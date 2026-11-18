Nhờ vốn hỗ trợ chị Nguyễn Thị Diệu có việc làm tạo thu nhập ổn định

Trao sinh kế và tinh thần tương trợ cộng đồng

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Diệu ở thôn 4, xã Nam Thành thuộc diện hộ nghèo. Chị làm công nhân may, chồng canh tác hơn 1 sào ruộng, thu nhập bấp bênh. Năm 2022, chị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm và thận ứ nước, không thể tiếp tục công việc. Hoàn cảnh càng khó khăn khi vợ chồng chị phải lo cho 4 người con ăn học. Trước tình cảnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Thành hỗ trợ trao sinh kế 10 triệu đồng để chị mua xe nước mía bán tại nhà, giúp chị trang trải sinh hoạt và chi phí học tập cho các con, trong đó người con lớn đang là sinh viên năm thứ 3 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo bà Lê Thị Thu Sang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Thành, các suất hỗ trợ sinh kế 10 triệu đồng giúp hội viên khó khăn có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, tạo việc làm và cải thiện thu nhập. Hội còn tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận tín dụng ưu đãi, hiện có 315 hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế; đồng thời phối hợp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất và dạy nghề, giúp chị em lựa chọn hướng làm ăn phù hợp.

Chị Đỗ Thị Linh Châu tận dụng mảnh vườn nhỏ sau nhà trồng trọt tăng thu nhập

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội duy trì các mô hình tiết kiệm, tương trợ cộng đồng. Nổi bật là mô hình “Ngôi nhà xanh – Biến rác thải thành nguồn quỹ an sinh” thu gom phế liệu gây quỹ, hỗ trợ 15 hộ khó khăn với số tiền hơn 5 triệu đồng; mô hình “Bếp ăn gây quỹ” đã vận động gần 20 triệu đồng chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Những cách làm này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát huy nội lực cộng đồng về tương trợ, góp phần thực hiện các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống trong xây dựng NTM.

Hỗ trợ vốn, con giống

Tại xã Hồng Sơn, gia đình chị Đỗ Thị Linh Châu (thôn Hồng Liêm) từng thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Được địa phương hỗ trợ 8 triệu đồng phát triển kinh tế và vay thêm 20 triệu đồng từ nguồn vốn giảm nghèo, thời hạn 5 năm, chị đầu tư mua bò sinh sản. Không có đất sản xuất, vợ chồng chị chăm chỉ chăn nuôi đàn bò hiện có 3 con kết hợp làm mướn thêm, kinh tế gia đình từng bước cải thiện và đã thoát nghèo.

Ông Nguyễn Minh Nam – Trưởng thôn Hồng Liêm cho biết, thôn hiện còn 38 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2027 sẽ giảm thêm 5 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Theo đó, hỗ trợ con giống và tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi là những giải pháp được địa phương chú trọng nhằm giúp người dân có tư liệu sản xuất, từng bước cải thiện sinh kế. Xã Hồng Sơn hiện còn 147 hộ nghèo và cận nghèo. Từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, xã đang hoàn tất thủ tục bàn giao bò cái sinh sản cho 20 hộ; đồng thời xem xét bố trí thêm nguồn lực khác để nâng số hộ thụ hưởng lên khoảng 50 hộ.

Trao bò cho hộ dân ở phường Hàm Thắng

Tại phường Hàm Thắng, chăn nuôi gia súc là một trong những hướng tạo thu nhập cho các hộ còn khó khăn. Toàn phường hiện duy trì đàn trâu, bò hơn 1.150 con. Từ nguồn kinh phí 330 triệu đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp trong tháng 8/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo, cận nghèo và bệnh binh tại các tổ dân phố Phước Thiện Xuân, Phú Hòa, Kim Bình, Phú Long. Bên cạnh cấp con giống, địa phương còn tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh để các hộ chủ động phát triển đàn vật nuôi, tạo nguồn thu lâu dài.

Ông Phạm Nguyễn Hiệp – Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị phường Hàm Thắng cho biết, địa phương chú trọng rà soát hoàn cảnh từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, đồng thời vận động người dân phát triển sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế. Việc kết hợp hỗ trợ nguồn lực với hướng dẫn kỹ thuật và khuyến khích tinh thần tự lực đang giúp các hộ khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến giảm nghèo bền vững.