Á hậu Bùi Khánh Linh giành giải Nhất tại chung kết cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026. Cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chỉ đạo, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm những nhân tố truyền thông, quảng bá sản vật địa phương.

Á hậu Bùi Khánh Linh trở thành Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026.

Tại vòng sơ khảo, Bùi Khánh Linh lựa chọn giới thiệu trà Lekima – sản phẩm OCOP đến từ vùng đất đỏ, quê hương nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Cô là một trong 16 thí sinh giành quyền vào vòng chung kết.

Trong phần thuyết trình trước Hội đồng chung khảo, nàng hậu lựa chọn giới thiệu tiêu Bầu Mây, sản phẩm gắn với câu chuyện khởi nghiệp, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Bùi Khánh Linh cũng chia sẻ, "tuổi thơ của mình gắn liền với hình ảnh cô bé đi xe đạp màu trắng, vòng quanh làng để bán tôm, bán tép. Tuổi thơ của Linh gắn liền với cánh đồng, với con tôm, con cá và gia đình Linh cũng là gia đình làm giàu lên từ nông nghiệp".

Những trải nghiệm ấy đã nuôi dưỡng tình yêu với nông nghiệp, thôi thúc cô theo học ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến. Hiện nay, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Bùi Khánh Linh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Từ câu chuyện của tiêu Bầu Mây, cô phân tích ba giá trị của sản phẩm OCOP, gồm văn hóa, kinh tế và cộng đồng. Theo cô, mỗi sản phẩm không đơn thuần là hàng hóa mà còn chứa đựng bản sắc vùng đất, tri thức bản địa và tâm huyết của người sản xuất.

Bùi Khánh Linh thuyết trình phần thi của mình.

Đáng chú ý, khi được hỏi về định hướng nếu trở thành Đại sứ OCOP, Bùi Khánh Linh đề xuất xây dựng kênh truyền thông kết hợp quảng bá sản phẩm với bán hàng trực tuyến; kết nối những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC) tổ chức các phiên livestream, hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp cận người tiêu dùng.

"Bản thân em là một người cũng đã tìm hiểu và hiện tại đang làm Giám đốc Marketing cho một công ty nông nghiệp bền vững. Chính vì thế, em tin rằng việc mình trở thành đại sứ thì phải gắn liền được với sản lượng, làm sao giúp người dân tạo ra đồng tiền", Khánh Linh nhấn mạnh.

Từ trải nghiệm tham gia chương trình "Nông dân chốt đơn" của VTV tại Cần Thơ, nàng hậu cũng nhận thấy tiềm năng của thương mại điện tử trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2023 và Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024, Bùi Khánh Linh đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh và phát triển nông nghiệp bền vững. Với vai trò Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026, người đẹp hướng tới việc phát huy sức ảnh hưởng của mình để quảng bá nông sản Việt, kết nối thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện sinh kế cho người nông dân.