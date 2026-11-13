Á hậu 1 Nguyễn Ngọc Diễm: ‘Phụ nữ không cần một cuộc đời hoàn hảo, chỉ cần đủ bản lĩnh để bước tiếp’

Từ những điều chưa trọn vẹn đến hành trình tỏa sáng

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và làm đẹp, Nguyễn Ngọc Diễm nhận mình là người sống tình cảm, thẳng thắn và luôn đề cao sự chân thành. Đằng sau hình ảnh một nữ doanh nhân tự tin là hành trình không ít thử thách, có những lựa chọn chưa như mong đợi và cả những lần phải tự mình đứng dậy sau những khó khăn.

Thay vì né tránh những điều chưa trọn vẹn, Ngọc Diễm chọn nhìn nhận chúng như những bài học quý giá. Chính trải nghiệm ấy giúp chị hiểu rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở một cuộc đời không có sai lầm, mà ở cách họ đối diện với quá khứ và không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Người phụ nữ đẹp không nhất thiết phải có một cuộc đời hoàn hảo. Quan trọng là biết nhìn lại những điều chưa trọn vẹn để trưởng thành và đủ can đảm bước tiếp”, Á hậu Nguyễn Ngọc Diễm chia sẻ.

Đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Ngọc Diễm không đặt danh hiệu là mục tiêu duy nhất. Chị xem cuộc thi là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, gặp gỡ những phụ nữ tài năng, bản lĩnh và khám phá những khả năng mới của chính mình.

Với Ngọc Diễm, mỗi vòng thi không chỉ là thử thách về phong thái, sự tự tin hay khả năng thể hiện trước công chúng, mà còn là hành trình học cách tin tưởng chính mình.

Đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Ngọc Diễm không đặt danh hiệu là mục tiêu duy nhất. Chị xem cuộc thi là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, gặp gỡ những phụ nữ tài năng, bản lĩnh và khám phá những khả năng mới của chính mình.

Hai danh hiệu và một hành trình đáng nhớ

Khép lại mùa giải Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Nguyễn Ngọc Diễm được xướng tên vào 2 danh hiệu Á hậu 1 và Hoa hậu Nhân Ái. Thành quả ấy trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của nữ doanh nhân.

Không giấu được niềm xúc động, Ngọc Diễm cho biết điều khiến chị trân trọng nhất không chỉ là khoảnh khắc được vinh danh, mà còn là những trải nghiệm, tình cảm và cơ hội học hỏi trong suốt cuộc thi.

“Đây là món quà quý giá dành cho thanh xuân và những nỗ lực của tôi. Tôi luôn biết ơn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã ghi nhận hành trình ấy. Những gì đã đến, kể cả những điều chưa trọn vẹn trong cuộc sống, đều góp phần tạo nên con người tôi hôm nay”, chị bày tỏ.

Đặc biệt, danh hiệu Hoa hậu Nhân ái mang đến cho Ngọc Diễm thêm động lực để theo đuổi các hoạt động hướng về cộng đồng. Chị quan niệm rằng vẻ đẹp chỉ thực sự có giá trị lâu dài khi được thể hiện qua cách sống, sự sẻ chia và những hành động thiết thực dành cho người khác.

Trở lại với công việc kinh doanh và lĩnh vực làm đẹp sau cuộc thi, Nguyễn Ngọc Diễm mong muốn tận dụng những cơ hội mới để lan tỏa thông điệp về sự tự tin và giá trị của phụ nữ hiện đại.

Sau ánh hào quang là trách nhiệm với cộng đồng

Trở lại với công việc kinh doanh và lĩnh vực làm đẹp sau cuộc thi, Nguyễn Ngọc Diễm mong muốn tận dụng những cơ hội mới để lan tỏa thông điệp về sự tự tin và giá trị của phụ nữ hiện đại.

Theo chị, phụ nữ tìm đến cái đẹp không đơn thuần là để thay đổi ngoại hình, mà đôi khi còn để tìm lại niềm tin vào bản thân sau những biến cố. Vì vậy, chị đặc biệt quan tâm đến các hoạt động giúp phụ nữ có thêm cơ hội phát triển, chủ động trong cuộc sống và mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

“Phụ nữ có quyền đẹp, có quyền thành công, có quyền bắt đầu lại và thay đổi cuộc sống theo cách mình mong muốn, ở bất kỳ độ tuổi nào. Tôi mong danh hiệu có thể giúp mình làm được nhiều điều ý nghĩa hơn cho cộng đồng”, Ngọc Diễm chia sẻ.

Với Nguyễn Ngọc Diễm, hai danh hiệu vừa đạt được không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình sống đẹp, sống có trách nhiệm và không ngừng lan tỏa những điều tử tế.

Sau cuộc thi, nữ doanh nhân cũng có những suy nghĩ sâu sắc hơn về khái niệm thành công. Nếu trước đây, thành công từng được chị đo bằng thành tựu, điều kiện vật chất hay sự ghi nhận của người khác, thì hôm nay, điều ấy trở nên giản dị hơn.

Đó là được làm công việc mình yêu thích, có khả năng chăm lo cho những người thân yêu, giữ gìn sức khỏe, sự bình an và sống đúng với những giá trị bản thân theo đuổi.

Với Á hậu Nguyễn Ngọc Diễm, Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 đã khép lại, nhưng hành trình hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng vẫn đang tiếp diễn.

Bởi sau cùng, điều đáng quý nhất mà một cuộc thi sắc đẹp có thể mang lại không chỉ là chiếc vương miện hay danh hiệu, mà còn là sự trưởng thành của người phụ nữ sau ánh đèn sân khấu. Và với Nguyễn Ngọc Diễm, hai danh hiệu vừa đạt được không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình sống đẹp, sống có trách nhiệm và không ngừng lan tỏa những điều tử tế.