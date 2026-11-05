Á hậu Đặng Thị Tân: Tự tin là nền tảng tạo dấu ấn cá nhân

Trong môi trường truyền thông hiện đại, nơi hình ảnh cá nhân ngày càng có vai trò quan trọng, phong thái và khả năng thể hiện bản thân trở thành những kỹ năng cần thiết. Á hậu Đặng Thị Tân cho biết, muốn tự tin trước công chúng, mỗi người cần có sự chuẩn bị nghiêm túc, thay vì chỉ chú trọng vẻ ngoài.

Theo người đẹp, ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng kiến thức, cách ứng xử và năng lực mới là những yếu tố giúp một người duy trì hình ảnh chuyên nghiệp. Sự tự tin không phải điều tự nhiên có sẵn mà cần được bồi đắp qua trải nghiệm, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày.

Đặc biệt, khi xuất hiện trước ống kính hoặc đứng trước đám đông, mỗi người cần chú ý đến ngôn ngữ hình thể, biểu cảm khuôn mặt, giọng nói và khả năng kiểm soát cảm xúc. Một ánh mắt tự nhiên, tư thế phù hợp hay cách truyền đạt rõ ràng đều có thể góp phần tạo nên phong thái riêng.

Đặng Thị Tân đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024. Ảnh: NVCC

Từ góc nhìn này, Á hậu Đặng Thị Tân cho rằng, rèn luyện phong thái không đồng nghĩa với việc cố gắng trở thành một hình mẫu nào đó. Điều quan trọng là mỗi người hiểu được ưu điểm, hạn chế của bản thân để có cách thể hiện phù hợp. Khi có sự chuẩn bị và hiểu rõ điều mình muốn truyền tải, sự tự tin sẽ đến một cách tự nhiên hơn.

Á hậu Đặng Thị Tân nhấn mạnh, trong môi trường có nhiều sự cạnh tranh và xu hướng thay đổi nhanh chóng, việc chạy theo những hình mẫu đang được chú ý có thể khiến mỗi người đánh mất nét riêng.

Để tạo dựng dấu ấn, trước hết cần nhận diện thế mạnh của bản thân, xác định hình ảnh muốn hướng tới và kiên trì phát triển theo định hướng đó. Phong cách cá nhân không chỉ thể hiện qua trang phục hay diện mạo mà còn nằm ở tư duy, cách giao tiếp, thái độ làm việc và những giá trị mà mỗi người theo đuổi.

Á hậu Đặng Thị Tân tham gia talk show “Bật tự tin – Tỏa chất riêng”, tại Hà Nội. Chương trình còn có sự tham gia của CEO Nguyễn Hoàng Anh, ca sĩ Bằng Cường và Bảo Anh Gemini. Ảnh: NVCC

Người đẹp cũng cho rằng, không nhất thiết phải trở nên nổi bật bằng mọi giá. Một hình ảnh có sức thuyết phục cần xuất phát từ sự chân thành và nhất quán giữa cách thể hiện bên ngoài với năng lực, giá trị bên trong. Khi hiểu rõ mình là ai và có điều gì khác biệt, mỗi người sẽ có cơ sở để xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững hơn.

Với các bạn trẻ, Á hậu Đặng Thị Tân cho rằng việc chủ động trải nghiệm, học hỏi và hoàn thiện bản thân là điều cần thiết. Không nên chỉ nhìn vào sự nổi tiếng hay những thành quả bên ngoài, mà cần quan tâm đến năng lực thực chất và giá trị có thể mang lại cho cộng đồng.

Từ trải nghiệm của mình, người đẹp cũng gửi gắm thông điệp rằng mỗi người đều có thế mạnh riêng. Điều cần thiết là đủ tự tin để nhận diện, phát huy thế mạnh ấy, đồng thời không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Dấu ấn cá nhân không được tạo nên trong ngày một ngày hai mà là kết quả của quá trình rèn luyện và lựa chọn nhất quán.

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