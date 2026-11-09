Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh: Từ thành tích học tập 'khủng' đến khát vọng cống hiến

Tại chương trình giao lưu trực tuyến “Từ ‘Miền hương sắc” đến hành trình cống hiến - Vẻ đẹp của tri thức và bản lĩnh trẻ” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, ngày 9-11, người đẹp Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về việc học, những trải nghiệm thiện nguyện và dự định sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026. Qua những câu chuyện gần gũi, người đẹp bày tỏ mong muốn lan tỏa “tinh thần hành động”, khuyến khích người trẻ bắt đầu đóng góp từ chính khả năng của mình.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh tại chương trình giao lưu. Ảnh: Tuyến Tú

Thành tích là nền tảng để tiếp tục học hỏi

Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006, Thành phố Hồ Chí Minh) hiện theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Năm 2025, cô góp mặt trong Dean’s List, danh sách 5% sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành.

Trước đó, Khánh Linh là thủ khoa tốt nghiệp Trường Quốc tế Mỹ APU năm 2024 với điểm trung bình tích lũy 4,6. Thành tích học tập giúp cô nhận học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ, với tổng giá trị gần 530.000 USD.

Bên cạnh việc học chuyên ngành, Khánh Linh dành thời gian tiếp cận nhiều ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Trong đó, tiếng Anh và tiếng Trung là hai ngôn ngữ cô có thể giao tiếp thành thạo. Khả năng ngoại ngữ từng giúp người đẹp gây chú ý với phần giới thiệu bản thân bằng nhiều thứ tiếng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại chương trình giao lưu, khi được hỏi liệu những thành tích ấy có tạo áp lực trong cuộc thi sắc đẹp, Khánh Linh cho biết bản thân vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Cô nhìn nhận kết quả đạt được đến từ nỗ lực cá nhân cùng sự hỗ trợ, bồi dưỡng của nhiều người.

“Em xem việc biết nhiều ngoại ngữ là nền tảng tốt để tiếp tục phát triển và học hỏi nhiều hơn nữa. Với vốn ngoại ngữ và những kiến thức đã tích lũy được, em tin mình có thể phát huy những thế mạnh, sở trường trong tương lai và đóng góp bằng chính sức lực, khả năng của bản thân”, Khánh Linh chia sẻ.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 giao lưu với khán giả tại chương trình. Ảnh: Tuyến Tú

Từng tham gia Miss World Vietnam 2025, cô tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh kiến thức và ngoại ngữ, việc được học múa từ nhỏ giúp Khánh Linh thuận lợi hơn khi tập luyện vũ đạo. Mỗi trải nghiệm là cơ hội để cô rèn luyện khả năng thể hiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và nhận ra những điều cần hoàn thiện.

Từ góc nhìn của người trẻ trong quá trình hội nhập, Khánh Linh cho rằng kiến thức, năng lực và sự tự tin cần đi cùng ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa. Với cô, những giá trị như tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, tinh thần lá lành đùm lá rách là nền tảng để mỗi người vững vàng khi tiếp cận môi trường mới.

“Một điều em vô cùng tự hào về đất nước mình chính là tinh thần đoàn kết, gắn kết, góp phần tạo nên nền hòa bình mà chúng ta có được ngày hôm nay”, cô bày tỏ. Từ niềm tự hào ấy, Khánh Linh mong người trẻ thể hiện tình yêu nước bằng tài năng, tri thức và những đóng góp cụ thể, đồng thời giữ gìn bản sắc Việt Nam khi bước ra thế giới.

Bắt đầu cống hiến từ những điều gần gũi

Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1 và được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái với dự án “Vai em mang mặt trời” tại Lai Châu, hướng đến hỗ trợ trẻ em vùng cao.

Khoảnh khắc Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh nhận danh hiệu "Đại sứ Nhân ái". Ảnh: BTC

Nhìn lại hành trình dự thi, Khánh Linh trân trọng cơ hội đến nhiều địa phương, gặp gỡ và sẻ chia với những hoàn cảnh khác nhau. Trong các hoạt động thiện nguyện nguyện vì cộng đồng, cô có dịp dạy tiếng Anh, chơi đàn piano và hát.

Nhắc về kỷ niệm chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng, Khánh Linh xúc động kể về bé Phúc, em nhỏ đã kiên nhẫn chờ cô hoàn thành việc ghi hình để đến chơi cùng. Sự gắn bó hình thành trong một cuộc gặp ngắn ngủi khiến cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc dành thời gian và sự quan tâm cho người khác.

“Cho dù là một hành động nhỏ không thể thay đổi cả thế giới, nhưng hành động nhỏ có ý nghĩa có thể thay đổi thế giới của mỗi người”, Khánh Linh chia sẻ.

Từ những trải nghiệm ấy, cô mong muốn lan tỏa tinh thần thiện nguyện, đặc biệt trong giới trẻ. Theo Khánh Linh, nhiều người có lòng nhân ái nhưng còn băn khoăn về cách bắt đầu, hoặc cảm thấy khả năng của mình quá nhỏ bé. Lời nhắn gửi của cô là hãy mạnh dạn thực hiện những việc phù hợp với điều kiện và thế mạnh bản thân.

Khoảnh khắc đời thường của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh dành cho trẻ em vùng cao trong ba năm tới, thông qua dự án “Cánh cửa thần kỳ”. Đây là kế hoạch mà cô ấp ủ với mong muốn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Khánh Linh dự định đẩy mạnh giới thiệu dự án, đồng thời tuyển thêm tình nguyện viên. Cô hy vọng có thể khuyến khích nhiều người trẻ bắt đầu hành trình thiện nguyện bằng những việc làm phù hợp với khả năng, cùng góp sức tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.