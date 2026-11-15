98 thí sinh dự sơ khảo liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng tại Đà Lạt
Sáng 15/11, tại Hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt), diễn ra vòng sơ khảo liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 tại khu vực Đà Lạt với 98 thí sinh dự thi.
Liên hoan do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Dự buổi sơ tuyển có: ông Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Phó Ban Tổ chức liên hoan; Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức; đại diện các đơn vị phối hợp, Ban Giám khảo, nhà tài trợ và đông đảo thí sinh.
Với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”, liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh cho những người yêu ca hát; đồng thời tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, tạo cơ hội để các tài năng âm nhạc được giao lưu, cọ xát và tiếp cận môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết liên hoan là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của các tầng lớp Nhân dân.
Liên hoan được khởi động từ đầu tháng 9, thu hút 168 thí sinh đăng ký tham gia đến từ nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh, thành phố khác. Vòng sơ khảo được tổ chức tại 2 khu vực Phan Thiết và Đà Lạt.
Ban Tổ chức kỳ vọng liên hoan không chỉ là cuộc tranh tài về giọng hát mà còn là hành trình tìm kiếm, tôn vinh những nhân tố âm nhạc có năng lực, bản lĩnh và phong cách riêng.
Mỗi thí sinh đến với cuộc thi bằng một hành trình, một chất giọng và ước mơ khác nhau; điều quan trọng là thể hiện được cảm xúc, làm chủ tác phẩm và tạo sự kết nối với người nghe.
Ban Tổ chức mong muốn các thí sinh xem mỗi phần thi là cơ hội để học hỏi, giao lưu, vượt qua giới hạn của bản thân. Qua đó, liên hoan góp phần tạo nên không gian văn hóa đa dạng, kết nối những sắc màu âm nhạc từ miền duyên hải Phan Thiết đến cao nguyên Đà Lạt.
Tại vòng sơ khảo, mỗi thí sinh trình bày một ca khúc tự chọn với sự hỗ trợ của nhạc công và nhạc cụ do Ban Tổ chức bố trí gồm organ hoặc guitar; không sử dụng nhạc beat hay nhạc cụ riêng.
Các phần trình diễn được đánh giá dựa trên chất lượng giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn, cảm xúc và khả năng sáng tạo nghệ thuật.
Ban Giám khảo vòng sơ khảo gồm: Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng ban; Giảng viên thanh nhạc, ca sĩ Đinh Trung Kiên và MC Kiều Hải Chuyên, giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2004.
Trước khi bước vào phần thi, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển phổ biến thể lệ, cách thức chấm điểm và những yêu cầu chuyên môn để thí sinh nắm rõ, chuẩn bị tốt nhất cho phần trình diễn.
Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn phát hiện thêm những giọng ca có triển vọng, tạo nguồn nhân tố cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và du lịch Lâm Đồng.
Sự kiện cũng là điểm nhấn hưởng ứng chủ đề Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, qua đó phát huy danh hiệu Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/98-thi-sinh-du-so-khao-lien-hoan-tieng-hat-truyen-hinh-lam-dong-tai-da-lat-474380.html