Thuế tỉnh Lào Cai đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Thuế tỉnh Lào Cai đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Việc khai thác dữ liệu điện tử được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi, phân tích, kiểm soát nghĩa vụ thuế và xử lý công việc.

Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Trong công tác hoàn thuế, 95% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đưa Lào Cai đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố về kết quả giải quyết hoàn thuế. Đáng chú ý, 99% hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Đối với hộ kinh doanh, ngành thuế chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Etax Mobile. Đến ngày 15/11/2026, có 98% hộ kinh doanh đã cài đặt ứng dụng, phục vụ tra cứu thông tin, kê khai, nộp thuế và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan thuế. Qua đó, giúp người nộp thuế chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ, tiếp cận các dịch vụ thuế thuận tiện, nhanh chóng.

Đối với hộ kinh doanh, ngành thuế chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Etax Mobile.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Lào Cai tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, đánh giá dữ liệu người nộp thuế, phục vụ công tác quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro.

Việc đưa các nền tảng số vào hoạt động chuyên môn hằng ngày cũng góp phần thay đổi phương thức làm việc, nâng cao năng suất và hiệu quả công tác của đội ngũ công chức thuế.

Với những giải pháp đồng bộ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn của ngành thuế đạt 98,6%, cao hơn mức bình quân chung toàn ngành. Thời gian tới, Thuế tỉnh Lào Cai tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng ngành thuế hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch.