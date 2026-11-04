98,6% hồ sơ đúng hạn và câu chuyện phía sau những con số

Đổi mới cách đánh giá cải cách hành chính

Ngày 2/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.

Đề án tập trung vào hai nhóm chỉ số: cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Mục tiêu đặt ra là 100% chỉ số đánh giá được số hóa, theo dõi, giám sát trên môi trường điện tử; ít nhất 80% dữ liệu phục vụ chấm điểm được thu thập tự động thông qua kết nối, chia sẻ và đồng bộ với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin.

Cán bộ, công chức nhanh chóng bắt nhịp với vị trí, nhiệm vụ mới khi Quảng Ninh lên thành phố.

Cách đánh giá mới không chỉ ghi nhận số lượng thủ tục được cắt giảm hay tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, mà còn xem xét chi phí tuân thủ, chất lượng kiểm soát thủ tục, khả năng tái sử dụng dữ liệu và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tại thành phố Quảng Ninh, công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính đã được triển khai từ năm 2014. Địa phương từng bước số hóa quy trình tự đánh giá, thẩm định, giải trình và tổng hợp kết quả. Năm 2026, phần mềm chấm điểm tiếp tục được mở rộng, hỗ trợ các cơ quan cập nhật kết quả, tài liệu minh chứng và theo dõi quá trình thẩm định.

Những con số từ thực tiễn

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh cập nhật 1.856 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, gồm 390 thủ tục mới ban hành, 1.116 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 350 thủ tục được thay thế hoặc bãi bỏ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Quảng Ninh giới thiệu, hướng dẫn người dân những tiện ích của Kiosk thông minh (Ảnh: Bộ Công an).

Trong tổng số 2.055 thủ tục do các bộ, ngành ban hành, có 1.257 thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết, bình quân khoảng 40%. Riêng nhóm thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có 713/1.024 thủ tục được rút ngắn thời gian, bình quân 38%.

Cùng kỳ, các cơ quan tiếp nhận 561.481 hồ sơ, giải quyết 569.292 hồ sơ; trong đó, 561.487 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 98,6%.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,5%; hồ sơ trực tuyến đạt 98,6%, số hóa thành phần hồ sơ đầu vào đạt 99,9%. Ở cấp xã, phường, đặc khu, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 98%, số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%.

Cùng với việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, địa phương triển khai các mô hình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục thuận tiện hơn. Mạng lưới Trung tâm Phục vụ hành chính công được tổ chức từ cấp thành phố đến 54 xã, phường, đặc khu.

Tại các điểm thí điểm kiosk hành chính công thông minh, riêng thủ tục chứng thực điện tử, cấp bản sao điện tử từ bản chính có thời gian thực hiện giảm từ khoảng 15 phút xuống còn 3-5 phút.

Với cơ chế chấm điểm mới, Quảng Ninh cần tiếp tục rà soát các tiêu chí, đối chiếu với hệ thống dữ liệu hiện có và xác định những chỉ tiêu cần bổ sung. Việc phân công rõ trách nhiệm cập nhật, kiểm tra, xác thực thông tin giữa các cơ quan sẽ giúp dữ liệu phục vụ đánh giá đầy đủ, kịp thời và thống nhất.