Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 nói được 6 ngoại ngữ, sở hữu học bổng hơn 12 tỷ

Tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái 20 tuổi Trần Xuân Khánh Linh đã trở thành Á hậu 1 đầy thuyết phục. Từ vòng thi đầu tiên, thí sinh sở hữu chiều cao 1m69 cùng gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào nhanh chóng gây thiện cảm với mọi người.

Nhưng điều khiến Khánh Linh được chú ý không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn là bảng thành tích học tập đáng nể. Nàng hậu đang là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), góp mặt trong Dean’s List, danh sách 5% sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành.

Trước đó, cô từng là thủ khoa tốt nghiệp Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU năm 2024 với điểm trung bình tích lũy 4,6. Thành tích học tập xuất sắc giúp người đẹp nhận được học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ, với tổng giá trị gần 530.000 USD, tương đương hơn 12 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc học tốt, Khánh Linh còn có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Trong đó, tiếng Anh và tiếng Trung là hai ngôn ngữ cô có thể giao tiếp thành thạo. Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh từng gây chú ý với màn giới thiệu bản thân bằng nhiều thứ tiếng.

Tại phần thi ứng xử trong đêm Chung kết, khi nhận câu hỏi về thành phố Hải Phòng, Khánh Linh đã chia sẻ những cảm nhận về con người, ẩm thực và bề dày lịch sử của thành phố hoa phượng đỏ sau hai tháng gắn bó cùng các thí sinh.

Cô cũng được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái trong khuôn khổ cuộc thi nhờ dự án Vai Em Mang Mặt Trời tại Lai Châu, hướng đến việc hỗ trợ trẻ em vùng cao. Với người đẹp, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cơ hội thử sức ở một sân chơi nhan sắc mà còn là dịp để khám phá bản thân, trải nghiệm những giá trị văn hóa và đóng góp cho cộng đồng.