Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng dàn người đẹp khuấy động phố đi bộ

Tối 25/10, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi tới tham dự đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 trong khuôn khổ của Sóng Festival 2026. Hai người đẹp cùng mặc trang phục tông màu trắng thanh lịch, duyên dáng.

Hai người đẹp nhận được sự chào đón của hàng nghìn khán giả tới theo dõi chương trình.

Á hậu Châu Anh, Vân Nhi hào hứng khi hòa mình vào không khí sôi động cùng hàng nghìn khán giả tới tham gia đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh được chọn là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Người đẹp đồng hành với chuỗi hoạt động của chương trình, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, hiện đại đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Với Châu Anh, được đồng hành Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 trong vai trò Đại sứ là niềm vinh hạnh to lớn. "Tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự trở nên gần gũi khi tự mình trải nghiệm, cảm nhận sự tiện lợi và biết cách sử dụng một cách an toàn", Châu Anh chia sẻ.

Á hậu Châu Anh bày tỏ sự háo hức khi tham gia trình diễn cùng top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong chương trình. Cô cũng mong chờ màn trình diễn của rapper Pháp Kiều và các ca sĩ khách mời.

Á hậu Vân Nhi bày tỏ sự hào hứng khi tham gia chương trình kết hợp âm nhạc, công nghệ và hướng đến giới trẻ. Đêm nhạc là dịp để cô gặp gỡ khán giả, đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trong phần trình diễn thời trang.

Cô nói đã chuẩn bị kỹ càng cho màn trình diễn thời trang cùng top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp hy vọng mang tới cho hàng nghìn khán giả có mặt ở đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 những trải nghiệm đáng nhớ.

Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương rạng rỡ khi đồng hành cùng chương trình.

Sau 5 năm tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam bước sang một chương mới với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở tên gọi, mà phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường thanh toán khi các phương thức thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống.

Đảm nhận vai trò Đại sứ, Châu Anh tham gia kết nối chương trình với cộng đồng, lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại và khuyến khích người dùng trẻ tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày.

Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chụp ảnh cùng top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.