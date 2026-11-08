Á hậu 2 Lê Phương Nghi: 'Tôi hài lòng với kết quả'

Xuất hiện tại họp báo sau đăng quang ở Hải Phòng sáng 8/11, Lê Phương Nghi chia sẻ cảm xúc khi giành danh hiệu Á hậu 2. Trước câu hỏi về kết quả chung kết, cô khẳng định tôn trọng đánh giá của Ban giám khảo và ghi nhận nỗ lực của những thí sinh khác.

“Tôi hoàn toàn tôn trọng đánh giá của ban giám khảo, bởi đó là kết quả của một hành trình làm việc rất tâm huyết và khách quan. Tôi tin rằng mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều đã không ngừng nỗ lực, tôi cũng vậy. Vì thế, khi đạt danh hiệu Á hậu 2, tôi có một chút tiếc nuối nhưng trên hết là sự biết ơn”, Phương Nghi nói. Nhìn lại đêm chung kết, cô cho rằng mình đã có sự bứt phá so với trước đó, hài lòng với hành trình tại cuộc thi.

Nói về dự định sau cuộc thi, tân á hậu muốn sử dụng sức lan tỏa của danh hiệu để tiếp tục các dự án môi trường, khuyến khích lối sống bền vững và tinh thần sẻ chia. Cô mong trở thành cầu nối đưa những hoạt động cộng đồng đến gần hơn với giới trẻ.

Trước đó, tại chung kết tối 7/11 ở Hải Phòng, Phương Nghi vào Top 5 và bước vào phần thi ứng xử. Cô nhận câu hỏi về giá trị của việc học trong thời đại thông tin dễ dàng được tìm thấy qua công cụ tìm kiếm: Vì sao học tập, tích lũy tri thức vẫn là hành trình mỗi người trẻ cần tự mình trải qua?

Trong phần trả lời, Phương Nghi cho rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo càng phát triển, người trẻ càng cần giữ tư duy độc lập. Theo cô, việc học giúp rèn khả năng phản biện, sáng tạo và bản lĩnh tiếp nhận điều mới mà vẫn giữ được giá trị bản thân. Nữ sinh Ngoại thương bày tỏ mong muốn không ngừng trau dồi kiến thức, làm chủ công nghệ và dùng hiểu biết cùng lòng nhân ái để giúp đỡ cộng đồng.

Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng giới thiệu dự án Gieo mầm tương lai. Hoạt động được triển khai tại một trường mầm non ở Gia Lai, với kinh phí khoảng 10 triệu đồng trích từ học bổng đại học của cô.

Theo Phương Nghi, những chuyến đi, trải nghiệm ở cuộc thi cũng như cuộc sống nhà chung giúp cô hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, học cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt giữa những người bạn đến từ nhiều vùng miền.

Phương Nghi sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, cao 1,72 m, theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Trước khi đến Hoa hậu Việt Nam, cô giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025. Cô có IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 và ba lần nhận học bổng khuyến khích học tập của trường.

Tân á hậu từng giành giải Ba và giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, hai năm liên tiếp đạt giải Nhất cấp tỉnh và huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4 ở môn học này. Bên cạnh học tập, cô tham gia truyền thông cho các hoạt động như Đổi sách lấy cây, Thắp sáng vùng cao...