A An phát triển vùng lúa hữu cơ 63 ha theo tiêu chuẩn châu Âu tại Cà Mau

Từ thỏa thuận được ký kết ngày 10/10/2026 tại xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Lương thực A An và Hợp tác xã Nông nghiệp Trí Lực - Thới Bình sẽ phối hợp phát triển vùng nguyên liệu lúa hữu cơ quy mô dự kiến 63 ha, liên kết với các thành viên hợp tác xã và hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu.

Công ty Cổ phần Lương thực A An đã ký kết hợp đồng hợp tác với Hợp tác xã Nông nghiệp Trí Lực – Thới Bình, hướng đến phát triển vùng nguyên liệu lúa hữu cơ đạt tiêu chuẩn châu Âu với quy mô dự kiến 63 ha. (ảnh: A An)

Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ Đại hội thành viên thường niên năm 2026 của Hợp tác xã Nông nghiệp Trí Lực - Thới Bình, nhiệm kỳ 2024-2027, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cùng các hợp tác xã và tổ chức kinh tế tập thể.

Tạo nền tảng cho vùng nguyên liệu đạt chuẩn

Theo nội dung hợp tác, A An và Hợp tác xã Nông nghiệp Trí Lực - Thới Bình sẽ phối hợp tổ chức sản xuất, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu lúa theo hướng hữu cơ, kiểm soát chặt chẽ quy trình canh tác và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung không chỉ tạo điều kiện để nông dân tiếp cận quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào. Đây được xem là yếu tố quan trọng để phát triển các dòng sản phẩm gạo có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Đối với người sản xuất, liên kết với doanh nghiệp và hợp tác xã tạo cơ hội nâng cao năng lực canh tác, từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo tiêu chuẩn và nâng cao giá trị nông sản. Trong khi đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hướng tới chuỗi giá trị từ cánh đồng đến bàn ăn

Việc triển khai vùng nguyên liệu tại Cà Mau tiếp tục cho thấy định hướng của A An trong việc tăng cường liên kết với các hợp tác xã, đồng hành cùng người nông dân và từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo theo hướng bền vững.

Thông qua mô hình sản xuất lúa hữu cơ, doanh nghiệp hướng tới không chỉ nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo mà còn thúc đẩy phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh và các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Đây cũng là bước tiếp nối định hướng xây dựng chuỗi giá trị từ cánh đồng đến bàn ăn của A An, trong đó chất lượng sản phẩm được kiểm soát từ vùng nguyên liệu, quy trình canh tác đến khâu chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường.

Với quy mô dự kiến 63 ha, mô hình hợp tác tại Cà Mau được kỳ vọng tạo thêm nền tảng cho liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và góp phần thúc đẩy ngành lúa gạo phát triển theo hướng chất lượng, hiện đại và bền vững.