A$AP Rocky hé lộ tình trạng album mới của Rihanna

Trong tập phát sóng hồi tháng 8 của chương trình The Jason Lee Show, A$AP Rocky bất ngờ hé lộ Rihanna đang tích cực sáng tác nhạc mới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi người hâm mộ đã chờ đợi gần một thập kỷ kể từ ngày nữ ca sĩ phát hành album phòng thu thứ tám Anti vào năm 2016.

Khi được hỏi liệu cuộc sống gia đình bên ba người con hay việc điều hành những thương hiệu đình đám như Fenty Beauty và Savage X Fenty có khiến Rihanna trì hoãn việc phát hành album mới hay không, Rocky phủ nhận. Anh khẳng định nữ ca sĩ vẫn dành thời gian cho âm nhạc.

“Không. Cô ấy đang ở trong phòng thu. Tôi nói thật đấy. Xin lỗi em yêu”, Rocky chia sẻ. Nam rapper còn hào hứng nói Rihanna đang làm việc chăm chỉ, nhưng ngay sau đó lại lo lắng rằng mình có thể gặp rắc rối vì tiết lộ thông tin này.

Nỗi lo của Rocky dường như trở thành chủ đề hài hước trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Hollywood Reporter. Khi được hỏi về phản ứng của Rihanna trước việc anh tiết lộ chuyện riêng tư, nam rapper đùa rằng cuộc sống ở nhà thật “địa ngục”. Anh thừa nhận mình không nên nói quá nhiều và cho biết sẽ giữ những thông tin còn lại cho riêng mình.

Trong khi đó, chính Rihanna cũng nhiều lần khơi lại hy vọng của người hâm mộ về màn tái xuất âm nhạc. Trong một buổi phát trực tiếp trên TikTok của Fenty Beauty, nữ ca sĩ tiết lộ cô sở hữu một kho nhạc chưa phát hành khổng lồ. “Nếu trong một kho có 10 sản phẩm, thì tôi có ít nhất 17 kho”, Rihanna nói, khiến người hâm mộ càng mong chờ những dự án tiếp theo.

Một tín hiệu đáng chú ý khác xuất hiện vào ngày 12/7, khi Rihanna bất ngờ góp mặt trong buổi biểu diễn của Jay-Z tại sân vận động Yankee ở New York. Cô cùng đàn anh trình diễn hai ca khúc Run This Town và B*** Better Have My Money*, đánh dấu lần xuất hiện trực tiếp đáng chú ý đầu tiên kể từ màn trình diễn tại Super Bowl năm 2023.

Trên sân khấu, Rihanna hài hước thừa nhận bản thân có phần mất nhịp sau thời gian dài vắng bóng. Dù vậy, màn tái xuất vẫn khiến khán giả phấn khích và tiếp tục làm dấy lên những đồn đoán về kế hoạch trở lại của cô.

Kể từ Anti, Rihanna gần như không phát hành album phòng thu mới, nhưng vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng thông qua lĩnh vực thời trang, làm đẹp và những lần xuất hiện đặc biệt. Album với các bản hit như Work, Love on the Brain và Needed Me cũng tiếp tục củng cố vị thế của cô trong làng nhạc quốc tế.

Đến nay, thời điểm phát hành album tiếp theo vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, những chia sẻ của A$AP Rocky cùng tiết lộ về kho nhạc chưa phát hành của Rihanna đã thắp lên hy vọng cho cộng đồng người hâm mộ Navy rằng sự chờ đợi kéo dài suốt nhiều năm có thể sắp đi đến hồi kết.