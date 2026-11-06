97 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

Dự lễ bế giảng có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 97 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và lãnh đạo xã, phường.

Trong vòng 7 ngày học tập và nghiên cứu thực tế, các học viên được tiếp thu 13 chuyên đề. Trong đó, nhận thức rõ mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, vận dụng vào sát thực tế tỉnh Cà Mau; vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong việc dẫn dắt tăng trưởng và tạo động lực phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; phương thức phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao sinh kế và đảm bảo an sinh xã hội; thách thức từ biến đổi khí hậu và cách chuyển đổi mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn Cà Mau, cùng tư duy phát triển dịch vụ du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, cập nhật các quy định mới về chuẩn mực đạo đức cán bộ; quy chế làm việc của cấp uỷ; phương pháp kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiến thức về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng chính quyền số, quản trị địa phương và điều hành chính sách công; nâng cao năng lực điều hành, đổi mới phương pháp làm việc và đổi mới quản trị công, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; chủ động xử lý và giải quyết các điểm nóng chính trị, xã hội tại địa phương một cách khoa học, nhạy bén; nâng cao khả năng phân tích, đánh giá và đúc kết kinh nghiệm thực tế thông qua chương trình đi nghiên cứu thực tế và buổi trao đổi, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh.

Kết thúc khoá học, 100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt (ảnh trên) và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thanh Duy đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên; đồng thời cảm ơn sự phối hợp quản lý hiệu quả từ Học viện Chính trị khu vực IV.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức mới, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ yêu cầu các học viên cần vận dụng linh hoạt, hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, nâng cao năng lực thực thi công vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới./.