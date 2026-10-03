Á hậu 1 Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu quốc tế

Sáng 3/10, tổ chức Miss Earth đưa ra thông báo về việc Nathalie Briones - người đẹp Chile - được bổ nhiệm ngôi vị Miss Earth Water 2025. Trước đó, vị trí này thuộc về Trịnh Mỹ Anh của Việt Nam.

Tổ chức Miss Earth cho biết Nathalie sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần “Yêu thương trong hành động”, khuyến khích cộng đồng bảo vệ nguồn nước và chuyển nhận thức về môi trường thành hành động cụ thể. Tổ chức kỳ vọng người đẹp sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng để thúc đẩy các hoạt động vì sự bền vững của nguồn nước.

Việc bổ nhiệm Nathalie vào vị trí của Trịnh Mỹ Anh đồng nghĩa đại diện Việt Nam không còn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025. Hiện tại, tổ chức Miss Earth cũng đã hủy theo dõi Trịnh Mỹ Anh trên mạng xã hội.

Người đẹp Chile sẽ thay thế vị trí Miss Earth Water 2025 của Trịnh Mỹ Anh.

Động thái này diễn ra ngay sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10 tại Hải Phòng. Dù được đánh giá cao song Trịnh Mỹ Anh chỉ giành danh hiệu Á hậu 1. Người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tại đêm chung kết, Trịnh Mỹ Anh chia sẻ nếu đăng quang, cô muốn thực hiện dự án mang tên “Thêm một lần nữa”. Theo người đẹp, không phải cô gái nào bước ra xã hội cũng đều tự tin và không phải ai vấp ngã rồi cũng dám bước thêm một bước nữa.

“Hành trình của tôi may mắn khi luôn có nhiều người đồng hành để ủng hộ. Đó là lý do tôi một lần nữa quyết định đứng trên sân khấu hôm nay”, người đẹp chia sẻ.

Trường hợp của Trịnh Mỹ Anh gây tranh cãi sau khi cô được công bố vào Top 30 Miss Universe Vietnam 2026, do vi phạm quy định của Miss Earth. Theo quy định này, Top 4 người đẹp đương nhiệm không được phép tham gia cuộc thi nhan sắc nào khác trong suốt một năm nhiệm kỳ.

Điều này từng xảy ra với Punika Kulsoontornrut của Thái Lan; cô bị tước ngay danh hiệu Miss Earth Water 2013 vào tháng 10/2014 vì đăng ký thi Miss International khi chưa hết nhiệm kỳ.

Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm. Người đẹp gây ấn tượng với khán giả nhờ gương mặt thanh thoát và nụ cười rạng rỡ.

Mỹ Anh là sinh viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, đạt IELTS 7.0. Cô từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Sau đó, Trịnh Mỹ Anh giành giải Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025, được đại diện Việt Nam đi thi quốc tế.

Tháng 11/2025, Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Miss Earth Water tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế trong năm qua. Trở thành cái tên được săn đón, nàng hậu liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, ngồi ghế nóng trong các cuộc thi sắc đẹp.