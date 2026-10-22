9h sáng nay, 22-10, Tọa đàm Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả

Khách mời tham dự Tọa đàm gồm:

Khách mời

Trung tá Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên, An ninh Thủ đô

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng UBND xã Thanh Trì

Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng

Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

Đặt câu hỏi

Gửi câu hỏi

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:57 22/10/2026

Người dân có quyền yêu cầu kiểm tra, chỉnh sửa và cung cấp thông tin về thửa đất của mình trên hệ thống dữ liệu điện tử đến mức nào? Cơ chế khiếu nại, giải quyết tranh chấp trong trường hợp này cần được thực hiện ra sao? Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, việc công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình trạng pháp lý của thửa đất và giá đất sẽ giúp hạn chế đầu cơ, thổi giá và tranh chấp như thế nào? Sau khi hoàn thiện, Cơ sở dữ liệu đất đai có thể hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật như thế nào?

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:57 22/10/2026

Câu hỏi này gồm bốn nội dung, tôi xin trả lời lần lượt.

Thứ nhất, về quyền của người dân khi yêu cầu kiểm tra, chỉnh sửa và cung cấp thông tin về thửa đất của mình trên hệ thống dữ liệu điện tử

Về nguyên tắc chung, theo pháp luật đất đai Việt Nam, người sử dụng đất có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, phản ánh sai sót và đề nghị kiểm tra, chỉnh lý thông tin thửa đất. Việc chỉnh sửa thông tin trong CSDL do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Hiện nay đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai tích hợp và đưa GCN lên ứng dụng VneID và người dân có thể tự kiểm tra các thông tin về thửa đất của mình.

Trường hợp có sai lệch thì người dân liên hệ với cơ quan đăng ký đất đai ở địa phương (đơn vị chủ trì xây dựng, cập nhật CSDL) để được cập nhật theo quy định.

Thứ hai, cần làm rõ câu hỏi ở đây về cơ chế khiếu nại, giải quyết tranh chấp khi thông tin trong CSDL không thống nhất với thực tế.

Trong giai đoạn hiện nay, khi CSDL đang trong giai đoạn hoàn thiện, trường hợp phát hiện có sai lệch thông tin trong CSDL nếu có phát sinh khiếu nại, tranh chấp thì về nguyên tắc căn cứ vào hồ sơ địa chính gốc để xem xét, giải quyết.

Cơ quan đăng ký đất đai là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc để xem xét.

Cơ quan đăng ký đất đai là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc

Thứ ba, Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, việc công khai thông tin giúp hạn chế đầu cơ, thổi giá, tranh chấp như thế nào.

Về nguyên tắc thì việc đầu cơ, “thổi giá” thường do thông tin đến với người dân không được đầy đủ.

Hiện nay, song song với việc xây dựng CSDL đất đai thì CSDL đất đai đã và đang chia sẻ dữ liệu cho cho các bộ, ngành như bộ Công an, Tài chính, thuế, Bộ xây dựng… theo pháp luật dữ liệu.

Ngoài ra, theo pháp luật đất đai, các bộ ngành có liên quan cũng sẽ chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành để đồng bộ vào trong CSDL đất đai. Tuy nhiên , CSDL đất đai cũng như các CSDL chuyên ngành đang trong quá trình xây dựng nên quá trình này chưa hoàn thiện.

Giai đoạn tới, khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và đồng bộ hoàn thiện, việc công khai đầy đủ các thông tin là giải pháp cốt lõi để xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, giúp triệt tiêu các hành vi đầu cơ, thổi giá và giảm thiểu tối đa các tranh chấp phát sinh.

Thứ tư, cơ sở dữ liệu hỗ trợ phát hiện dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Cơ sở dữ liệu đất đai khi hoàn thiện sẽ có đầy đủ các thông tin về thửa đất như tình trạng pháp lý của thửa đất, hiện trạng quản lý sử dụng đất, định hướng quy hoạch... Theo đó sẽ là công cụ hỗ trợ giúp các cơ quan quản lý phát hiện dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Hiện nay, mặc dù đang trong giai đoạn xây dựng nhưng CSDL đã hỗ trợ cung cấp thông tin hỗ trợ cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án xác minh tài sản, áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản; hỗ trợ cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai...

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:53 22/10/2026

Công tác bảo mật đối với dữ liệu được thực hiện như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

09:53 22/10/2026

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu được Thành phố và Công an Thành phố đặc biệt quan tâm, đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình xây dựng và vận hành CSDL đất đai:

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô và Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội tại cuộc tọa đàm

Hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu được rà soát, củng cố và di trú về Trung tâm dữ liệu dùng chung của Thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hạ tầng, bảo đảm được kiểm tra thường xuyên, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an ninh mạng và an toàn thông tin.

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ dữ liệu; quy định rõ thẩm quyền, phân quyền truy cập, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát hay lộ thông tin cá nhân.

CATP đã giao Phòng an ninh mạng thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, xây dựng các phương án chủ động ứng phó với các sự cố an ninh mạng, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt và an toàn tuyệt đối.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:51 22/10/2026

Việc kết nối thông tin chủ sử dụng đất với mã định danh/CCCD, đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” để phục vụ chuyển đổi số và tích hợp lên ứng dụng VneID có gặp trở ngại gì không?

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

09:51 22/10/2026

Trước tiên, có thể khẳng định với khối lượng dữ liệu cần làm sạch và đồng bộ lớn (hơn 4 triệu 800 dữ liệu), cộng với thời gian yêu cầu hoàn thành gấp đã tạo áp lực rất cao cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội phát biểu tọa đàm

Trong công tác xác minh chủ sử dụng đất, vẫn còn nhiều bản ghi thiếu thông tin, không đủ dữ liệu tra cứu ban đầu; hoặc có thông tin nhưng chủ sử dụng đất vắng mặt tại địa phương, đã chết hoặc là công dân của ngoại tỉnh, không có thông tin liên lạc.

Ngoài ra, nhiều trường hợp kê khai, sử dụng các loại giấy tờ cũ trước đây (không phải CMND 12 số hay CCCD/VNeID) dẫn đến việc tra cứu, xác minh thông tin tốn nhiều thời gian.

Quá trình gửi văn bản tra cứu, phản hồi xác minh thông tin chủ sử dụng đất giữa các đơn vị, địa phương hoặc tỉnh ngoài còn chậm, thậm chí nhiều đơn vị chưa nhận được phản hồi từ các địa phương nơi có công dân cư trú.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:46 22/10/2026

Thưa Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, việc phối hợp giữa lực lượng Công an với ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để số hóa, làm sạch và đối khớp Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội

09:46 22/10/2026

Ngay khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp – Môi trường và UBND thành phố Hà Nội, Công an Thành phố đã khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường tham mưu với UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã triển khai Chiến dịch 45 ngày cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo mốc tiến độ, khối lượng công việc rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu toàn bộ số thửa đất trên Thành phố, đảm bảo đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung; đồng thời, triển khai phương án bảo mật thông tin, an ninh mạng cho hệ thống, sẵn sàng ứng phó với mọi sự cố có thể xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, CATP Hà Nội phát biểu tọa đàm. Ảnh: Phú Khánh

CATP đã phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường triển khai 06 đợt rà soát, đối soát, xác thực, định danh thông tin chủ sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cập nhật và xác định đầy đủ mã định danh cá nhân đối với công dân và mã định danh đối với các tổ chức.

Tại các địa bàn cấp xã, CATP đã chỉ đạo lực lượng Công an huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực tham mưu UBND cùng cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm các mốc tiến độ và khối lượng công việc; phân công chỉ huy, cán bộ tham gia các Tổ công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời hướng dẫn, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với những thửa đất chưa rõ thông tin hoặc khó xác minh do Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực cung cấp, CATP đã chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phải rà soát triệt để từ nhiều nguồn dữ liệu nghiệp vụ khác nhau (Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tàng thư cư trú, dữ liệu căn cước, định danh điện tử, cho đến các loại giấy tờ cũ như CMND 9 số, hộ chiếu, giấy phép lái xe, CMND quân đội, Công an để đối sánh, làm sạch thông tin. Đặc biệt, nếu chủ sử dụng đất đang thường trú ở tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội mà chưa có thông tin, Công an cấp xã sẽ lập tức gửi "Phiếu xác minh" hoặc văn bản tra cứu đến Công an địa phương nơi công dân đó cư trú để phối hợp cập nhật, quyết tâm không để sót lọt, đảm bảo dữ liệu phải thực sự "đúng - đủ - sạch - sống").

Để triển khai thống nhất, đảm bảo an toàn, phân định trách nhiệm quản lý, cập nhật, vận hành và chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số, CATP đã phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu về đất đai để áp dụng trên địa bàn Thành phố.

Kết quả đạt được, Hà Nội được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là một trong các địa phương có số lượng thửa đất đạt Nhóm 1 (tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống") cao nhất cả nước. Tính đến ngày 21/10/2026, lực lượng Công an đã phối hợp xác minh được 4.568.100 bản ghi trong tổng số 4.804.093 bản ghi cần xác minh (đạt tỷ lệ 95,1%).

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:41 22/10/2026

Hiện nay, thông tin về thửa đất có thể nằm rải rác tại nhiều cơ quan, trong nhiều loại hồ sơ khác nhau. Nếu dữ liệu địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ quy hoạch không thống nhất, cơ quan nào có trách nhiệm xác minh và xử lý?

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:41 22/10/2026

Theo quy định hiện hành về xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thì các thông tin về thửa đất do cơ quan quản lý đất đai xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trong CSDL, mỗi thửa đất được gắn một mã định danh duy nhất trên phạm vi cả nước.

Đồng bộ, chuẩn hóa được dữ liệu đất đai là căn cứ rất quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng

Trường hợp dữ liệu thửa đất trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không thống nhất cơ quan đăng ký đất đai ở địa phương thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ địa chính để bổ sung, chỉnh lý thống nhất.

Theo quy định của pháp luật Dữ liệu, khi chỉnh lý dữ liệu đều phải được giám sát, lưu trữ lịch sử truy cập, truy xuất dữ liệu.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chính Trung

09:35 22/10/2026

Cục được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Trung tâm Dữ liệu quốc gia- Bộ Công an để đồng bộ dữ liệu đất đai phục vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu. Quá trình này hiện triển khai đến đâu? Khi hoàn thành sẽ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước ra sao, người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:35 22/10/2026

Với sự quyết liệt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ trung ương đến địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị của Bộ Công an (C06, C12) và công an địa phương, kết quả đến nay đã có hơn 68,6 triệu thửa đất được đồng bộ từ địa phương về Trung ương, tỷ lệ thành công trên 91%. trong đó hơn 39,8 triệu thửa đã được đồng bộ sang Trung tâm dữ liệu quốc gia (C12). Bình quân mỗi ngày hệ thống thực hiện khoảng 1,5 triệu lượt đồng bộ sang C12, số thửa tăng thêm khoảng 300.000 thửa/ngày.

Quang cảnh buổi tọa đàm Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch và hiệu quả. Ảnh: Phú Khánh

Dữ liệu đất đai được đồng bộ sang C12 Bộ Công an là dữ liệu đã “sạch”, bảo đảm tính pháp lý và đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước, phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể:

Đối với quản lý nhà nước:

- Dữ liệu đất đai được quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, là nền tảng để kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước. Hiện dữ liệu đất đai đã được kết nối, chia sẻ với 08 bộ, ngành và 04 địa phương.

- Dữ liệu đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Điểm quan trọng là dữ liệu được giữ “sống”: Mọi biến động được cập nhật ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin đất đai và dịch vụ công trực tuyến, không còn tình trạng “số hóa” một lần rồi để dữ liệu lạc hậu, phải bỏ ngân sách làm lại; qua đó tiết kiệm đáng kể ngân sách nhà nước.

- Là căn cứ để cơ quan quản lý theo dõi thị trường bất động sản, thuế, quy hoạch, phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tích hợp lên ứng dụng định danh điện tử VNeID phục vụ phát triển công dân số theo Nghị quyết 66.22.

- Khi thực hiện các thủ tục hành chính cần thông tin đất đai, người dân không phải kê khai lại, không phải nộp bản giấy các giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có dữ liệu (theo Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP; Bộ đã công bố, hướng dẫn kết nối dữ liệu Giấy chứng nhận để thay thế giấy tờ); người dân được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua ứng dụng VNeID theo Nghị quyết 66.22 và Thông tư 117/2026/TT-BTC.

- Một lợi ích nữa là người dân thuận tiện hơn trong tra cứu, tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, minh bạch thông tin, hạn chế rủi ro trong giao dịch.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chính Trung

09:30 22/10/2026

Cục phối hợp với Cục 06 (Bộ Công an) đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, tích hợp "sổ đỏ" lên VNeID, quá trình này hiện được triển khai đến đâu? Quá trình triển khai có gặp khó khăn gì không? Sau này, liệu người dân sẽ được sử dụng "sổ đỏ" trên VNeID như Giấy phép lái xe mà không phải xuất trình bản giấy? Khi người dân giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho… "sổ đỏ" trên VneID sẽ điều chỉnh như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:30 22/10/2026

Về kết quả: đến nay đã đồng bộ hơn 22 triệu Giấy chứng nhận sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06 - Bộ Công an). Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phối hợp với C06, hoàn thành việc hiển thị Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được đồng bộ sang C06 lên ứng dụng VNeID.

Người dân rất quan tâm đến việc cấp, chứng nhận liên quan đến đất đai

Khó khăn chủ yếu trong quá trình triển khai:

(1) Thông tin chủ sử dụng trên Giấy chứng nhận cũ (số chứng minh nhân dân 9 số, thông tin nhân thân không đầy đủ) phải đối soát, khớp đúng với số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì mới tích hợp được.

(2) Chất lượng dữ liệu một số nơi chưa đồng đều, phải làm sạch; thửa đất của tổ chức còn thiếu mã định danh.

(3) Khối lượng đồng bộ rất lớn, đòi hỏi đường truyền, năng lực tiếp nhận ổn định giữa các hệ thống.

Về giá trị sử dụng: Giấy chứng nhận được đưa lên VNeID là dữ liệu đã được làm sạch, đối soát và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có giá trị pháp lý, được sử dụng tương đương bản giấy, tương tự như giấy phép lái xe tích hợp trên VNeID.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các địa phương để hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nghiên cứu triển khai Giấy chứng nhận dạng điện tử, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Nhà báo, Trung tá Nguyễn Chính Trung

09:25 22/10/2026

Thưa ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo từ Cục Quản lý đất đai cho thấy, công tác số hóa dữ liệu đất đai ở các địa phương gặp nhiều khó khăn, liệu có xuất phát từ hạ tầng dữ liệu còn thiếu và yếu hay còn nguyên nhân nào khác, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:25 22/10/2026

Có thể khẳng định, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở hạ tầng dữ liệu mà chủ yếu nằm ở khâu nghiệp vụ, tức là ở chính hồ sơ đất đai.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tọa đàm

Cả nước có khoảng 104,8 triệu thửa đất. Đến nay, đã có hơn 68,6 triệu thửa (khoảng 65%) được xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý trên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS); còn khoảng 36 triệu thửa phải tiếp tục xây dựng. Phần còn lại này là phần khó nhất, do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

(1) Hồ sơ địa chính được lập qua nhiều thời kỳ, chủ yếu là hồ sơ giấy, nhiều nơi lưu trữ kém, rách nát, thất lạc; biến động đất đai nhiều năm chưa được chỉnh lý đầy đủ.

(2) Thông tin về người sử dụng đất chưa đầy đủ, chưa thống nhất (nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số), phải đối soát lại với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiều thửa đất của tổ chức chưa có mã định danh (khoảng 58% số thửa tổ chức đã rà soát).

(3) Một phần dữ liệu đã xây dựng trước khi có Thông tư 09/2024/TT-BTNMT nên chưa đủ 3 khối thông tin (không gian, thuộc tính, hồ sơ quét), phải chuẩn hóa, làm sạch lại theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

(4) Một số địa phương trước đây dùng phần mềm riêng, thiếu cán bộ kỹ thuật, thiếu công cụ nên việc chuyển đổi, đồng bộ còn chậm.

Về hạ tầng dữ liệu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động chuẩn bị và về cơ bản đáp ứng yêu cầu:

(1) Luật Đất đai năm 2024 quy định Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bộ đã triển khai Hệ thống VNLIS dùng chung cho các địa phương, vận hành trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu của Bộ (05 địa điểm hạ tầng dùng chung; hạ tầng tại Hà Nội cơ bản đạt chuẩn Tier III; phân vùng cơ sở dữ liệu đất đai được bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 4).

(2) Bộ đã xây dựng công cụ đồng bộ dữ liệu từ địa phương về Trung ương, ban hành hướng dẫn kỹ thuật và hướng dẫn tăng cường an toàn thông tin cho việc đồng bộ (đánh giá an toàn hệ thống, ký số gói tin,…); có trang theo dõi tiến độ đồng bộ hằng ngày của từng tỉnh, thành phố.

(3) Hệ thống đã kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia (C12) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) - Bộ Công an để đồng bộ dữ liệu.

(4) Cục Chuyển đổi số thành lập Tổ công tác chuyên trách, phối hợp với Cục Quản lý đất đai hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, thường xuyên cho các địa phương.

Như vậy, có thể khẳng định, khó khăn không phải nằm ở hạ tầng. Hiện hạ tầng ở Bộ đủ năng lực để tiếp nhận, lưu trữ, cập nhật dữ liệu đất đai và đồng bộ sang C12, C06. Hằng ngày hệ thống tiếp nhận, xử lý hàng triệu lượt đồng bộ. Trọng tâm thời gian tới là tập trung nguồn lực cho khâu nghiệp vụ: số hóa, chỉnh lý hồ sơ, làm sạch dữ liệu, đối soát thông tin chủ sử dụng, để hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Trung tá Nguyễn Chính Trung, Trưởng ban Phóng viên

09:19 22/10/2026

Thưa ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông có thể cho biết kết quả xây dựng, đồng bộ dữ liệu đất đai đến thời điểm này cả nước đã đạt kết quả như thế nào? Cục nhận diện những khó khăn cơ bản ra sao?

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

09:19 22/10/2026

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đã ký Kế hoạch liên ngành số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026; các Bộ ngành có liên quan và các địa phương đã quyết liệt triển khai, kết quả cụ thể như sau:

Đến nay, Cả nước đã có khoảng 68,6 triệu thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu và đồng bộ về Trung ương. Trong đó, hơn 52,8 triệu thửa đất đạt tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống”, tăng gần 29 triệu thửa, tức là gấp hơn hai lần so với thời điểm cuối tháng 3/2026; số thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm s

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai, Bộ NN&MT phát biểu tọa đàm

ạch, đối khớp bổ sung thông tin đã giảm khoảng 60%.

Bộ NNMT đã đồng bộ sang Trung tâm dữ liệu quốc gia được gần 40 triệu thửa đất đạt chuẩn, với tốc độ trung bình hơn 2 triệu thửa mỗi ngày. Nhiều địa phương đã đạt kết quả nổi bật như Hải Phòng, Quảng Trị, Nghệ An, Thái Nguyên. Riêng Thành phố Hà Nội, số thửa đất đạt chuẩn đã tăng từ khoảng 0,71 triệu thửa lên gần 2,29 triệu thửa, gấp hơn ba lần sau hơn sáu tháng.

Dữ liệu đất đai không chỉ được xây dựng mà đã được đưa vào phục vụ ngay. Dữ liệu Giấy chứng nhận đã được công bố đủ điều kiện thay thế thành phần hồ sơ khi giải quyết thủ tục hành chính; mỗi ngày có khoảng 5.000 hồ sơ đất đai được giải quyết trực tuyến toàn trình hoặc một phần;

Mặc dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng khối lượng còn lại rất lớn và là phần khó nhất: những thửa đất chưa xác thực được người sử dụng đất, người sử dụng đất đã mất nhưng chưa khai nhận thừa kế; những khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính, thường ở vùng núi, địa bàn khó khăn.

Theo kế hoạch, trong những tháng cuối năm 2026, các địa phương sẽ tiếp tục hoàn thành làm sạch hơn 15,2 triệu thửa đất đã có dữ liệu và xây dựng mới khoảng 3,4 triệu thửa; năm 2027 tập trung đo đạc, xây dựng dữ liệu cho khoảng 34,8 triệu thửa còn lại, đúng mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra.

Bộ đang theo dõi tiến độ từng địa phương, kịp thời đôn đốc những nơi còn chậm, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ để đáp ứng nhu cầu đồng bộ dữ liệu ngày càng lớn.

Trung tá. Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng ban biên tập An ninh Thủ đô

09:05 22/10/2026

Kính thưa:

Đồng chí lãnh đạo Cục Chuyển đổi số và Cục Quản lý Đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội,

Đồng chí lãnh đạo UBND phường Láng và UBND xã Thanh Trì, TP Hà Nội

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội

Thưa Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự, cùng toàn thể quý vị đại biểu và bạn đọc đang theo dõi Tọa đàm!

Thay mặt Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô và Ban Tổ chức, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Chúc cuộc tọa đàm của chúng ta đạt kết quả tốt đẹp!

Kính thưa quý vị và các bạn,

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực cốt lõi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân. Chính vì tầm quan trọng mang tính chiến lược đó, các định hướng chính sách liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

Hôm nay, Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc Tọa đàm với chủ đề: “Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả”. Cuộc tọa đàm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế và thực hiện yêu cầu số hóa toàn diện dữ liệu quản lý.

Nội dung sửa đổi Luật Đất đai rất rộng lớn, tuy nhiên, trong khuôn khổ tọa đàm hôm nay, chúng ta tập trung phân tích sâu vào một nhánh nội dung cốt lõi, có tác động trực tiếp nhất đến người dân và doanh nghiệp: Đó là các quy định mới về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và số hóa dữ liệu đất đai. Đây là các nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra.

Trước đó, sau khi Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các quy định sửa đổi nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính đất đai. Những điểm mới hướng tới việc định hình lại công tác đăng ký đất đai theo hướng hiện đại, công khai. Đặc biệt, các quy định đặt ra hành lang pháp lý bắt buộc cho việc chuyển đổi từ hồ sơ địa chính dạng giấy sang cơ sở dữ liệu số, coi việc đăng ký đất đai trên môi trường điện tử là một yêu cầu tất yếu.

Kính thưa quý vị,

Mối quan hệ giữa đổi mới thể chế pháp lý và thực thi công nghệ là mối quan hệ hữu cơ, không thể tách rời. Các quy định mới về đăng ký đất đai chính là động lực pháp lý thúc đẩy công tác xây dựng, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương. Ngược lại, một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai chuẩn hóa, thông suốt chính là hạ tầng kỹ thuật quyết định để các quy định mới của Luật đi vào cuộc sống. Không có một cơ sở dữ liệu "sạch và sống", chúng ta không thể cải cách quy trình kiểm tra thông tin địa chính, càng không thể triển khai đăng ký đất đai trực tuyến toàn trình.

Chính vì vậy, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu hiện nay là yêu cầu bắt buộc, là nhiệm vụ chiến lược đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn quốc. Chuyển đổi số trong quản lý đất đai không đơn thuần là việc lưu trữ hồ sơ. Bản chất của yêu cầu này là tạo lập một hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm minh bạch hóa thông tin, giúp ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu đất đai thuận tiện, nhanh chóng và đúng pháp luật.

Kính thưa toàn thể tọa đàm,

Là địa phương có quy mô thửa đất lớn thứ hai toàn quốc với tính chất lịch sử quản lý phức tạp qua nhiều thời kỳ, Thủ đô Hà Nội xác định mối liên kết chặt chẽ giữa việc thực thi chính sách mới và yêu cầu số hóa dữ liệu. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội đã đạt được thành tựu lớn trong công tác số hóa và chuẩn hóa dữ liệu đất đai.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc thu thập cơ sở dữ liệu đất đai của 99,6% tổng số thửa đất trên toàn địa bàn, tương đương với việc chuẩn hóa thông tin địa chính của hơn 4,8 triệu thửa đất. Kết quả này đưa Hà Nội vào nhóm dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tiến độ và chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là kết quả đã được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, đánh giá cao.

Dữ liệu này giúp đối khớp chính xác thông tin đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các địa bàn cơ sở, mà đại diện hôm nay có lãnh đạo UBND phường Láng và UBND xã Thanh Trì, công tác làm sạch dữ liệu theo phương châm “Đúng – Đủ – Sạch – Sống” đã và đang được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Nhờ dữ liệu số hóa bám sát các định hướng cải cách hành chính mới, quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết tranh chấp hay cập nhật biến động đăng ký đất đai dần được cải thiện, mang lại hiệu quả quản lý rõ rệt.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Mặc dù những kết quả bước đầu rất toàn diện, song chặng đường phía trước để đưa các quy định mới về đăng ký đất đai vào thực tiễn thông qua công cụ số vẫn còn không ít thách thức.

Làm thế nào để khi các quy định mới của Luật Đất đai được Quốc hội thông qua sẽ ngay lập tức được cụ thể hóa, tháo gỡ được những vướng mắc mang tính lịch sử về quản lý đất đai tại địa phương? Làm thế nào để duy trì dữ liệu đất đai sau khi đã làm sạch luôn luôn ở trạng thái “Sống”, liên tục cập nhật các biến động về đăng ký, chuyển nhượng hàng ngày, hàng giờ? Làm sao để kết nối liên thông dòng chảy dữ liệu này giữa cơ quan quản lý đất đai với cơ quan thuế, ngân hàng, công chứng một cách an toàn, bảo mật tuyệt đối?

Đó chính là những câu hỏi lớn, những bài toán thực tiễn cốt lõi mà Ban Tổ chức kỳ vọng các vị khách mời, các nhà quản lý, các chuyên gia và luật sư tham gia tọa đàm ngày hôm nay sẽ cùng nhau mổ xẻ, thảo luận, tìm ra câu trả lời và đề xuất các giải pháp khả thi, đột phá.

Với ý nghĩa sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đó, thay mặt cơ quan tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Tọa đàm: “Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả”.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách mời dồi dào sức khỏe và thành công. Chúc buổi tọa đàm của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

1 - Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số, Cục Chuyển đổi số- Bộ NN&MT

2. Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai - Bộ NN&MT

3- Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai - Sở NN&MT Hà Nội

4. Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng.

5- Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Hạ tầng, UBND xã Thanh Trì.

6- Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự

7- Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội - CATP Hà Nội

Toàn cảnh buổi Toạ đàm

Sau khi được Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Hôm nay, 22-10, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại Tổ về dự án luật này.

Trung tá- Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô phát biểu khai mạc Toạ đàm

Trung tá- Tiến sĩ Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô phát biểu khai mạc Toạ đàm

Cùng với đó, công tác xây dựng, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai tích cực tại các địa phương trên cả nước. Đây là các nội dung được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi.

Số hóa không đơn thuần là chuyển dữ liệu từ hồ sơ giấy lên môi trường điện tử. Điều quan trọng hơn là phải gắn quá trình này với hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi và bảo đảm dữ liệu được liên thông, an toàn, có giá trị sử dụng thực chất.

Với tinh thần đó, Tọa đàm “Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà quản lý, chuyên gia pháp lý và các đơn vị liên quan; cùng nhận diện những điểm nghẽn trong thực tiễn, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, thúc đẩy xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai.

Trung tá Nguyễn Chính Trung (giữa), Trưởng Ban phóng viên ANTĐ, dẫn chương trình, điều phối tại Toạ đàm

An ninh Thủ đô kính mời quý độc giả cùng theo dõi toàn bộ nội dung Tọa đàm tại địa chỉ anninhthudo.vn từ 9h sáng ngày 22/10/2026.