Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam tham dự Sóng Festival 2026

Tối 25/10, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi tới tham dự đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 trong khuôn khổ của Sóng Festival 2026.

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Hai người đẹp hào hứng khi hòa mình vào không khí sôi động cùng hàng nghìn khán giả tới tham gia đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh được chọn là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Người đẹp đồng hành với chuỗi hoạt động của chương trình, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, hiện đại đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ: "Tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự trở nên gần gũi khi tự mình trải nghiệm, cảm nhận sự tiện lợi và biết cách sử dụng một cách an toàn".

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Á hậu Vân Nhi bày tỏ sự hào hứng khi tham gia chương trình kết hợp âm nhạc, công nghệ và hướng đến giới trẻ. Đêm nhạc là dịp để cô gặp gỡ khán giả, đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong phần trình diễn thời trang. Người đẹp hy vọng mang tới cho hàng nghìn khán giả có mặt ở đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 những trải nghiệm đáng nhớ.

Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương rạng rỡ khi đồng hành cùng chương trình.

Ba người đẹp chụp ảnh cùng Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau 5 năm tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam bước sang một chương mới với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở tên gọi, mà phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường thanh toán khi các phương thức thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống.