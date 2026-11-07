Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi: Không cần phải hoàn hảo mới có thể tỏa sáng

Lê Phương Nghi (sinh năm 2006, quê Gia Lai) hiện là sinh viên năm hai ngành Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM. Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 và giải Người đẹp Ống kính. Sở hữu chiều cao 1,72m cùng gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, Phương Nghi sớm được xem là thí sinh sáng giá ở cuộc thi năm nay.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, thí sinh 20 tuổi còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Từng là học sinh chuyên Anh, Phương Nghi đạt IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5. Đặc biệt, cô từng giành giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lí.

Những kiến thức từng học qua sách vở cũng trở nên gần gũi hơn khi cô tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong những chuyến đi đến Lai Châu, Tuyên Quang và các địa phương khác, Phương Nghi có cơ hội tìm hiểu phong tục, văn hóa, gặp gỡ người dân và quan sát cuộc sống thực tế.

Từng có kinh nghiệm trình diễn tại cuộc thi FTUCharm 2025, nhưng Phương Nghi thừa nhận Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến những thử thách hoàn toàn mới. Phần thi catwalk trên cát với bề mặt lún, thời tiết nắng nóng khiến từng bước đi trở nên khó khăn hơn so với lúc luyện tập. Cô phải điều chỉnh nhịp bước, giữ thăng bằng và vận dụng những kỹ năng đã được chỉ dạy để hoàn thành phần thi.

Nhưng với Phương Nghi, thử thách lớn nhất xuất phát từ chính những kỳ vọng cô đặt lên bản thân. “Có những lúc áp lực không đến từ người khác mà đến từ nỗi sợ bản thân chưa đủ giỏi. Mình luôn muốn làm thật tốt mọi việc, nhưng qua cuộc thi, mình hiểu rằng không ai cần phải hoàn hảo mới có thể tỏa sáng”, cô chia sẻ.

Sở hữu danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương, Phương Nghi hiểu rằng mình sẽ nhận được nhiều kỳ vọng hơn khi bước vào một sân chơi lớn. Dẫu vậy, cô không xem danh hiệu là chiếc khuôn buộc bản thân phải trở thành một hình mẫu nhất định. Thay vào đó, người đẹp chọn cách phát huy thế mạnh, chấp nhận những điểm chưa hoàn thiện và không ngừng học hỏi.

“Mình nghĩ rằng bất kỳ cô gái nào tham gia Hoa hậu Việt Nam cũng mong muốn chạm đến danh hiệu cao nhất. Nhưng điều mình trân trọng hơn cả là hành trình được rèn luyện bản lĩnh, vượt qua giới hạn của chính mình và dùng sức trẻ để hành động vì những giá trị tốt đẹp”, Phương Nghi chia sẻ.