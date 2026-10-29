99% khách Việt coi du lịch là vui vẻ

Người hâm mộ Việt Nam có mặt tại sân vận động Mỹ Đình chờ xem concert BigBang ngày 25/10. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 29/10, nền tảng Booking.com công bố báo cáo Chỉ số Hạnh phúc khi du lịch (Travel Happiness Index), phân tích các yếu tố cảm xúc, tài chính và xã hội ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Nghiên cứu khảo sát hơn 10.000 người tại 10 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có du khách Việt Nam.

Theo báo cáo, 99% du khách Việt Nam gắn du lịch với cảm xúc tích cực. Những chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, cân bằng cảm xúc. Với nhiều người, sự háo hức chờ đợi chuyến đi cũng là một phần của trải nghiệm.

Tuy nhiên, du lịch không phải lúc nào cũng đem lại cảm giác thoải mái. Một số người có thể mệt mỏi, lo lắng hoặc chịu áp lực phải tận dụng tối đa thời gian trong chuyến đi. Du khách phải cân bằng mong muốn khám phá với kỳ vọng cá nhân và những vấn đề phát sinh trong quá trình di chuyển. Một hành trình thuận lợi, ít căng thẳng cũng quan trọng không kém trải nghiệm tại điểm đến.

Không chỉ tập trung vào lịch trình dày đặc hay danh sách điểm đến nổi tiếng, du khách Việt ngày càng chú trọng những khoảnh khắc mang lại cảm giác trọn vẹn. Cảnh sắc thiên nhiên, ẩm thực và thời gian bên những người đồng hành đều góp phần tạo nên sự hài lòng.

Xu hướng tìm kiếm giá trị "đáng giá" cũng thể hiện trong cách lựa chọn dịch vụ. Du khách quan tâm ẩm thực địa phương, các trải nghiệm gần gũi với đời sống bản địa và những ưu đãi giúp tối ưu chi phí. Một bộ phận chọn nhà nghỉ dưỡng, căn hộ hoặc hình thức lưu trú độc đáo để tiết kiệm tiền, trong khi những người khác coi đây là cách tiếp cận đời sống địa phương chân thực hơn.

Lạm phát, thời tiết cực đoan, rủi ro sức khỏe và vệ sinh, tình hình tội phạm hay bất ổn chính trị vẫn là những mối bận tâm của du khách Việt. Lạm phát là yếu tố được nhắc đến nhiều nhất trong khảo sát, với 33% người tham gia cho biết họ lo ngại về vấn đề này.

Dù vậy, những bất định không nhất thiết khiến du khách từ bỏ kế hoạch. Có 95% người được hỏi cho biết sẵn sàng điều chỉnh thay vì hủy chuyến khi xuất hiện yếu tố bất ngờ làm gián đoạn hành trình. Trong đó, 25% sẽ chuyển sang điểm đến khác có trải nghiệm hoặc bầu không khí tương tự; 22% điều chỉnh thời gian và độ dài chuyến đi, còn 19% chọn hoãn chuyến.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định du lịch ngày nay không chỉ là hoạt động nghỉ ngơi mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và hành trình khám phá. Theo ông, du khách Việt đang lên kế hoạch cẩn trọng hơn, chủ động tìm kiếm trải nghiệm bản địa và chú trọng giá trị nhận được từ chuyến đi.

"Khả năng thích ứng là một điểm đáng chú ý trong hành vi du lịch của người Việt. Khi kế hoạch gặp trở ngại, nhiều người sẵn sàng điều chỉnh để tiếp tục hành trình, ngay cả trong những thời điểm thiếu ổn định", ông Branavan Aruljothi nói.