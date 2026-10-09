96 nông dân xuất sắc, nhiều người đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, những nông dân này được bình chọn thuộc nhiều lĩnh vực, từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến kinh doanh vật tư, sản phẩm nông nghiệp.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026, phát biểu tại cuộc họp chấm chung khảo. Ảnh: ANH THƠ

Trong danh sách những nông dân xuất sắc, ông Phạm Văn Lượng (TP Hải Phòng) sản xuất, kinh doanh giống gia cầm, đạt doanh thu 206 tỷ đồng năm 2024. Nông dân Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long) nuôi tôm và nông dân Lê Mạnh Cường (Phú Thọ) chăn nuôi, trồng cây cảnh, đều đạt doanh thu 200 tỷ đồng.

Nông dân Đặng Văn Bảy với mô hình nuôi tôm ở tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Về lợi nhuận, ông Đặng Văn Bảy và ông Lê Mạnh Cường đạt 50 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Tuấn (An Giang), trồng lúa, đạt lợi nhuận 28 tỷ đồng.

Ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ) chăn nuôi, trồng cây cảnh, đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo Ban tổ chức, trong số 96 nông dân được bình chọn, có khoảng 70 người đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng, trong đó nhiều người đạt từ 30 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng. Về quy mô sản xuất và liên kết sản xuất, ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang) có diện tích trồng lúa rất lớn với 224ha, còn ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa) có 128ha sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái.

Ông Phạm Văn Lượng (TP Hải Phòng) sản xuất, kinh doanh giống gia cầm đạt 206 tỷ đồng năm 2024. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn trên cả nước.

Năm 2026, chương trình mang chủ đề “Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới”, hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2026) và ghi nhận dấu mốc 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước.

Điểm mới trong bình chọn năm nay là các tiêu chí được điều chỉnh, bổ sung theo 4 nhóm, từ sản xuất, kinh doanh giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc đến liên kết sản xuất theo chuỗi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 12-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị gặp mặt 96 nông dân vào sáng 12-10.

Ngày 16-10, tại Hà Nội sẽ diễn ra diễn đàn “Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói” với khoảng hơn 400 đại biểu và nông dân tham dự.