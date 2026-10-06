9X đột nhập phòng riêng của bạn, trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Sáng 6/10, một lãnh đạo UBND phường Ea Kao cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 7h ngày 3/10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của một người dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng ở, lấy trộm chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Đến khoảng 3h ngày 4/10, Công an phường Ea Kao đã bắt giữ đối tượng N.V.T.C. (SN 1996, trú tại đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao). C. là người có quan hệ bạn bè, cùng làm ăn và đang cư trú cùng địa chỉ với nạn nhân.

Tại cơ quan công an, C. khai nhận do túng thiếu, gặp khó khăn về tài chính nên lợi dụng sự sơ hở của chủ nhân chiếc đồng hồ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đã tiến hành thu hồi 1 chiếc đồng hồ Rolex màu vàng hồng là tang vật của vụ án, đồng thời tiến hành niêm phong.

Hiện Công an phường Ea Kao đang tiếp tục phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai đối tượng và các bên liên quan, củng cố hồ sơ, tài liệu để mở rộng điều tra, xử lý.