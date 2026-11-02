Á hậu Bùi Khánh Linh phản ứng khi gặp Hòa Minzy

Bùi Khánh Linh là một trong những người đẹp trẻ nhận được sự quan tâm sau thành tích nổi bật tại các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế.

Mới đây, Bùi Khánh Linh tham gia biểu diễn trong một chương trình. Người đẹp sinh năm 2002 lựa chọn áo dài đỏ truyền thống, gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút. Nhan sắc ngày càng chín muồi cùng phong thái tự tin giúp Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 trở thành một trong những gương mặt nổi bật tại chương trình.

Bùi Khánh Linh gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng cuốn hút.

Đáng chú ý, Bùi Khánh Linh còn có dịp gặp gỡ Hòa Minzy ở hậu trường. Khi hội ngộ người đồng hương Bắc Ninh, nàng hậu có phản ứng vô cùng thân thiết. Cả hai vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Điểm đặc biệt khiến màn hội ngộ này càng thêm thú vị là Bùi Khánh Linh và Hòa Minzy đều sở hữu má lúm đồng tiền duyên dáng. Chia sẻ về khoảnh khắc gặp gỡ đàn chị, Bùi Khánh Linh hài hước bày tỏ: "Bắc Ninh chị em tui, má lúm chị em tui".

Dòng chia sẻ dí dỏm của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự chú ý. Khoảnh khắc hai người đẹp cùng xuất hiện trong một khung hình cũng khiến nhiều khán giả thích thú bởi sự gần gũi, vui vẻ.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Bùi Khánh Linh và Hòa Minzy. Khán giả cho rằng cả hai đều sở hữu vẻ ngoài cuốn hút cùng nụ cười tươi tắn, đặc biệt là điểm chung má lúm đồng tiền. Không ít người cũng bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc hậu trường tự nhiên và thân thiết của hai người đẹp đồng hương.

Bùi Khánh Linh vui vẻ chụp ảnh cùng Hòa Minzy ở hậu trường.

Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Sau thành tích tại đấu trường trong nước, người đẹp tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2024 được tổ chức tại Ai Cập.

Tại cuộc thi quốc tế, Bùi Khánh Linh tiếp tục ghi dấu ấn và xuất sắc mang về danh hiệu Á hậu 3. Thành tích này giúp tên tuổi của cô nhận được sự quan tâm lớn hơn từ công chúng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong hoạt động nghệ thuật và giải trí.

Sau các cuộc thi sắc đẹp, Bùi Khánh Linh vẫn duy trì hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia chương trình, hoạt động thời trang và biểu diễn. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc về công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Bùi Khánh Linh đạt danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2024.

Ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của Bùi Khánh Linh được nhận xét ngày càng chín muồi. So với thời điểm mới tham gia các cuộc thi sắc đẹp, người đẹp sinh năm 2002 cho thấy sự thay đổi rõ nét về phong cách và thần thái. Vẻ ngoài ngày càng cuốn hút, phong thái tự tin cùng những dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật giúp Bùi Khánh Linh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Hình ảnh đời thường của Bùi Khánh Linh.