Á hậu Bảo Ngọc gây chú ý tại sự kiện thời trang quốc tế, chuẩn bị cho MGI All Stars mùa 2

Á hậu Ngô Bảo Ngọc tham gia một sự kiện thời trang tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ngô Bảo Ngọc là một trong hai đại diện Việt Nam góp mặt cho 2 nhãn hàng nổi tiếng.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc.

Tại sự kiện, Ngô Bảo Ngọc gây chú ý với diện mạo cá tính trong chiếc áo khoác lông đen dáng ngắn, kết hợp cùng chân váy dài ôm sát ánh nhũ, tôn lên vòng eo và vóc dáng mảnh khảnh. Chiếc túi xách mini màu xanh lá tạo điểm nhấn tương phản, hoàn thiện tổng thể trang phục hiện đại và táo bạo.

Người đẹp lựa chọn kiểu tóc búi cao cùng những lọn tóc buông nhẹ, kết hợp lối trang điểm sắc sảo với đường kẻ mắt đậm và son môi tông nude, làm nổi bật thần thái quyến rũ, tự tin.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Miss International 2016 Kylie Verzosa, Miss Supranational 2026 Kat Llegado, Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee, mỹ nam Thái Lan Tul Pakorn, nữ diễn viên Malaysia Anna Jobling, nhà thiết kế thời trang kiêm nhà sáng tạo nội dung Camille Co… cùng hàng loạt người mẫu, KOL nổi tiếng trong khu vực.

Trong không gian sự kiện, Ngô Bảo Ngọc chủ động trò chuyện, tương tác và chụp hình cùng các khách mời. Sự cởi mở, tự tin giúp người đẹp có thêm trải nghiệm giao lưu quốc tế trước thềm dự thi MGI All Stars mùa 2.

Ngô Bảo Ngọc và Tul Pakorn. Anh là nam diễn viên, người mẫu và ca sĩ đình đám của làng giải trí Thái Lan. Anh nổi tiếng với các vai diễn thuộc dòng phim boylove xu hướng, sở hữu lượng fan đông đảo với hơn 1,6 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Chia sẻ về trải nghiệm tại sự kiện và hành trình sắp tới, á hậu Ngô Bảo Ngọc cho biết: “Ngọc rất vui khi có cơ hội tham dự sự kiện, trải nghiệm bộ sưu tập mới và gặp gỡ các khách mời quốc tế. Đây cũng là dịp để Ngọc học hỏi thêm về thời trang, phong cách cá nhân và cách thể hiện bản thân trong môi trường quốc tế. Trước thềm MGI All Stars, Ngọc hy vọng những trải nghiệm này sẽ giúp mình có thêm góc nhìn mới, tự tin hơn và tiếp tục hoàn thiện hình ảnh cho hành trình sắp tới”.

Theo kế hoạch, Ngô Bảo Ngọc sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12. Người đẹp đang hướng đến hành trình mới với sự chuẩn bị nghiêm túc, sẵn sàng thể hiện bản lĩnh và màu sắc riêng tại đấu trường quốc tế.

Được biết, trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và có cơ hội trải nghiệm các môi trường hoạt động nghệ thuật khác nhau. Khả năng catwalk, làm chủ sân khấu, diễn xuất cùng tư duy nhạy bén là những lợi thế được người đẹp tích lũy qua thời gian. Mỗi chặng đường mang đến những bài học riêng, giúp cô hiểu rõ hơn về thế mạnh, giới hạn của bản thân và hướng phát triển mà mình theo đuổi.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc và Miss Supranational 2026 Kat Llegado (thứ 2, từ phải vào).

Bảo Ngọc và Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee.

Bảo Ngọc và Hoa hậu Quốc tế Kylie Verzosa.

Danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là một dấu mốc đáng tự hào, mà còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là mình đến đích sớm bao nhiêu, mà là mình đã trở thành ai trên hành trình ấy.

Với Ngô Bảo Ngọc, mỗi hành trình mới không chỉ mở ra cơ hội chinh phục những dấu mốc tiếp theo, mà còn là bàn đạp để cô tiếp tục khám phá và vượt qua giới hạn của chính mình.

Nếu tại Supermodelme, Ngô Bảo Ngọc ghi dấu ấn với hình ảnh người mẫu hiện đại và có chút gai góc, thì MGI All Stars chính là sân chơi để cô phát huy thêm những thế mạnh riêng, thể hiện tố chất “ngôi sao” và tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trên đấu trường quốc tế.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc ở tuổi 31, sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11. Đêm Chung kết MGI All Stars dự kiến diễn ra vào ngày 12/12.

“Từ Supermodelme đến hành trình MGI All Stars sắp tới, Ngọc mang theo lòng biết ơn, sự kiên trì và niềm tin vào những cơ hội mới. Ngọc không biết đích đến tiếp theo sẽ ở đâu, nhưng Ngọc biết mình sẽ tiếp tục bước đi, với tất cả những gì mình đã học được và khát khao trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Ngô Bảo Ngọc chia sẻ.

Ở tuổi 31, Ngô Bảo Ngọc tiếp tục cho thấy tinh thần bền bỉ, sự chủ động trước những cơ hội mới và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân. Từ Supermodelme đến Miss Grand Vietnam 2026 và sắp tới đây là MGI All Stars, hành trình của Ngô Bảo Ngọc là minh chứng rằng tuổi tác không phải giới hạn cho những mục tiêu mỗi người lựa chọn theo đuổi.