Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Châu Anh: 'Tập trung tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội thay vì chạy theo sự hào nhoáng'

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 7/11/2026. Trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đã có cuộc trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam, chia sẻ về hành trình vừa qua.

Việc kết thúc nhiệm kỳ không phải là sự khép lại, mà là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới trưởng thành hơn.

Nhìn lại nhiệm kỳ của mình, Châu Anh thấy bản thân có những thay đổi như thế nào?

Tôi đã trải qua một nhiệm kỳ đầy ý nghĩa. Và điều lớn nhất mà tôi nhận được chính là sự trưởng thành và tự tin từ sâu bên trong. Việc va chạm, trải nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau giúp tôi nhận thức rõ hơn về thế mạnh bản thân. Những điểm mạnh mà trước đây chính tôi cũng chưa khám phá hết. Nhiệm kỳ Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 không chỉ trao cho tôi một danh hiệu, mà tạo cơ hội giúp tôi bước ra khỏi “vùng an toàn”, nhìn nhận thế giới xung quanh một cách bao quát và sâu sắc hơn.

Có ý kiến cho rằng, Châu Anh tập trung việc học nên dường như chưa tham gia nhiều các hoạt động cộng đồng trong nhiệm kỳ của mình?

Với tôi, việc học chưa bao giờ tách rời khỏi trách nhiệm của một Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Trái lại, tri thức chính là nền tảng vững chắc để tôi hoàn thiện bản thân. Từ đó, tôi mang đến cho công chúng một hình ảnh Á hậu chỉn chu, trưởng thành và có chiều sâu. Tôi luôn đặt mục tiêu hoàn thành việc học đúng hạn vì tin rằng, tinh thần hiếu học cũng là một nét đẹp tích cực mà tôi có thể lan tỏa tới các bạn trẻ. Tuy vậy, tôi không quên các nhiệm vụ khác. Và tôi vẫn luôn nỗ lực cân bằng giữa lịch học và tham gia các dự án cộng đồng, hoạt động xã hội trong khả năng sắp xếp cá nhân tốt nhất.

Một lúc đảm nhận các vai trò Á hậu, quân nhân, sinh viên như thế thì Châu Anh sắp xếp thời gian như thế nào và có những áp lực gì?

Việc đảm nhận đồng thời cả ba vai trò, thực sự là một thử thách không nhỏ. Thú thật, có những thời điểm, tôi cảm thấy khá áp lực và đôi lúc rơi vào trạng thái stress. Bởi việc phân bổ thời gian chưa thể hoàn hảo tuyệt đối như kỳ vọng. Môi trường quân đội đòi hỏi sự nghiêm túc, tính kỷ luật cao. Việc học cần sự tập trung, còn vai trò Á hậu lại yêu cầu tính linh hoạt và sự hiện diện. Dù vẹn toàn 100% là điều rất khó, nhưng tôi đã luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành đúng và tròn vai nhiệm vụ ở từng vị trí.

Mọi người cũng thắc mắc, sau kết thúc nhiệm kỳ, Châu Anh liệu sẽ tham gia lĩnh vực nghệ thuật hay lui về tập trung phát triển công việc ở trường hoặc trong môi trường quân đội?

Thực ra, công việc và môi trường mà tôi đang theo đuổi vốn có mối liên kết rất tự nhiên với nghệ thuật. Vì vậy, nghệ thuật sẽ luôn là chặng đường mà tôi tiếp tục gắn bó lâu dài. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, định hướng của tôi là tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong quân đội. Đồng thời, tôi không ngừng cống hiến cho cộng đồng. Trong thời gian tới, tôi hy vọng nhận được nhiều cơ hội phù hợp để có thể bộc lộ và phát triển tối đa những năng lực tiềm ẩn của mình.

Luôn phải giữ hình ảnh trước công chúng, với Châu Anh, điều này có vô tình làm “đóng khung” hình tượng bản thân?

Tôi lại nhìn nhận đây là một may mắn lớn. Việc luôn được công chúng quan tâm và kỳ vọng không phải là áp lực gò bó, mà là chiếc kim chỉ nam nhắc nhở tôi giữ gìn hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, phẩm chất của một “bộ đội Cụ Hồ”. Đó là luôn chuẩn mực, bản lĩnh và chân thành. Thay vì cảm thấy bị “đóng khung”, tôi xem đó là động lực để bản thân sống có trách nhiệm, kỷ luật và đúng đắn hơn mỗi ngày.

Khi mà showbiz Việt đang có quá nhiều hoa hậu, á hậu... khiến công chúng không thể nào nhớ hết tên, Châu Anh có bao giờ băn khoăn về giá trị của danh hiệu mà mình đang có?

Tôi không cảm thấy băn khoăn hay lo ngại về điều đó. Mỗi người đẹp bước ra từ các cuộc thi đều mang một thế mạnh, một màu sắc riêng và cách cống hiến khác nhau cho cộng đồng. Điều tạo nên giá trị bền vững của một danh hiệu không nằm ở tên gọi, mà nằm ở hành động và tầm ảnh hưởng tích cực của người giữ nó. Để duy trì giá trị cốt lõi từ Hoa hậu Việt Nam, tôi chọn cách giữ trọn sự chân thành, giữ vững phẩm chất bản thân và tập trung tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội thay vì chạy theo sự hào nhoáng nhất thời.

Gia đình đã ủng hộ, đồng hành như thế nào khi Châu Anh tham gia lĩnh vực nghệ thuật?

Gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất, bước đệm tinh thần không thể thay thế của tôi. Trong suốt quãng thời gian qua, bố mẹ và những người thân yêu luôn theo dõi từng bước đi, lắng nghe, chia sẻ và cho tôi những lời khuyên đắt giá. Sự thấu hiểu và tin tưởng trọn vẹn từ gia đình giúp tôi luôn giữ được sự bình tâm, bản lĩnh để vững vàng trước mọi thử thách hay những sóng gió không đáng có của môi trường nghệ thuật.

Kết thúc nhiệm kỳ chỉ là một khởi đầu để Á hậu Châu Anh tiếp tục lý tưởng gì trong hành trình sau này?

Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng cống hiến, vừa phát triển bản thân trong môi trường quân đội, vừa đóng góp cho các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng. Tôi tin rằng, khi mình luôn sẵn sàng học hỏi và nỗ lực hết mình, những cơ hội mới sẽ mở ra để tôi tiếp tục cống hiến những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội.

Cảm ơn Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh!

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.