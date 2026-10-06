Á hậu Đặng Thị Tân lan tỏa năng lượng tích cực từ yoga

Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 diễn ra ở Cung Văn hóa Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) thu hút gần 1.000 mẹ bầu tham dự. Trong không gian ấy, phần trình diễn của Á hậu Đặng Thị Tân và các thành viên CLB Tân Yoga Hà Nội gây chú ý bởi sự nhẹ nhàng, uyển chuyển và giàu tính kết nối.

Flow yoga “Khi con là mẹ” kết hợp thiền tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dành cho mẹ bầu. Ảnh: NVCC

Á hậu Đặng Thị Tân và các thành viên CLB Tân Yoga Hà Nội tại Festival Mẹ bầu & Em bé 2026. Ảnh: NVCC

Với vai trò Chánh Văn phòng Liên đoàn Yoga Hà Nội và Founder CLB Tân Yoga Hà Nội, Đặng Thị Tân không chỉ xuất hiện với hình ảnh một á hậu mà còn được biết đến là người dành nhiều tâm huyết cho việc đưa yoga đến gần hơn với cộng đồng.

Trong tiết mục “Khi con là mẹ”, những động tác yoga được xây dựng phù hợp với phụ nữ mang thai, kết hợp cùng âm nhạc và nhịp thở. Bên cạnh đó, các thành viên còn hướng dẫn thiền cho các mẹ bầu tham dự chương trình. Hoạt động tập trung vào việc điều hòa hơi thở, thư giãn và đưa cơ thể vào trạng thái tĩnh tại.

Theo Đặng Thị Tân, yoga với chị không đơn thuần là một bộ môn rèn luyện cơ thể. Đó còn là cách mỗi người học cách lắng nghe bản thân, điều chỉnh hơi thở và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Đặc biệt với phụ nữ, khi cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, việc dành một khoảng thời gian cho cơ thể và tâm trí cũng là một cách yêu thương chính mình.

Á hậu Đặng Thị Tân cùng MC Thành Trung tại sự kiện. Ảnh: NVCC

Á hậu Đặng Thị Tân cùng Huấn luyện viên Yoga Swarup Chatterjee. Ảnh: NVCC

“Yoga giúp chúng ta sống chậm lại, lắng nghe cơ thể và hiểu hơn những gì mình thực sự cần. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần cân bằng, chúng ta cũng có thêm năng lượng tích cực để lan tỏa đến những người xung quanh”, Đặng Thị Tân chia sẻ.

Nàng á hậu cũng cho rằng yoga không nhất thiết phải bắt đầu từ những động tác khó. Điều quan trọng là lựa chọn phương pháp phù hợp với thể trạng, kiên trì tập luyện và đặc biệt biết lắng nghe cơ thể. Với phụ nữ mang thai, việc tập luyện càng cần được thực hiện đúng cách, có sự hướng dẫn phù hợp và ưu tiên sự an toàn.

Á hậu Đặng Thị Tân góp phần đưa yoga đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Ảnh: NVCC

Đặng Thị Tân đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024, đồng thời đoạt danh hiệu Người đẹp Tài năng với phần thi yoga.

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