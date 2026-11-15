98 thí sinh dự sơ khảo liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng tại Đà Lạt

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban Tổ chức liên hoan (bên phải), các thành viên ban giám khảo và đại biểu tham dự buổi khai mạc vòng sơ khảo liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 tại khu vực Đà Lạt

Liên hoan do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Dự buổi sơ tuyển có: ông Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Phó Ban Tổ chức liên hoan; Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức; đại diện các đơn vị phối hợp, Ban Giám khảo, nhà tài trợ và đông đảo thí sinh.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức (bên trái) và ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức (ở giữa) và thành viên Ban Tổ chức tham dự buổi sơ khảo

Với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”, liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh cho những người yêu ca hát; đồng thời tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, tạo cơ hội để các tài năng âm nhạc được giao lưu, cọ xát và tiếp cận môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

Quang cảnh buổi khai mạc vòng sơ khảo liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 tại khu vực Đà Lạt

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết liên hoan là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban Tổ chức liên hoan phát biểu khai mạc vòng sơ tuyển tại khu vực Đà Lạt

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của các tầng lớp Nhân dân.

Liên hoan được khởi động từ đầu tháng 9, thu hút 168 thí sinh đăng ký tham gia đến từ nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh, thành phố khác. Vòng sơ khảo được tổ chức tại 2 khu vực Phan Thiết và Đà Lạt.

Liên hoan thu hút 168 thí sinh đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tại khu vực Đà Lạt vòng sơ tuyển có 98 thí sinh dự thi sáng nay

Ban Tổ chức kỳ vọng liên hoan không chỉ là cuộc tranh tài về giọng hát mà còn là hành trình tìm kiếm, tôn vinh những nhân tố âm nhạc có năng lực, bản lĩnh và phong cách riêng.

Mỗi thí sinh đến với cuộc thi bằng một hành trình, một chất giọng và ước mơ khác nhau; điều quan trọng là thể hiện được cảm xúc, làm chủ tác phẩm và tạo sự kết nối với người nghe.

Các thí sinh dự thi

Ban Tổ chức mong muốn các thí sinh xem mỗi phần thi là cơ hội để học hỏi, giao lưu, vượt qua giới hạn của bản thân. Qua đó, liên hoan góp phần tạo nên không gian văn hóa đa dạng, kết nối những sắc màu âm nhạc từ miền duyên hải Phan Thiết đến cao nguyên Đà Lạt.

Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng ban Giám khảo phát biểu phổ biến thể lệ vòng thi sơ khảo

Tại vòng sơ khảo, mỗi thí sinh trình bày một ca khúc tự chọn với sự hỗ trợ của nhạc công và nhạc cụ do Ban Tổ chức bố trí gồm organ hoặc guitar; không sử dụng nhạc beat hay nhạc cụ riêng.

Các phần trình diễn được đánh giá dựa trên chất lượng giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn, cảm xúc và khả năng sáng tạo nghệ thuật.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức tặng hoa cho thành phần Ban Giám khảo

Ban Tổ chức tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám khảo và nhà tài trợ

Ban Giám khảo vòng sơ khảo gồm: Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng ban; Giảng viên thanh nhạc, ca sĩ Đinh Trung Kiên và MC Kiều Hải Chuyên, giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2004.

Trước khi bước vào phần thi, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển phổ biến thể lệ, cách thức chấm điểm và những yêu cầu chuyên môn để thí sinh nắm rõ, chuẩn bị tốt nhất cho phần trình diễn.

Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng Ban giám khảo (bên trái); Giảng viên thanh nhạc, ca sĩ Đinh Trung Kiên (bên phải) và MC Kiều Hải Chuyên, giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2004 (ở giữa)

Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn phát hiện thêm những giọng ca có triển vọng, tạo nguồn nhân tố cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và du lịch Lâm Đồng.

98 thí sinh dự thi vòng sơ khảo khu vực Đà Lạt

Người nhà các thí sinh dự vòng sơ khảo theo dõi phần thi tại Hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt) sáng nay

Sự kiện cũng là điểm nhấn hưởng ứng chủ đề Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, qua đó phát huy danh hiệu Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Liên hoan thu hút thí sinh ở nhiều độ tuổi, ngành nghề cùng tham gia, mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”. Để cập nhật những thông tin nhanh, chính thống từ Ban Tổ chức, xin mời quý bạn đọc theo dõi Fanpage chính thức của Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 tại địa chỉ: https://www.facebook.com/lienhoantienghatlamdong