962 bài hưởng ứng, nối dài sức lan tỏa của 'Sống rực rỡ'

Theo thống kê từ BTC, đến ngày 10.11, cuộc thi sáng tạo nội dung số Sống rực rỡ ghi nhận 962 bài hưởng ứng từ nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước, góp phần thắp sáng bản đồ Việt Nam rực rỡ và lan tỏa những câu chuyện tích cực trong đời sống.

Tính đến ngày 10.11, có 962 bài hưởng ứng cuộc thi Sáng tạo nội dung số “Sống rực rỡ”

Con số tiếp tục tăng sau khi cổng nhận bài dự thi chính thức khép lại. Hà Nội, TP. HCM và Huế là 3 địa phương dẫn đầu về số lượng bài hưởng ứng. Nội dung các tác phẩm tập trung vào những chủ đề gần gũi như tình cảm gia đình, lòng tử tế, vẻ đẹp quê hương và các giá trị văn hóa.

Bản đồ Việt Nam rực rỡ là một trong những điểm nhấn của cuộc thi Sống rực rỡ, ghi nhận sự tham gia, hưởng ứng của cộng đồng qua các bài hưởng ứng từ nhiều tỉnh/thành. Mỗi địa phương có thêm nội dung đóng góp sẽ được thể hiện trên bản đồ, tạo nên bức tranh về mức độ quan tâm của công chúng đối với cuộc thi.

Việc các bài hưởng ứng tiếp tục được gửi về sau thời hạn nhận bài dự thi cho thấy sức lan tỏa của Sống rực rỡ vẫn đang được nối dài.

Thông qua bản đồ Việt Nam rực rỡ, những câu chuyện, hình ảnh và thông điệp tích cực từ nhiều địa phương được kết nối, góp phần khuyến khích mỗi người ghi lại, chia sẻ và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 18.9 đến 12h ngày 31.10, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 500 bài dự thi, trong đó có 240 bài đáp ứng điều kiện tham gia. Các tác phẩm được gửi đến ở ba hạng mục: video, ảnh và bài viết. Trong đó, video chiếm khoảng 72,08% tổng số bài dự thi.

Hiện cuộc thi đang trong giai đoạn sơ loại, diễn ra từ ngày 2-16.11. Từ hơn 500 bài dự thi, BTC sẽ lựa chọn 45 tác phẩm vào vòng chung kết, gồm 15 tác phẩm ở mỗi hạng mục video, ảnh và bài viết. Trong mỗi hạng mục, 5 tác phẩm có mức độ lan tỏa nổi bật được ghi nhận đến 12h ngày 31.10.

10 tác phẩm còn lại do Hội đồng Giám khảo lựa chọn.

Bài dự thi cuộc thi. Ảnh: Lưu Minh Khương

Bên cạnh cuộc thi Sống rực rỡ, Vietnam iContent 2026 còn triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng không gian kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung số.

Trong đó, chương trình thực tế về ẩm thực và văn hóa Sao chọn có sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và đầu bếp, khai thác những câu chuyện về món ăn, con người và điểm đến địa phương.

Vietnam iContent là sự kiện thường niên do Bộ VHTTDL chỉ đạo. Chương trình hướng đến tôn vinh những đóng góp của cộng đồng sáng tạo nội dung số, đồng thời tạo cầu nối giữa nhà sáng tạo, cơ quan quản lý, nền tảng và doanh nghiệp để trao đổi về xu hướng, trách nhiệm xã hội, chuẩn mực nghề nghiệp và định hướng phát triển ngành.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 dự kiến diễn ra ngày 11.12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).