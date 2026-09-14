A Bona Fide Killer kết thúc với rating cao nhất từ khi lên sóng

Theo Nielsen Korea, tập cuối phát sóng ngày 12/9 ghi nhận rating trung bình toàn quốc 10,7%. Thành tích này giúp A Bona Fide Killer trở thành miniseries được xem nhiều nhất trong khung giờ phát sóng tối thứ Bảy tại Hàn Quốc.

Đây cũng là mức rating cao nhất mà bộ phim đạt được trong suốt thời gian lên sóng. Tác phẩm của MBC trước đó đã duy trì vị trí dẫn đầu khung giờ trong những tập cuối và tiếp tục giữ vững thành tích khi chính thức khép lại câu chuyện.

A Bona Fide Killer khép lại với rating 10,7%, mức cao nhất trong toàn bộ thời gian phát sóng. Ảnh: NSX

Trong khi đó, bộ phim mới của KBS 2TV A Love Other Than Yours bắt đầu hành trình phát sóng với rating trung bình toàn quốc 2,6% trong tập đầu tiên. Đây là mức khởi đầu khá khiêm tốn so với thành tích của một số tác phẩm đang phát sóng cùng khung giờ.

Ở một diễn biến khác, Love on the Menu của KBS 2TV tiếp tục duy trì sức hút khi ghi nhận rating 15,3% trong tập mới nhất. Đáng chú ý, đây là mức rating cao nhất của bộ phim vào tối thứ Bảy. Trước đó, thành tích của tác phẩm thường tốt hơn vào các tập phát sóng Chủ nhật.

Với con số 15,3%, Love on the Menu trở thành chương trình được xem nhiều nhất trong tất cả các chương trình truyền hình phát sóng tại Hàn Quốc vào tối thứ Bảy. Thành tích này cho thấy sức hút ổn định của bộ phim khi bước vào giai đoạn tiếp theo của câu chuyện.

Trong khi đó, Four Hands, Two Sonatas của tvN đứng đầu khung giờ trên toàn bộ các kênh truyền hình cáp với rating trung bình toàn quốc 4,2%. Tác phẩm tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong nhóm phim truyền hình phát sóng cùng thời điểm.

A Bona Fide Killer trước đó gây chú ý nhờ câu chuyện xoay quanh Yoo Bo Na, do Gong Hyo Jin thủ vai. Ban ngày, Bo Na là một người mẹ, người vợ và nhân viên công sở bình thường. Tuy nhiên, phía sau cuộc sống tưởng như yên ổn, cô lại che giấu thân phận Kingfisher, một nữ sát thủ huyền thoại.

Bo Na phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống gia đình và những nhiệm vụ nguy hiểm. Tình thế càng trở nên phức tạp khi chồng cô, Kwon Tae Sung, là một phóng viên điều tra đang theo đuổi những vụ án liên quan đến Kingfisher mà không biết người mình tìm kiếm lại chính là vợ.

Việc kết thúc với rating 10,7% giúp A Bona Fide Killer có một cái kết đẹp về mặt thành tích. Không chỉ đạt mức rating cao nhất toàn bộ thời gian phát sóng, bộ phim còn khép lại ở vị trí dẫn đầu khung giờ, cho thấy sức hút được duy trì ổn định đến những tập cuối.

Trong khi đó, Flex x Cop 2 của SBS cũng ghi nhận mức tăng rating khi đạt trung bình toàn quốc 7,2% trong tập mới nhất, trước khi bước vào tuần phát sóng cuối cùng. Bộ phim đang đứng trước sự quan tâm của khán giả dành cho chặng kết của câu chuyện.

Nhìn chung, bảng xếp hạng rating tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh đáng chú ý giữa các tác phẩm truyền hình Hàn Quốc. Trong đó, A Bona Fide Killer nổi bật khi khép lại hành trình với thành tích tốt nhất từ trước đến nay, trong khi những bộ phim còn lại tiếp tục duy trì cuộc đua rating trong giai đoạn cuối năm.