'A Bona Fide Kille' là bộ phim được yêu thích nhất tháng Chín

Bảng xếp hạng được xác định thông qua việc phân tích các chỉ số về mức độ tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác, nhận thức cộng đồng và lượng người xem của 21 bộ phim truyền hình nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn (big data) được thu thập từ ngày 10/8 đến ngày 10/9.

A Bona Fide Killer đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 5.233.155. Các cụm từ xếp hạng cao trong phần phân tích từ khóa của bộ phim bao gồm "bách phát bách trúng" (one shot, one kill), "Kong Hyo Jin" và "Jung Jun Won", trong khi các thuật ngữ liên quan có thứ hạng cao nhất bao gồm "trừng phạt", "thỏa mãn" và "diễn xuất đầy đam mê". Kết quả phân tích sắc thái tích cực - tiêu cực cho thấy bộ phim nhận được 95,24% phản hồi tích cực.

A Bona Fide Killer khép lại vào ngày 12/9 vừa qua, được chuyển thể từ webtoon cùng tên, khắc họa những trăn trở của một người mẹ đi làm (vốn nắm giữ công việc nguy hiểm bậc nhất thế giới) trong nỗ lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tác phẩm mang đến trải nghiệm xem phim độc đáo nhờ sự kết hợp giữa những pha hành động kịch tính và các nhân vật đầy cá tính, đồng thời phá vỡ những khuôn mẫu thường thấy của thể loại này. Phim để lại ấn tượng mạnh mẽ cho đến phút cuối qua hành trình của nhân vật chính Yoo Bo Na (do Gong Hyo Jin thủ vai), người luôn giằng xé giữa cuộc sống đời thường và thế giới phi thường đầy nguy hiểm.

Vị trí lần lượt trong top 5 là: Our Happy Days, A Trap Called Desire, Love on the Menu, Our Sticky Love.