99 trong 100 thành phố ô nhiễm nhất thế giới nằm ở Ấn Độ

Xe cộ lưu thông trên đường cao tốc giữa khói bụi khi mức độ ô nhiễm không khí tăng cao ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 9/11. Ảnh: Reuters.

Chỉ một ngày sau lễ hội Diwali, 99 trong số 100 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đều thuộc Ấn Độ. Đáng chú ý, hai vị trí dẫn đầu cùng thuộc bang Punjab, với Bathinda và Faridkot lần lượt ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) lên tới 902 và 892, theo CNBC.

New Delhi đứng thứ ba với AQI 773, trong khi Lahore của Pakistan là thành phố duy nhất ngoài Ấn Độ góp mặt trong danh sách, ở vị trí thứ 18 với chỉ số 477. Cuttack, bang Odisha, xếp thứ 100 với AQI 283.

Theo phân loại của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ (CPCB), AQI từ 0-50 được xem là tốt; 51-100 là đạt yêu cầu; 101-200 là trung bình; 201-300 là kém; 301-400 là rất kém và 401-500 là nghiêm trọng. Các số liệu vượt 500 trong bảng xếp hạng nói trên thuộc hệ thống đo riêng của AQI.in, không phải thang AQI chính thức của CPCB.

Sáng 10/11, một lớp sương mù xám dày bao phủ New Delhi, làm giảm tầm nhìn và đẩy AQI toàn thành phố lên 370, gần chạm ngưỡng nghiêm trọng, theo CPCB.

Hai trạm quan trắc tại Đại học Công nghệ Delhi (DTU) và khu vực Burari Crossing ghi nhận chất lượng không khí tệ nhất, với AQI cùng ở mức 437. Bốn trạm khác ghi nhận mức ô nhiễm kém, trong khi các trạm còn lại đều ở ngưỡng rất kém.

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều khu vực của thủ đô, trong đó có Bawana, Burari, Jahangirpuri, Sonia Vihar, Punjabi Bagh, Okhla và Rohini.

Nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid chìm trong khói mù khi mức độ ô nhiễm không khí giảm dần từ sáng sớm, tại Delhi (Ấn Độ) ngày 9/1. Ảnh: Reuters.

Khói từ pháo hoa trong lễ Diwali đã khiến tình trạng ô nhiễm vốn nghiêm trọng theo mùa tại New Delhi thêm trầm trọng. Dù Tòa án Tối cao Ấn Độ chỉ cho phép sử dụng pháo hoa ít gây ô nhiễm trong một số khung giờ giới hạn, nhiều người dân vẫn đốt pháo trong dịp lễ. Các loại pháo này vẫn phát thải bụi mịn và nhiều chất gây ô nhiễm.

Theo Reuters, tình trạng khói mù tại miền Bắc Ấn Độ thường trở nên nghiêm trọng vào giai đoạn cuối tháng 10 và tháng 11. Khi nhiệt độ giảm, gió yếu và không khí ít lưu thông, các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông, công trường xây dựng và hoạt động công nghiệp dễ tích tụ gần mặt đất.

Một nguồn phát thải đáng kể khác là khói từ hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Nông dân thường đốt rơm rạ để dọn ruộng, chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Khói từ các cánh đồng tại Punjab và Haryana có thể lan tới New Delhi, khiến tình trạng ô nhiễm tại thủ đô thêm trầm trọng.

Tại bang Punjab, nhiều khu dân cư cũng bị bao phủ bởi khói pháo hoa và khói đốt rơm rạ. Báo The Tribune ghi nhận người dân phàn nàn về mùi khét nồng nặc, trong khi chất lượng không khí tại nhiều thành phố như Ludhiana, Jalandhar và Amritsar suy giảm sau lễ hội.

Với hơn 30 triệu người sinh sống tại khu vực đô thị New Delhi, tình trạng ô nhiễm kéo dài đặt ra rủi ro sức khỏe đáng kể. Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp hoặc tim mạch là những nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn cả.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và vận động mạnh khi chất lượng không khí ở mức xấu, đặc biệt vào sáng sớm và những thời điểm khói bụi tích tụ. Khi phải di chuyển ngoài trời, người dân nên sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn và theo dõi chỉ số AQI tại nơi sinh sống.