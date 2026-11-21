Chất lượng phục vụ của Kho bạc Nhà nước tiếp tục được ghi nhận

Năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai khảo sát trên Ứng dụng khảo sát, đánh giá tại Trang dịch vụ công của KBNN từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/10, nhằm tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các đơn vị, tổ chức và cá nhân có giao dịch với hệ thống KBNN. Qua đó, đánh giá khách quan chất lượng phục vụ, hiệu quả giải quyết công việc và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ công chức.

Theo kết quả vừa được KBNN công bố, mức độ hài lòng chung của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của toàn hệ thống năm 2026 đạt 99,92%. Trong đó, mức độ hài lòng về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin thủ tục hành chính được công khai đạt 99,98%. Tỷ lệ hài lòng về thời gian và chất lượng giải trình đối với các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân cũng đạt 99,98%. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đánh giá tích cực với mức độ hài lòng đạt 99,81%.

Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước khu vực IV thực hiện xử lý nghiệp vụ trên hệ thống thu thuế trực tiếp. Ảnh: Thanh Tùng

Đáng chú ý, mức độ hài lòng năm 2026 tiếp tục được duy trì ở mức cao so với giai đoạn 2021 - 2025. Các phản ánh liên quan đến chất lượng dịch vụ công trực tuyến, việc công khai, cập nhật quy định về thủ tục hành chính, yêu cầu thành phần hồ sơ cũng như thái độ, năng lực của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đã giảm đáng kể so với các kỳ khảo sát trước.

Kết quả này cho thấy những nỗ lực của hệ thống KBNN trong đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao trách nhiệm công vụ và từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Đây cũng là sự ghi nhận của các đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với những chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của KBNN.

Lấy phản hồi của khách hàng làm cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ

Từ kết quả khảo sát, KBNN tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh những kết quả tích cực, khảo sát năm 2026 ghi nhận một số ý kiến góp ý về thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; việc yêu cầu hồ sơ giấy trong một số trường hợp; cách thức hướng dẫn, xử lý công việc chưa đồng đều giữa các bộ phận. Một số phản ánh cũng đề cập đến thái độ phối hợp, ứng xử và năng lực hướng dẫn của công chức. KBNN xác định đây là những vấn đề cần tiếp tục rà soát, khắc phục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống.

Trên cơ sở đó, KBNN yêu cầu Thủ trưởng KBNN các khu vực và Ban Giao dịch KBNN triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ. Kết quả khảo sát được quán triệt đến từng phòng nghiệp vụ, Phòng Giao dịch trực thuộc và công chức; đồng thời gắn với việc rà soát năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ đúng quy định; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, KBNN đẩy mạnh phổ biến các cơ chế, chính sách mới, giúp đơn vị sử dụng ngân sách nắm bắt kịp thời quy định, thuận lợi hơn trong giao dịch. Những ý kiến phản hồi được khai thác đúng mục đích, bảo đảm bảo mật thông tin và sử dụng làm căn cứ cải tiến chất lượng phục vụ.

Trong thời gian tới, KBNN tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và đổi mới phương thức quản trị. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình hướng tới rút ngắn thời gian, giảm chi phí giao dịch, tăng tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Thông qua cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa nghiệp vụ, KBNN hướng tới xây dựng hệ thống chuyên nghiệp, hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách và tài chính quốc gia trong giai đoạn mới.