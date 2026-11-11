9X Lâm Đồng tạm gác công việc, dành hơn 3 năm chăm bà nội U90

Quyết định khó khăn

Sáng sớm, khi nắng vàng trải dài trên hiên nhà, anh Lương Đoàn Việt Long (SN 1999, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn, đưa cụ Nguyễn Thị Lạc (89 tuổi) ra tắm nắng.

Tại hiên nhà, Long cho cụ bà mặc áo ấm, đeo kính mát để tránh chói mắt. Đây là một trong những việc Long thường làm khi chăm sóc bà nội già yếu hơn 3 năm qua.

Sáng sớm, Long thường đưa cụ Lạc ra ngoài sân tắm nắng

Trước đó, Long từng học tập và làm việc tại TPHCM. Sau thời gian dịch COVID-19, anh quyết định nghỉ công việc văn phòng, trở về Lâm Đồng sinh sống.

Để trang trải cuộc sống, Long làm các công việc tự do. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm làm lao động chân tay, anh rơi vào cảnh bị khất lương, mất tiền công. Đúng lúc bế tắc, Long nhận thấy sức khỏe của bà nội ngày càng suy giảm.

Long chia sẻ: “Bà nội tôi vốn không mắc bệnh. Dù vậy, do tuổi cao, chân tay bà yếu dần, không thể tự đi lại, sụt cân, chỉ có thể ngồi hoặc nằm một chỗ. Việc sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều cần con cháu hỗ trợ”.

Trong ngày, Long chăm sóc bà nội một cách tận tình

Tôi vốn thích cảm giác được chăm sóc mọi người. Ngoài ra, ngày còn nhỏ, vì bố mẹ bận làm việc, mưu sinh nên đa số tôi ở với bà, được bà nội chăm sóc. Khi bà yếu, tôi quyết định dừng mọi công việc để ở nhà chăm sóc bà toàn thời gian.

Ban đầu, quyết định ấy cũng khiến tôi chịu áp lực tinh thần rất lớn. Là con trai lớn trong gia đình, bố mẹ luôn kỳ vọng tôi có việc làm, gây dựng sự nghiệp, ổn định cuộc sống…

Khi biết tôi nghỉ việc, ở nhà chăm sóc bà, bố mẹ không vui. Dù vậy, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, tạm gác lại kỳ vọng của bố mẹ để chăm sóc bà”.

Tự tay chăm bà

Những buổi đầu chăm sóc cụ Lạc, Long cũng gặp nhiều trắc trở. Lúc ấy, cụ Lạc còn ý thức nên quyết không đồng ý cho cháu trai bồng bế, chăm bẵm, vệ sinh cơ thể cho mình.

Long phải thuyết phục, nhờ mẹ và các thành viên khác trong gia đình hỗ trợ. Sau một thời gian, cụ Lạc quen dần, đồng ý cho cháu nội chăm mình. Dù vậy, việc vệ sinh cá nhân cho bà nội, Long vẫn phải nhờ mẹ và các thành viên khác trong nhà giúp đỡ.

Mỗi ngày, Long dậy từ 5h để cùng người thân chuẩn bị bữa ăn hoặc đi chợ. Sau đó, anh vệ sinh cá nhân cho bà, chuẩn bị bữa sáng, đút cho bà ăn.

Nam thanh niên tự tay chế biến các món ăn dinh dưỡng cho bà nội

Sau bữa sáng, Long đưa bà ra ngoài đón nắng, tranh thủ xoa bóp chân tay cho bà rồi để bà nghỉ ngơi.

Đến trưa, anh tiếp tục chuẩn bị bữa ăn và hỗ trợ bà vệ sinh cá nhân. Buổi chiều, tối, những công việc này được Long lặp lại. Trong quá trình chăm sóc, anh luôn quan sát để nhận biết bà cần gì, khi nào mệt hay khó chịu.

Trước đây, Long chăm bà chủ yếu theo thói quen. Sau khi nhận thấy bà sụt cân, anh chủ động tìm hiểu, điều chỉnh chế độ ăn và bổ sung dinh dưỡng phù hợp.

Mỗi ngày, Long đi chợ, vào bếp chế biến các món ăn cho bà. Anh cẩn thận dùng cân để đong từng gam thịt, tinh bột, gạo... theo khẩu phần của mỗi bữa.

Với Long, việc chăm sóc bà nội vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui sống

Vì bà không còn răng, Long nấu nhừ, xay nhuyễn và điều chỉnh độ mềm, lỏng của thức ăn để phù hợp với khả năng ăn uống của người cao tuổi. Theo Long, sau khi điều chỉnh chế độ ăn, bà không còn tiếp tục sụt cân, da dẻ hồng hào và trông khỏe khoắn hơn.

Long bộc bạch: “Những ngày đầu, khi còn minh mẫn, bà ngượng ngùng, thậm chí nổi giận khi thấy tôi chăm sóc mình. Nhưng giờ đây, bà không còn minh mẫn như trước.

Bà không còn nói được những câu dài, thỉnh thoảng chỉ nói vài từ vu vơ. Dù vậy, tôi vẫn luôn kề cận, chăm sóc bà. Giờ đây, tôi không còn cảm thấy việc chăm sóc bà là gánh nặng hay trách nhiệm mà xem đó là niềm vui, là điều tôi muốn làm mỗi ngày.

Hiện, tôi làm các công việc liên quan đến mạng xã hội tại nhà. Công việc này giúp tôi chủ động sắp xếp thời gian, vừa có thu nhập vừa có thể ở gần chăm sóc bà. Tôi cũng đang nỗ lực để trở thành nhà sáng tạo nội dung uy tín trong lĩnh vực ăn uống, du lịch".

Ảnh: NVCC