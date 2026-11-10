Á hậu 2 Phương Nghi: Tỏa sáng nhờ trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân ái

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn dùng sức ảnh hưởng của danh hiệu để cống hiến cho cộng đồng.

Profile "khủng"

Sở hữu chiều cao nổi bật 1,72 m, số đo ba vòng cân đối 73-60-91 cm cùng gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, Lê Phương Nghi nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những vòng sơ khảo đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tuy nhiên, điều làm nên sức hút đặc biệt của người đẹp gốc Gia Lai không chỉ dừng lại ở ngoại hình, mà ở chính profile học tập cực "khủng", với vô số thành tích xuất sắc.

Từng là học sinh lớp chuyên Anh tại trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai), Phương Nghi sớm thể hiện tư duy sắc bén và niềm đam mê với các môn học xã hội. Cô từng hai năm liên tiếp đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý, Huy chương Vàng Olympic truyền thống 30-4, đặc biệt từng giành giải Ba và Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Nhan sắc rực rỡ của Á hậu Phương Nghi. Ảnh: BTC

Bước chân vào giảng đường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, Phương Nghi theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Cô tiếp tục khẳng định tài năng và bản lĩnh khi 3 lần liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập của trường; sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5; tiếng Nhật JLPT N5 và nhiều lần được tặng bằng khen “Sinh viên 5 tốt”.

Với nhan sắc rực rỡ cùng trí tuệ, bản lĩnh của mình, Phương Nghi đăng quang ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương (FTUCharm). Đây cũng trở thành bước đệm quan trọng mang lại cho người đẹp nhiều kinh nghiệm khi góp mặt tại cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ nhất quốc gia - Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 giao lưu tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú

Vượt qua giới hạn bản thân

Ngay từ vòng sơ khảo hồi tháng 7-2026 của Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi được nhận xét có điểm mạnh về kỹ năng catwalk, biểu cảm trước ống kính. Sau đêm chung khảo ngày 10-10, cô nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng đoạt vương miện theo dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp, khán giả.

Trải qua ba tháng sinh hoạt và tranh tài tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi phải đối mặt với nhiều thử thách, đòi hỏi sự bền bỉ và ý chí vững vàng. Từ những bài học kỹ năng trình diễn, thuyết trình trước công chúng cho đến các phần thi thực tế khắc nghiệt, Phương Nghi vẫn giữ vững ý chí quyết tâm, vượt qua những giới hạn của bản thân.

Phương Nghi nỗ lực trong từng thử thách. Ảnh: BTC

Phương Nghi cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở sự cạnh tranh với các thí sinh khác, mà xuất phát từ chính những kỳ vọng khắt khe do cô tự đặt lên vai mình. Cô thừa nhận có những thời điểm bản thân rơi vào nỗi sợ chưa đủ giỏi, luôn mong muốn mọi phần thi phải đạt mức hoàn hảo. Qua từng chặng đường, áp lực ấy dần chuyển hóa thành động lực giúp cô trưởng thành.

“Có những lúc áp lực không đến từ người khác mà đến từ nỗi sợ bản thân chưa đủ giỏi. Em luôn muốn làm thật tốt mọi việc, nhưng qua cuộc thi, em hiểu rằng không ai cần phải hoàn hảo mới có thể tỏa sáng”, Phương Nghi chia sẻ.

Phương Nghi dịu dàng trong tà áo dài truyền thống. Ảnh BTC

Bên cạnh đó, qua các hoạt động trải nghiệm thực tế như chuyến tham quan hồ Na Hang (Tuyên Quang), Phương Nghi có cơ hội tìm tòi về lịch sử, văn hóa truyền thống của các tỉnh thành. Cô đã gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước vào từng hành trình mà mình đã đi, trong đó có phần thi múa ấn tượng trên nền ca khúc “Một vòng Việt Nam” tại Hoa hậu Việt Nam.

Phương Nghi tham quan hồ Na Hang (Tuyên Quang). Ảnh: BTC

Khoảnh khắc khẳng định rõ nét nhất bản lĩnh và tư duy của Phương Nghi chính là phần thi ứng xử dành cho top 5 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam. Trước câu hỏi “Giờ đây mọi thông tin được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác sử dụng các công cụ tìm kiếm. Theo bạn, điều gì khiến việc học tập và tích lũy tri thức vẫn là hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?”, cô cho biết, khi xưa cha ông phải vượt khó để tìm kiếm tri thức. Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, thế hệ trẻ phải giữ được tư duy của mình trong thời đại có vô số câu hỏi đã sẵn câu trả lời.

“Là một sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, tôi chọn trau dồi tri thức, làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng trái tim nhân ái để lan tỏa sự yêu thương đến mọi người”, cô nói.

Câu trả lời đúng trọng tâm, thể hiện rõ góc nhìn tiến bộ của thế hệ trẻ trước làn sóng công nghệ số đã giúp Phương Nghi chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả, qua đó xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Lê Dũng

Đằng sau những phút giây tỏa sáng của Phương Nghi là một điểm tựa vững chắc từ gia đình - nơi nuôi dưỡng nên một cô gái vừa trí tuệ, vừa ấm áp tình cảm.

Bố mẹ Á hậu Phương Nghi bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến hành trình trưởng thành từng ngày của con gái. Trong mắt gia đình, cô không chỉ là một người con ngoan ngoãn, có kỷ luật, biết tự học và sắp xếp thời gian hợp lý, mà còn là một cô gái luôn tràn đầy lòng nhân ái. Bố mẹ hy vọng Phương Nghi sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước và hoàn thành sứ mệnh á hậu được Ban Tổ chức giao phó.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Tham gia Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi gây ấn tượng mạnh với Ban Tổ chức và công chúng với dự án “Gieo mầm nhân ái”, dạy trẻ mầm non làm đồ tái chế ở Gia Lai bằng chính tiền học bổng của mình.

Tại buổi giao lưu với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mới đây, Phương Nghi chia sẻ: “Khi đạt được học bổng ở trường đại học, em cảm thấy rất vui và biết ơn vì hành trình nỗ lực của bản thân đã được đền đáp. Tuy nhiên, em tin rằng khi bản thân mình vui một mình thì chưa đủ, mình phải lan tỏa niềm vui ấy đến nhiều người hơn. Và đó là lý do em mong muốn mình có thể dùng quỹ cá nhân của mình để thực hiện dự án nhân ái”.

Ngay sau cuộc thi, Phương Nghi cũng đã vạch ra những dự định thiết thực cho chặng đường sắp tới. Cô bày tỏ mong muốn sử dụng quỹ cá nhân kết hợp cùng sự đồng hành của bạn bè để thực hiện các dự án thiện nguyện, quay trở về quê hương Gia Lai để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến trẻ em và hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi giao lưu, Phương Nghi muốn gửi thông điệp đến bản thân và các bạn trẻ: “Đặc ân của tuổi trẻ là được thử và được sai. Vì vậy hãy cứ ước mơ và theo đuổi ước mơ đó bằng chính sự kiên trì, bản lĩnh và hành động thiết thực”.

Phương Nghi mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến giới trẻ. Ảnh: BTC

Với sứ mệnh của một á hậu, Lê Phương Nghi cùng ban tổ chức hướng đến việc lan tỏa các giá trị cốt lõi: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, giá trị thông điệp về văn hóa càng trở nên ý nghĩa qua tư duy và hành động của những người trẻ.

"Việt Nam chúng ta thật sự rất đẹp bởi những giá trị về cội nguồn. Và em tin rằng, nếu mỗi người trẻ nhận thức được giá trị đó và biết gìn giữ, phát huy bằng sự sáng tạo và trí tuệ của mình, thì Việt Nam chúng ta sẽ ngày càng đẹp hơn, rực rỡ hơn", Phương Nghi nhấn mạnh.

Với sự hội tụ của tri thức, bản lĩnh và lòng nhân ái, Á hậu 2 Lê Phương Nghi hứa hẹn sẽ là cái tên tiếp tục mang đến nhiều dấu ấn rực rỡ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng và thế hệ trẻ Việt Nam.