngọc Mai nổi tiếng sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Á châu 1990. Ngoài ra, cô còn có thêm 2 giải phụ gồm “Người đẹp ảnh” và “Người đẹp hình thể”.

Từ bước đệm này, Dương Ngọc Mai nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón, thậm chí được mệnh danh là một trong những “Á hậu đẹp nhất lịch sử trên màn ảnh”.

Từ Á hậu tới ngôi sao màn ảnh

Sinh năm 1965, Dương Ngọc Mai từng có thời gian làm y tá trước khi bước chân vào nghệ thuật. Với nhan sắc nổi bật, cô còn làm thêm người mẫu bán thời gian. Trong một lần vô tình được mời quay quảng cáo, mỹ nhân có cơ hội được tham gia vai quần chúng trong một tác phẩm điện ảnh.

Nhờ đó, Dương Ngọc Mai “lọt vào mắt xanh” của Châu Tinh Trì khi được mời tham gia bộ phim Thunderbolt (1988). Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng không nhiều, nhân vật của Dương Ngọc Mai vẫn để lại dấu ấn đặc biệt.

Dương Ngọc Mai giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Á châu 1990.

Sự nghiệp của Dương Ngọc Mai bắt đầu khởi sắc sau khi giành ngôi Á hậu 2 tại Hoa hậu Á châu 1990. Mỹ nhân được ký hợp đồng đóng phim với đài ATV, ngoài ra còn đảm nhận vai trò MC.

Cô tham gia nhiều bộ phim ấn tượng như Phó Hồng Tuyết truyền kỳ, Ngạo kiếm chí tôn, Nhất thiên linh dị dạ chi huyết chú, Tiên hạc thần châm...

Sau khi kết thúc hợp đồng với ATV, nàng hậu chuyển sang đóng phim cho TVB. Đến cuối năm 1997, Dương Ngọc Mai tạm thời rời khỏi làng giải trí mà không tiết lộ rõ lý do. Thời điểm này, người đẹp cho biết tinh thần mệt mỏi do làm việc trong một khoảng thời gian dài nên cần được nghỉ ngơi.

Tình duyên lận đận

Xinh đẹp và nổi tiếng, đnhưng ường tình duyên của Dương Ngọc Mai lại không mấy êm đẹp. Nhiều người thậm chí còn ví cuộc đời của cô “buồn hơn cả trên phim”.

Dương Ngọc Mai từng trải qua mối tình thanh xuân kéo dài 13 năm. Nàng hậu thú nhận bản thân là người lụy tình, dành trọn vẹn những năm tháng đẹp nhất để chăm sóc một người đàn ông.

Thời điểm yêu nhau, nữ diễn viên luôn mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì đối phương lại cho rằng hôn nhân chỉ là tờ giấy và không thích có con. Dù vậy, Dương Ngọc Mai vẫn lựa chọn ở lại bên người đàn ông này.

Trong khi cô luôn mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì đối phương lại cho rằng hôn nhân chỉ là tờ giấy và không thích có con.

Nàng hậu từng trải qua mối tình không mấy êm đềm.

Biến cố xảy ra khi bạn trai cô mắc bệnh ung thư. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Dương Ngọc Mai vẫn chọn ở lại để tận tâm chăm sóc. Tuy nhiên sau khi hồi phục, ông thường xuyên ra ngoài vui chơi, lạnh nhạt với cô. Điều khiến nữ diễn viên đau đớn nhất là việc người đàn ông mà cô hết lòng chăm sóc lại chọn nói lời chia tay đúng ngày cha cô qua đời.

Cú sốc kép khiến Dương Ngọc Mai rơi vào khủng hoảng, mất gần 2 năm mới có thể bước ra khỏi khoảng thời gian tăm tối. Kể từ đó, Dương Ngọc Mai quyết định chọn cuộc sống độc thân.

Trở thành phú bà, sống độc thân quyến rũ

Sau khi rời showbiz, Dương Ngọc Mai chuyển hướng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhờ vào năng lực lẫn sự may mắn, cô nhanh chóng trở thành chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Ngoài ra, nàng hậu cũng sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện hàng đầu.

Theo truyền thông Hoa ngữ, chuỗi nhà hàng của cô hiện có hơn 10 chi nhánh ở Hong Kong (Trung Quốc), 2 chi nhánh ở Singapore và 3 chi nhánh ở Indonesia. Sở hữu khối tài sản lớn, Dương Ngọc Mai được mệnh danh là “phú bà ẩn danh của showbiz”.

Năm 2018, Dương Ngọc Mai tái xuất màn ảnh khi đóng phim truyền hình Đặc kĩ nhân. Những năm qua, nàng hậu tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình của TVB như Bao Thanh Thiên tái khởi phong vân, Pháp chứng tiên phong 4, Cơ trường đặc cảnh, Mê võng...

Mặc dù các vai diễn thường nhỏ, diễn xuất của cô được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết trở lại đóng phim không phải vì tiền mà là để tìm kiếm vai diễn hay, cho phép cô phát triển tài năng và mang lại cảm giác hài lòng.

Ngoại hình trẻ trung của nữ diễn viên ở độ tuổi 60.

Ở tuổi 61, Dương Ngọc Mai vẫn độc thân và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngoài việc đóng phim, nữ diễn viên còn bận rộn với các dự án kinh doanh riêng. Thời gian rảnh rỗi, cô đều tụ tập ăn uống cùng bạn bè.

Chia sẻ trên truyền thông, Dương Ngọc Mai từng tiết lộ xung quanh có nhiều chàng trai trẻ theo đuổi cuồng nhiệt nhưng không ai gây được ấn tượng và khiến cô thấy rung động.

Khi đã trải qua thăng trầm trong chuyện tình cảm, người đẹp không kỳ vọng gì ở tình yêu. Dương Ngọc Mai muốn dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp, trước khi quyết định nghỉ hưu.