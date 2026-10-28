Á hậu cao 1,77m gây chú ý với ảnh bikini, khoe vóc dáng 'vạn người mê': Vừa đẹp vừa học giỏi, chồng là tiến sĩ tốt nghiệp tại Anh

Á hậu cao 1,77m gây chú ý với loạt ảnh bikini, duy trì vóc dáng bằng cách tập gym đều đặn

Mới đây, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh thu hút sự quan tâm khi đăng tải những hình ảnh trong chuyến du lịch biển. Khác với phong cách thanh lịch, kín đáo thường thấy khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc trên giảng đường, người đẹp lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu trắng kem, khoe vóc dáng thon gọn và làn da sáng. Ở tuổi 28, Phương Anh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt thanh tú cùng mái tóc đen dài. Những hình ảnh mới của nàng hậu nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Phương Anh sinh năm 1998 tại TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,77m. Trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015. Năm 2022, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International tại Nhật Bản. Dù không lọt vào Top 15 chung cuộc, cô vẫn được chú ý nhờ phong thái tự tin, khả năng ngoại ngữ và hình ảnh thanh lịch. Sau cuộc thi, Phương Anh tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian cho việc học tập.

Trong những lần xuất hiện trước công chúng, Phương Anh thường lựa chọn trang phục nữ tính, có thiết kế tinh tế để tôn vóc dáng. Khi dự sự kiện, cô ưu tiên váy dạ hội thanh lịch, trong khi phong cách đời thường lại trẻ trung và hiện đại hơn. Đặc biệt, mỗi khi đi du lịch biển, nàng hậu không ngại diện áo tắm để khoe hình thể. Sự linh hoạt trong cách ăn mặc giúp Phương Anh xây dựng hình ảnh vừa nền nã, trí thức, vừa có nét quyến rũ riêng.

Để duy trì vóc dáng cân đối, người đẹp chú trọng kết hợp vận động với chế độ ăn uống hợp lý. Phương Anh từng chia sẻ cô cố gắng tập gym ít nhất 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng một tiếng. Trong quá trình tập luyện, nàng hậu luân phiên các bài tập dành cho phần thân trên và thân dưới nhằm phát triển cơ thể cân đối. Về dinh dưỡng, cô không theo đuổi chế độ ăn kiêng quá khắt khe mà duy trì ba bữa mỗi ngày, không bỏ bữa sáng và chú trọng bổ sung protein. Đây là những thói quen được người đẹp duy trì để chăm sóc sức khỏe và hình thể.

Tốt nghiệp thủ khoa, nhận học bổng tiến sĩ gần 3 tỷ đồng, có chồng là tiến sĩ ngành Hàng không

Bên cạnh nhan sắc, Phương Anh còn được nhiều người biết đến bởi thành tích học tập nổi bật. Cô từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý Thông tin với điểm trung bình GPA 3,5/4,0, nằm trong nhóm 15% sinh viên có kết quả tốt nghiệp cao nhất của ngành tính đến thời điểm đó. Tháng 4/2024, nàng hậu tiếp tục nhận bằng thạc sĩ loại giỏi ngành Thương mại Toàn cầu. Không lâu sau, cô đảm nhận công việc giảng dạy tại một trường đại học quốc tế ở TP.HCM, tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển trong lĩnh vực giáo dục.

Tháng 11/2025, Phương Anh thông báo nhận được học bổng toàn phần cho chương trình tiến sĩ ngành Quản trị, với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng trong 4 năm. Thành tích này đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình học tập của nàng hậu. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động giải trí sau khi giành danh hiệu sắc đẹp, cô tiếp tục dành thời gian nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển sự nghiệp giảng dạy. Hình ảnh một á hậu vừa hoạt động nghệ thuật vừa theo đuổi con đường học thuật giúp Phương Anh tạo được dấu ấn riêng.

Về đời tư, Phương Anh kết hôn với doanh nhân Hồ Đắc Đức vào tháng 9/2023. Ông xã sinh năm 1994, hơn cô 4 tuổi, là con trai của Giáo sư Hồ Đắc Lộc, nguyên hiệu trưởng một trường đại học tại TP.HCM. Trước khi tổ chức đám cưới, cặp đôi có thời gian tìm hiểu và hẹn hò khá kín tiếng. Tháng 4/2023, Hồ Đắc Đức từng gây chú ý khi cầu hôn bạn gái tại một sự kiện thời trang ở Phú Quốc. Sau đó, cả hai tổ chức hôn lễ tại TP.HCM với sự tham dự của gia đình, bạn bè và nhiều nghệ sĩ.

Hồ Đắc Đức từng có thời gian học tập, nghiên cứu tại nước ngoài và theo đuổi chương trình tiến sĩ ngành Hàng không tại Imperial College London, Anh. Tháng 6/2026, anh chính thức nhận bằng tiến sĩ, với sự hiện diện của Phương Anh trong lễ tốt nghiệp. Theo chia sẻ của nàng hậu, ông xã luôn tôn trọng công việc, ủng hộ những lựa chọn của vợ và thường xuyên hỗ trợ cô trong quá trình học tập. Với kinh nghiệm nghiên cứu của mình, anh cũng giúp Phương Anh trao đổi, giải đáp những vấn đề học thuật và động viên cô tiếp tục chinh phục các mục tiêu mới.

Sau 3 năm kết hôn, Phương Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với công việc giảng dạy và học tập. Ở tuổi 28, nàng hậu không chỉ được quan tâm bởi nhan sắc, phong cách thời trang mà còn bởi hành trình học vấn cùng cuộc sống hôn nhân bên người chồng có chung sự quan tâm đến tri thức và nghiên cứu.