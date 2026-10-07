98% dân số Cà Mau đã được khám sức khoẻ, khám sàng lọc

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Quyền Giám đốc Sở Y tế, phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Vương Hữu Tiến cho biết: Tính đến ngày 1/10, toàn tỉnh đã có trên 2.097.000 người được khám sức khoẻ, khám sàng lọc, đạt tỷ lệ 98% dân số (theo thống kê thực tế).

Song song đó, đã cập nhật Sổ sức khoẻ điện tử cho trên 735.000 người, đạt tỷ lệ 34%.

Phó Giám đốc Sở Y tế Vương Hữu Tiến báo cáo kết quả khám sức khoẻ toàn dân và cập nhật Sổ sức khoẻ điện tử.

Về đầu tư xây dựng, nâng cấp 64 trạm y tế trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 17 của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống trạm y tế tỉnh Cà Mau đến năm 2030, dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện theo từng giai đoạn hơn 1.775 tỷ đồng.

Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến hơn 1.019 tỷ đồng, vốn vận động xã hội hoá trên 599 tỷ đồng và vốn đối ứng ngân sách tỉnh dự kiến trên 156 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại một số địa phương hiện còn gặp khó khăn do công tác quy hoạch sử dụng đất chưa hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề ra một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành đợt cao điểm 45 ngày khám sức khoẻ toàn dân.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề xuất Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh truyền thông trong đợt cao điểm 45 ngày; đề nghị ngành Y tế phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, các trường đại học tổ chức khám vét cho những đối tượng còn lại, cũng như bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng y tế tham gia nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thống nhất cao với ý kiến của đồng chí Nguyễn Minh Luân, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho rằng. con số 98% dân số được khám sức khoẻ, khám sàng lọc là kết quả của sự nỗ lực rất lớn.

Nhấn mạnh thời gian đợt cao điểm 45 ngày chỉ còn 3 tuần, Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trước ngày 30/10. Ngành Y tế cần khẩn trương rà soát, tập trung nguồn lực hỗ trợ các địa phương, đơn vị có tỉ lệ đạt thấp để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất./.