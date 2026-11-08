Á hậu 1 Khánh Linh muốn tạo ra 20 thư viện thông minh cho trẻ vùng cao

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện rạng rỡ tại họp báo sau đăng quang. Tối 7/11, tại Quảng trường Danh vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi lần lượt giành danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2.

Tại buổi giao lưu, Khánh Linh nhận câu hỏi về cú ngã trong phần thi dạ hội. Á hậu 1 kể cô gặp sự cố khi thực hiện động tác với tà váy. Dù đứng dậy và hoàn thành phần trình diễn, cô thừa nhận lúc ấy mình “thực sự rất run và lo lắng, sợ sự cố sẽ ảnh hưởng đến kết quả cũng như đánh giá của Ban giám khảo”.

Theo Khánh Linh, xử lý tình huống bất ngờ là một trong những kỹ năng các thí sinh được tập luyện suốt mùa thi. Kinh nghiệm biểu diễn trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam cũng giúp cô giữ bình tĩnh. “Dù vậy, tôi cũng cảm ơn sự cố ấy vì đã cho mình cơ hội thể hiện khả năng xử lý tình huống, sự bình tĩnh và bản lĩnh trên sân khấu”, cô nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết Khánh Linh không bị chấn thương và cú ngã không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Ban giám khảo đã theo dõi các thí sinh trong nhiều tháng. Riêng ở phần thi dạ hội, điều ông ghi nhận là cách Khánh Linh lấy lại sự tập trung và bước tiếp tự tin hơn sau cú ngã.

Trong đêm chung kết, danh hiệu Đại sứ Nhân ái giúp Khánh Linh trở thành thí sinh đầu tiên vào thẳng top 10. Trước đó, trong chuyến đi Lai Châu, cô cùng các thí sinh tham gia chương trình Vai em mang mặt trời dành cho trẻ em xã Tả Lèng.

Ở phần thi ứng xử Top 5 tối 7/11, Khánh Linh nhận câu hỏi “Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?”. Cô mở đầu bằng hai câu thơ, rồi kể về hai tháng sống cùng các thí sinh ở nhà chung. Với cô gái đến từ TPHCM, quãng thời gian ấy là dịp để hiểu thêm về vùng đất đăng cai đêm chung kết.

Khánh Linh nói điều khiến cô nhớ về Hải Phòng là ẩm thực đa dạng và sự hào sảng của người dân. Nhắc đến lịch sử thành phố, cô dẫn tên gọi “Hải tần phòng thủ”, sau đó bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển của Hải Phòng sau khi hợp nhất địa giới với Hải Dương. Cô kết thúc phần ứng xử bằng lời mời khán giả đến thăm đất Cảng bằng tiếng Anh.

Sinh năm 2006, Khánh Linh từng thử sức với một cuộc thi sắc đẹp. Cô là một trong hai thí sinh cuối cùng đứng trên bàn nâng. Khánh Linh và Yến Trang nắm tay nhau chờ công bố chủ nhân vương miện.

Khánh Linh tốt nghiệp thủ khoa Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU năm 2024, nhận học bổng từ sáu đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Cô hiện theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Năm 2025, cô thuộc nhóm 5% sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành.

Khánh Linh trả lời câu hỏi của phóng viên về sẽ bắt đầu từ đâu nếu dùng sức ảnh hưởng của Á hậu 1 để thực hiện một dự án cho người trẻ. Cô trả lời: “Tôi cảm thấy may mắn khi có điều kiện học tập, tiếp cận tri thức và nhận được nhiều cơ hội phát triển bản thân”. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 nói thêm điều có thể làm với những kiến thức đã học là giúp trẻ em vùng cao có thêm cơ hội đến với sách.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh muốn tiếp tục dự án giáo dục cô đang theo đuổi. “Trong ba năm tới, mục tiêu của tôi là xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh cho các em nhỏ vùng cao, để các em có thêm cơ hội học tập giống như những cơ hội mà em đã may mắn được nhận”, cô nói.