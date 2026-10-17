Á hậu bị nói xấu trong nhóm chat của Hoa hậu Quỳnh Anh là ai?

Ồn ào liên quan đến nhóm chat của Hoa hậu Quỳnh Anh (Miss Universe Vietnam 2026) và Á hậu Mỹ Anh (Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026) đang gây xôn xao dư luận. Trong đó, Á hậu Trịnh Hồng Đăng là một trong những nhân vật bị nhắc đến trong nhóm chat.

Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, Hoa hậu Quỳnh Anh được cho là đã đề cập đến việc Hồng Đăng xin ban tổ chức cho trở về TP.HCM gấp vì người bạn thân đang nguy kịch, đồng thời giễu cợt về cách cô trình bày sự việc.

Ngoài ra, nhóm chat này còn có những lời lẽ đùa giỡn thậm chí là chụp lén những khoảnh khắc không đẹp của Hồng Đăng tại cuộc thi để đem ra bàn tán.

Top 5 Miss Universe Vietnam 2026.

Sau những tranh cãi, Hoa hậu Quỳnh Anh đã trực tiếp nói lời xin lỗi Hồng Đăng. Theo đó, nàng hậu xin lỗi vì thời gian qua đã có những lời lẽ không chính xác và gây tổn thương đến đồng nghiệp.

Quỳnh Anh cho biết trước đây hai người không có hiềm khích. Cô nhìn nhận tính cạnh tranh trong cuộc thi đã dẫn đến những động thái, lời nói chưa tốt. Hoa hậu cũng đề nghị được ôm Hồng Đăng để bày tỏ sự đồng cảm về những mất mát mà cả hai trải qua. Tuy nhiên, Hồng Đăng nói cô không thích đụng chạm cơ thể nhiều nên hai người bắt tay giảng hòa.

Trong khi đó, Á hậu Trịnh Mỹ Anh cũng gửi lời xin lỗi Hồng Đăng về những lời nói lan truyền khiến đàn chị thất vọng. Tuy nhiên, Hồng Đăng cho rằng, cô chưa nhận được lời xin lỗi nào từ các bên liên quan thông qua mạng xã hội. “Tôi rất cảm kích lời xin lỗi của Mỹ Anh, mong Mỹ Anh sẽ có hành trình tốt đẹp phía trước”, Hồng Đăng nói thêm.

Hồng Đăng từng giành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023.

Trước khi vướng ồn ào, Á hậu Hồng Đăng là gương mặt quen thuộc của làng nhan sắc Việt. Sinh năm 1994, Hồng Đăng từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023.

Ngoài sắc vóc, Hồng Đăng còn được chú ý bởi nền tảng học vấn ấn tượng. Sinh ra và lớn lên tại Nga, vì vậy người đẹp thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Nga. Năm 15 tuổi, cô là một trong những học sinh xuất sắc được đại diện cho du học sinh gốc Việt ở Nga tham gia trại hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Hai năm sau, cô tốt nghiệp THPT với số điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Sau đó, Hồng Đăng đi du học tại Mỹ, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý rủi ro và Kinh tế tại Pennsylvania State University. Cô từng giành giải Quán quân toàn nước Mỹ trong cuộc thi thuộc lĩnh vực phát triển bền vững khi là sinh viên năm 2.

Hồng Đăng trở thành Á hậu 4 Miss Universe Vietnam 2026.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, người đẹp tiếp tục trở thành diễn giả ở nhiều chương trình, đồng thời thành lập, đồng hành cùng nhiều dự án hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người trẻ, trẻ em bị ung thư.

Ngoài ra, cô còn lấn sân lĩnh vực MC song ngữ với phong thái dẫn dắt chuyên nghiệp, giọng đọc cuốn hút.

Trở lại đấu trường Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Thị Hồng Đăng được đánh giá là một thí sinh “nặng ký” khi hội tụ đủ những yếu tố. Kết quả, Hồng Đăng dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4. Dù còn nhiều tiếc nuối song Hồng Đăng cho biết cảm thấy hài lòng khi đã hết sức với hành trình của mình.

Tối 12/10, nhiều tài khoản chia sẻ loạt ảnh được cho là đoạn trò chuyện trong một nhóm chat riêng gồm 13 thành viên. Trong đó, hai tài khoản được cho là của Hoa hậu Quỳnh Anh và Á hậu Mỹ Anh có những phát ngôn tiêu cực về một số đồng nghiệp tại Miss Universe Vietnam, trong đó có Á hậu Hồng Đăng. Loạt phát ngôn trong nhóm chat nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận về cách ứng xử của dàn người đẹp sau khi tham gia cuộc thi. Trước phản ứng của dư luận, đại diện Miss Universe Vietnam 2026 cho biết đã phối hợp với FIVE6 Entertainment và các bên liên quan để xác minh thông tin, tiếp nhận phản hồi, làm cơ sở xem xét và xử lý phù hợp. Đến ngày 13/10, Á hậu Trịnh Mỹ Anh đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân, nhận trách nhiệm về những phát ngôn trong các tin nhắn được chia sẻ. Á hậu cho biết dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, những lời nói thiếu cân nhắc vẫn có thể gây tổn thương và không thể được dùng làm lý do biện minh. Tối cùng ngày, Hoa hậu Quỳnh Anh cũng lên tiếng xin lỗi. Người đẹp gửi lời đến những người bị ảnh hưởng từ vụ việc, các tổ chức và cá nhân đã tin tưởng, đồng hành với cô, đồng thời bày tỏ sự áy náy với khán giả đã dành tình cảm và kỳ vọng cho mình.