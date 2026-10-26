96 phút truy tìm hung thủ trong 'Án mạng karaoke'

Ngày đẹp trời, một nhóm người cả già lẫn trẻ kéo nhau lên núi nghỉ dưỡng. Giữa khung cảnh thiên nhiên tươi mát, chuyến đi tưởng là dịp để mọi người gác lại phiền muộn, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng rồi, đêm mưa bão cuốn phăng đi sự yên bình giả tạo ở khu homestay biệt lập trên đỉnh núi.

Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện bà Thủy - “nhà tài trợ” chuyến đi, bị sát hại. Thi thể người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng sõng soài dưới mặt đất, chiếc micro cắm thẳng vào miệng. Hiện trường ám ảnh này khởi đầu cho một cuộc truy tìm kẻ sát nhân đang ẩn náu.

Bí mật của vụ án mạng

Dự án của đạo diễn Hoàng Lê ban đầu từng có tựa là Án mạng núi cấm. Song để tránh hiểu lầm liên quan đến địa danh có thật, ê-kíp đã đặt tên chính thức là Án mạng karaoke. Bộ phim thuộc dòng “whodunnit”, đi tìm hung thủ trong 96 phút - khoảng thời lượng khá vừa vặn với màu sắc trinh thám.

Ở dự án đầu tay, Lê Hoàng lựa chọn mô-típ quen thuộc của dòng phim này. Một án mạng xảy ra trong không gian biệt lập, nhóm người có mặt tại hiện trường đều nằm trong diện tình nghi, còn mỗi người đều giữ những bí mật riêng. Bị buộc phải ở lại hiện trường cùng nhau, họ vừa phải dè chừng những người xung quanh, vừa phải nhanh chóng xác định hung thủ để tránh đêm dài lắm mộng. Phim liên tục đưa ra manh mối mới, lật ngược những nghi vấn và khiến người xem đặt câu hỏi đâu mới là bộ mặt thật của từng nghi phạm.

Sau màn nhập đề với những tình huống hài hước nhẹ nhàng, Án mạng karaoke chuyển sang sắc thái giật gân, trinh thám với bầu không khí căng thẳng ở nửa sau, trước khi câu chuyện đi đến cao trào ở màn vạch trần hung thủ. Điểm nhìn chính của phim đặt ở Tâm, nữ phóng viên trẻ lên núi tìm sư thầy để chữa lành, rồi bất ngờ bị đẩy vào thế trở thành thám tử phá án. Cô thận trọng quan sát từng nghi phạm, lần theo dấu vết và xâu chuỗi nhiều manh mối tưởng như chẳng liên quan. Trong một tập thể đầy nghi kỵ và mâu thuẫn, Tâm không ít lần bị chi phối bởi những lời khai man, nhằm đánh lạc hướng thông tin.

Vân Dung vai bà Thủy.

Điều thú vị là nhóm nghi phạm không phải ngẫu nhiên có mặt ở hiện trường. Họ có quan hệ ràng buộc với nhau bởi tiền bạc, những món nợ và cả bí mật trong quá khứ. Ví như bà Bê bán thịt ngoài chợ có đứa con trai tự kỷ, từng nhiều lần vay nợ bà Thủy. Ông Chính là tổ trưởng tổ dân phố lại vướng vào chuyện ăn chặn tiền từ thiện. Trực, một chàng trai trẻ thiếu thốn tiền bạc, phải trốn bạn gái đi “mua vui” cho bà Thủy để có tiền làm đám cưới...

Những mối quan hệ rối rắm cản trở quá trình xác định kẻ thủ ác đã ra tay với người đàn bà giàu có, đam mê karaoke với giọng hát đâm toạc lỗ tai, làm ức chế xóm giềng. Bà Thủy chi phối cả khu xóm bằng tiền bạc, các mối quan hệ và khả năng nắm thóp người khác. Điều này khiến những người xung quanh vừa phải lệ thuộc, vừa căm ghét và muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn bà này. Vì vậy, ai trong số những người trên núi cũng có động cơ gây án.

Xây dựng với động cơ khá rõ ràng, nhưng đáng tiếc hành trình lần theo manh mối để tìm thủ phạm lại chưa mang đến sức lôi cuốn đặc trưng của thể loại trinh thám - màu sắc chính mà Án mạng karaoke theo đuổi. Một vụ án hay cần cho khán giả cơ hội quan sát, ghi nhớ và tự kết nối những chi tiết nhỏ trước khi đi đến lời giải.

Trong tác phẩm của Lê Hoàng, nhiều đường dây manh mối lại được nhân vật giải thích trực tiếp, khiến việc suy luận đôi lúc như tiếp nhận thông tin kịch bản, hơn là đồng hành cùng nhân vật khám phá sự thật. Từ phương thức gây án, bằng chứng ngoại phạm và loạt dấu vết tại hiện trường, phim vốn có thể mở ra những màn đấu trí căng não, nhưng kịch bản còn dè dặt, chưa mạnh dạn tiến sâu vào cốt lõi của thể loại phim.

Bởi vậy, sức nặng logic của quá trình phá án còn hạn chế. Một số kết luận phá án có thể khớp bối cảnh và động cơ, nhưng không có nghĩa là hành trình suy luận đã chặt chẽ, thuyết phục. Phim sẽ hấp dẫn hơn nếu những chi tiết quan trọng được cài cắm tự nhiên qua hành động và hình ảnh, để khán giả có thể nhận diện dấu hiệu bất thường, thay vì chờ đợi nhân vật giải thích.

Phim thuộc dòng trinh thám.

Hoàng Lê tỉnh táo

Một cài cắm thú vị là biên kịch sử dụng "vấn nạn karaoke" làm chất liệu cho vụ án, bởi chủ đề này vừa gần gũi đời sống người Việt, lại tạo nên sắc thái riêng cho phim. Khúc tình nồng qua tiếng hát khủng khiếp của bà Thủy cứ văng vẳng suốt cả phim, gây nên nhiều nỗi ức chế.

Giai điệu vui tươi, sôi động của bài hát đối lập bầu không khí chết chóc nơi hiện trường, tạo sự tương phản kỳ quặc giữa âm nhạc và bi kịch. Khi mối liên hệ giữa bài hát với thảm kịch của sư thầy Nguyện Giang được làm sáng tỏ, thanh âm tưởng như vô thưởng vô phạt lại mang theo một ký ức đau đớn.

Ca khúc quen thuộc trở thành vết dao đâm vào nỗi đau chưa nguôi ngoai, để rồi bi kịch lại nối tiếp bi kịch. Đây là thủ pháp kể chuyện thú vị, một điều đáng khen với Lê Hoàng ở dự án đầu tay.

Đạo diễn cũng tỉnh táo khi lấp đầy khoảng trống trinh thám bằng những mảng miếng hài, vốn là món ăn tinh thần dễ chạm tới khán giả Việt. Án mạng karaoke mang đến tiếng cười từ những va chạm trong đời sống cộng đồng, khi các nhân vật tranh cãi, mỉa mai rồi gây gổ với nhau. Chất trào phúng thể hiện đâu đó ở sự đối lập giữa cách nhóm người tự tô vẽ hình ảnh bản thân và lối hành xử thực tế bỗ bã, thô lỗ.

Dàn diễn viên nhìn chung phù hợp với màu sắc nhân vật. Nghệ sĩ Vân Dung dù vai diễn phải “im lặng” từ sớm nhưng vẫn để lại ám ảnh với giọng hát và cái chết. Chân dung nhân vật dần hiện lên qua lát cắt ký ức của từng nghi phạm. Vẫn là hình ảnh tưng tửng, giàu năng lượng như người ta vẫn thấy ở chị trên sân khấu, nhưng Vân Dung còn gây ấn tượng khi lột tả được một bà Thủy trịch thượng, độc địa, thích kiểm soát khiến người khác căm phẫn mà vẫn phải "nuốt cục tức vào trong".

Đoàn Thiên Ân vài năm gần đây liên tục được trao vai nữ chính. Phóng viên Tâm là kiểu nhân vật có màu sắc khá mới mẻ so với những lần xuất hiện trước đó của nàng hậu, vốn còn bó hẹp trong hình tượng nữ tính hay dịu dàng. Thiên Ân ở Án mạng karaoke lanh lợi, sắc bén hơn, có cả sự thông minh, tỉnh táo và quyết đoán.

Phim có một số cảnh táo bạo.

Thiên Ân còn hạn chế về đài từ, cách truyền tải cảm xúc qua câu chữ, cách nhả thoại chưa thực sự ấn tượng, nhưng đã có tiến bộ ở diễn xuất nội tâm. Nó thể hiện trong hành trình cảm xúc người đẹp phá án, hay thời điểm cao trào khi đối diện thủ phạm, người mà bản thân cô không muốn nghi ngờ nhất.

Án mạng karaoke chưa thể coi là một tác phẩm trinh thám đặc sắc, nhưng nhìn chung vẫn mang lại trải nghiệm giải trí vừa đủ, có thể chiều lòng khán giả dễ tính. Phía sau câu chuyện về một vụ án mạng, tác phẩm cũng cho thấy ý tưởng chạm đến một số vấn đề xã hội như quyền lực kinh tế, sự lệ thuộc của người yếu thế hay cách mà sang chấn, tổn thương không được chữa lành có thể chôn vùi cuộc đời của một con người như thế nào.